岡山縣的自然和景點（5）蒜山高原，西日本屈指可數的高原度假勝地

Guideto Japan

蒜山高原



騎著租賃自行車，在蒜山高原的自行車道上欣賞風景

田園牧歌式的草原度假勝地

蒜山高原位於岡山縣真庭市北部，延展於蒜山三山——上蒜山、中蒜山和下蒜山山麓，海拔500至600公尺，東西長20公里，南北寬10公里。這裡酪農酪畜牧業發達，主要飼養原產於英國澤西島的娟珊牛，廣袤的牧草地，蔥翠欲滴，是西日本著名的高原度假勝地，周圍一帶也是大仙隱岐國家公園的一部分。

這裡首推的景點，是「蒜山澤西園」。它由蒜山乳業協同組合（相當於農業合作社——譯註）直營，是飼養娟姍牛、生產乳製品的工廠。在這裡，你可以與奶牛們近距離接觸，參觀乳製品工廠，還能購買行銷全國的「蒜山娟姍優酪乳」等人氣特產。4月下旬至11月中旬是放牧期，一邊漫步，一邊欣賞田園牧歌般的高原風光，也不失為一種樂事。

此外，蒜山高原上擁有豐富多樣的旅遊設施，例如使用當地產的山葡萄釀造葡萄酒的「蒜山酒莊」、栽培應季鮮花和草本植物、面積廣闊的「蒜山香草花園Herbill」等等。蒜山高原上還建有30公里一圈的自行車道，並設有6個自行車出租處，遊客可以輕鬆享受騎行樂趣。冬天則會開放「蒜山熊谷（Bear Valley）滑雪場」，在這裡，一年四季都能盡享悠閒愜意的度假生活。

交通

在JR「中國勝山」站乘坐真庭市地區公車，約80分鐘到達

編輯協助

公益社團法人 岡山縣觀光聯盟

岡山縣旅遊資訊門戶網站： 岡山觀光WEB 「蒜山高原」介紹頁

標題圖片：冬季的蒜山高原