富山縣的自然景觀（10）雪之大谷，近距離感受巨大雪壁

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雪之大谷

「室堂終點站」位於海拔2450公尺之處，是立山黑部阿爾卑斯山嶽遊覽路線的最高點，以日本海拔最高的鐵路車站而聞名，冬季因大雪而封鎖。室堂終點站附近的山谷積雪尤深，在剷除道路積雪後，形成了道路被兩側高達10至20公尺的雪壁夾於其間的壯觀景象，名曰「雪之大谷」。



在觸手可及之處感受高達20公尺的雪壁

「立山 雪之大谷散步」活動於每年4月中旬至6月中旬舉行，屆時會開放始於室堂終點站、長約500公尺的路線，遊客可以近距離感受巨大的白雪牆壁帶來的震撼。活動期間還會設置「巨大雪窯洞」和「大型雪中迷宮」，每年都吸引著眾多遊客造訪。儘管是春天，但周圍山中依然留有很深的積雪，最高溫度也只有10度左右，因此若要前來遊玩，一定要「全副武裝」，做好禦寒保暖的準備。

交通

從富山地方鐵路「立山站」到美女平，乘坐立山觀光纜車約需7分鐘；從美女平到室堂，乘坐立山高原巴士約50分鐘到達。

編輯協助

富山縣觀光 交通 地域振興局 觀光振興室

公益社團法人 富山觀光推進機構

富山縣旅遊官方網站： 富山觀光指南 「雪之大谷」介紹頁

標題圖片：除雪後夾在約500公尺的高聳雪壁之間的道路，場面十分壯觀