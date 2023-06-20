岡山縣的自然和景點（2）犬島，日本現代美術的聖地

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犬島



造形作家河埜龍三的作品「犬島的島犬」

瀨戶內海中的犬島，與直島和豐島一起，是聞名世界的藝術活動「Benesse Art Site Naoshima」的舞臺。犬島精煉所美術館是在大約100年前停產的煉銅廠遺跡上建造的博物館，由現代美術作家柳幸典以三島由紀夫為主題創作的藝術作品和建築師三分一博志設計的建築構成。

犬島“家”藝術項目，是通過融入了犬島的風土與歷史的建築和藝術來改造犬島村落的社區振興計畫，由5座畫廊和「石匠之家遺址」組成。在SANAA建築事務所的女建築師妹島和世等人打造的藝術空間中，展示著豐富多樣的藝術家作品。

島內禁止汽車駛入，只能步行，但只需約1小時即可環島一周。島上有住宿設施、露營地、海水浴場、植物園，既能盡情擁抱藝術，也可縱享悠閒的海島時光。

交通

從JR「西大寺」站乘車約30分鐘或乘坐開往寶傳方向的公車約40分鐘，在「寶傳港」乘坐渡輪，約8分鐘到達

編輯協助

公益社團法人 岡山縣觀光聯盟

岡山縣旅遊資訊綜合網站： 岡山觀光WEB 「犬島」介紹頁

標題圖片：犬島海水浴場的石雕「Sketch」。犬島也是知名的石材產地