「雲遊」沖繩國立公園：洗滌心靈的南國碧海和亞熱帶原生林
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① 西表石垣國立公園
這是位於沖繩縣西南部八重山諸島的日本最南端和最西端的國立公園。1972年沖繩回歸日本，這裡遂被指定為西表國立公園，2007年石垣島和周邊諸島也被劃入公園範圍。以紅樹林為代表的原生林和神秘的珊瑚礁是這裡最大的亮點。
西表島的仲間川一帶有日本規模最大的紅樹林，它是國家指定的天然紀念物。石垣島的名藏川沿岸的紅樹林濕地「名藏網張」是著名的野鳥觀察點，每年都有候鳥來此越冬，還被列入《濕地公約》中。西表島和石垣島特有的八重山椰樹高15—20m，石垣的米原八重山椰樹群落也是國家指定的天然紀念物。
高透明度的藍綠色海洋對遊客而言是最具魅力的。日本最大的珊瑚礁海域石西礁湖，就位於西表島和石垣島之間，周圍的珊瑚礁群可謂浮潛聖地，米其林3星的川平灣、無人珊瑚礁島巴拉斯島等都是人氣景點。從沖繩最高峰于茂登嶽的山頂，可將聞名遐邇的環礁湖絕色美景一覽無遺。
公園裡還有僅在當地棲息的野生動物，比如被指定為特別天然物的西表山貓、大冠鷲等。在保留了沖繩傳統景觀的竹富島村落，遊客可以坐上水牛車，穿梭於琉球石灰岩堆砌而成的矮牆之間的白沙小道。
（指定日期：1972年5月15日 面積：21,958ha）
②慶良間諸島國立公園
沖繩本島的西面，距那霸市約40km的東海上，有大小三十多座海島組成的慶良間諸島。慶良間發音為「Kerama」，源於沖繩方言「Kirama」，意思是閃閃發光的「美麗之處」。最大的島嶼是渡嘉敷島，座間味島、阿嘉島、慶留間島、前島周邊還散佈了一些無人島。
清澈的海水呈現鮮豔奪目的藍色，被稱作「慶良間藍」。這裡是座頭鯨的繁殖地，因此也可以在這裡享受觀鯨的樂趣。包括米其林2星的古座間味海灘，各個島上都有美麗的白色沙灘海水浴場。
據推測，慶良間諸島最早是與沖繩本島板塊相接的山脈地帶，後因地殼變動而下沉，從而形成了現在的這些大小島嶼。因此，從瞭望臺等高處可以看到陡峭的海蝕崖和群島美景。
自古這裡就是琉球王朝與清朝的貿易中轉站，第二次世界大戰爆發後，美軍首次在這裡登陸。現在，這裡依然保留了很多歷史遺跡以及祭祀儀式等獨特的傳統文化。
（指定日期：2014年3月5日 面積：3,520ha）
③山原國立公園
山原是指沖繩本島北部地方。它與以那霸市為中心的城市分佈較多的南部不同，名護市以北是綿延的群山，分佈著日本國內規模最大的亞熱帶常綠闊葉林。
山原地區約80%的面積被森林覆蓋，形成一幅雄偉的自然景觀，生息著眾多動植物。除了瀕危物種山原水雞，還有沖繩縣鳥、特別天然紀念物野口啄木鳥等，約有一半生息於日本全國的鳥類，你都能在這裡找到。
過去說起沖繩本島，浮現在腦海的就是南部的海灘度假村，但近年山原觀光的人氣也不斷走高，遊客在那裡可以同時領略藍色海洋與蔥郁森林的風光。遊客既可以在國頭村森林公園漫步，也可以去辺戶御岳石灰岩奇峰林立的大石林山遠足。
亞熱帶叢林和紅樹林之間蜿蜒的河流也極具魅力，涉水前去Taa瀑布以及慶佐次川的紅樹林皮划艇等項目都很受歡迎。
在沖繩，各地都保留著極富琉球文化色彩的祭祀儀式和節慶活動。疫情結束後，希望你能配合各種活動的時間，去探訪沖繩，領略它的魅力。
（指定日期：2016年9月15日 面積：17,311ha）
標題圖片：在沖繩的大海中翩翩起舞的蝠鱝 ©OCVB