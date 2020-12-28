「雲遊」沖繩國立公園：洗滌心靈的南國碧海和亞熱帶原生林

① 西表石垣國立公園





這是位於沖繩縣西南部八重山諸島的日本最南端和最西端的國立公園。1972年沖繩回歸日本，這裡遂被指定為西表國立公園，2007年石垣島和周邊諸島也被劃入公園範圍。以紅樹林為代表的原生林和神秘的珊瑚礁是這裡最大的亮點。

西表島的仲間川一帶有日本規模最大的紅樹林，它是國家指定的天然紀念物。石垣島的名藏川沿岸的紅樹林濕地「名藏網張」是著名的野鳥觀察點，每年都有候鳥來此越冬，還被列入《濕地公約》中。西表島和石垣島特有的八重山椰樹高15—20m，石垣的米原八重山椰樹群落也是國家指定的天然紀念物。



仲間川（西表島）的紅樹林水上游 ©OCVB





高透明度的藍綠色海洋對遊客而言是最具魅力的。日本最大的珊瑚礁海域石西礁湖，就位於西表島和石垣島之間，周圍的珊瑚礁群可謂浮潛聖地，米其林3星的川平灣、無人珊瑚礁島巴拉斯島等都是人氣景點。從沖繩最高峰于茂登嶽的山頂，可將聞名遐邇的環礁湖絕色美景一覽無遺。





公園裡還有僅在當地棲息的野生動物，比如被指定為特別天然物的西表山貓、大冠鷲等。在保留了沖繩傳統景觀的竹富島村落，遊客可以坐上水牛車，穿梭於琉球石灰岩堆砌而成的矮牆之間的白沙小道。

（指定日期：1972年5月15日 面積：21,958ha）







