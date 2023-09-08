岡山縣的自然和景點（3） 奧津溪，西日本著名的紅葉觀賞地
Guideto Japan觀光旅遊
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奧津溪
奧津溪位於流經岡山縣東部的吉井川上游，奧津溫泉以南。在花崗岩柱狀節理和流水侵蝕下形成的長達3公里的溪谷，景色變幻多姿，被認定為日本的國家名勝。沿著山澗長約800公尺的散步道漫步，可以盡享壺穴群等被譽為奧津八景的溪谷美景。壺穴是河底石頭隨水流衝擊在花崗岩河床上磨蝕而成的凹穴，奧津溪一帶的壺穴群大小不等共有十多個，在全日本也極為罕見。
春日綠意盎然，冬季霧淞沆碭，奧津溪的四季有著各不相同的魅力。其中最具人氣的季節是11月上旬到中旬，也就是觀賞秋季紅葉的時候。粗礪的岩石與鮮豔的紅葉、楓葉和銀杏葉交相輝映，每年的這個時節都會有約10萬名遊客慕名而來。
交通
- 從JR津山站乘坐開往奧津溫泉、石越線方向的公車，約60分鐘後在小畑站下車，步行約3分鐘到達
編輯協助
- 公益社團法人 岡山縣觀光聯盟
- 岡山縣旅遊資訊綜合網站：岡山觀光WEB「奧津溪」介紹頁
標題圖片：岡山縣的紅葉勝地奧津溪