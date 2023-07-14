岡山縣的自然和景點（4）神庭瀑布，白瀑與日本獼猴織就的美麗畫卷

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神庭瀑布



憨態可掬的日本獼猴

西日本屈指可數的瀑布，亦是賞楓勝地

神庭瀑布位於岡山縣中北部的真庭市，高110公尺，寬20公尺，以「中國地方」規模最大的瀑布而馳名遠近。神庭瀑布是日本的國家指定名勝，入選「日本百大名勝」「日本百大瀑布」。神庭瀑布周邊一帶被劃為岡山縣立自然公園，設有散步道和停車場。

公園內的溪谷景色，尤以秋季為佳，美不勝收，神庭瀑布在漫山遍野的紅葉中傾斜而下，甚是壯觀。走近瀑布，抬頭仰望斷崖絕壁，一條白練自天而降，飛濺起無數水花，磅礴的氣勢令人震撼。此外，瀑布的頂部呈落差較小的階梯狀，這種景象也十分奇特。

神庭瀑布附近棲息著約200隻日本獼猴，在這裡既能觀賞壯麗的瀑布，又能見到憨態可掬的猴兒，吸引了許多遊客慕名而來。不過，這些猴子是野生的，因此並不是每天都能看到。

交通

從JR「中國勝山」站打車約10分鐘到達

編輯協助

公益社團法人 岡山縣觀光聯盟

岡山縣旅遊資訊綜合網站： 岡山觀光WEB 「神庭瀑布」介紹頁

標題圖片：在漫山紅葉中飛流直下的神庭瀑布