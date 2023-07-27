岡山縣的自然和景點（6） 滿奇洞，LED燈下的夢幻景色

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滿奇洞



LED燈光營造出愈發神秘的氛圍

神秘幽玄的鐘乳石洞

滿奇洞位於岡山縣新見市，是一座長450公尺，最寬處25公尺的鐘乳洞，相傳它是在江戶時代（1603-1868年）末期由一個追捕貉的獵人發現的。這是一座橫向延伸的水平洞，上下起伏較少，大約30分鐘就可以輕鬆參觀完。

入口附近被盆緣石灰石環繞的水塘「千枚田」，因多次出現在懸疑電影《八墓村》中而聞名。洞內同樣看點滿滿，比如在「龍宮」中，你可以看到大量鐘乳管、鐘乳柱和石柱；在「夢之宮殿」中，交錯的斷層地貌展現在你眼前。在洞內深處的地底湖上，架著一座朱紅色的「龍宮橋」，呈現出一派夢幻景象。2014年安裝了彩色LED照明燈後，洞中的氣氛更顯神秘。

交通

從JR井倉站乘坐開往滿奇洞的公車，在終點站下車，約40分鐘。

編輯協助

公益社團法人 岡山縣觀光聯盟

岡山縣旅遊資訊門戶網站： 探索岡山 「萬奇洞」的介紹網頁

標題圖片：地底湖上夢幻般的「龍宮橋」