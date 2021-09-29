九州北部的國家公園：活火山、碧海和群島交織成的美

雲仙天草國家公園（長崎縣、熊本縣、鹿兒島縣）





1934年（昭和9年），「雲仙國家公園」入選日本首批國家公園；1956年，熊本縣天草地區也加入其中，合稱為「雲仙天草國家公園」。聳立於長崎縣島原半島的雲仙岳，自然資源豐富，溫泉熱氣蒸騰，再加上熊本天草地區和鹿兒島縣之間八代海上的眾多小島，勾勒出一幅動人的美景。

由20余座山脈相連而成的雲仙嶽是著名的活火山。上世紀90年代前半期的普賢岳平成噴發中，發生了大規模的火山碎屑流，由此誕生了現今雲仙岳的最高山峰「平成柔佛巴魯」（海拔1483公尺）。島原半島三面環海，由雄壯的山脈和蔚藍的大海交織而成的絕美景色隨處可見。雲仙溫泉的「地獄地帶」，彌漫繚繞著自火山噴氣孔升騰而出的白色蒸汽，也是一個為遊人喜愛的散步景點。









在天草地區，以北端大矢野島和上島之間的「天草松島」為代表，群島海景頗具魅力。海蝕作用形成的海岸線複雜多變，水下珊瑚亦絢麗多彩。下島和島原半島之間的海域中，生息著東方寬吻海豚，遊客可以在船上觀賞海豚戲水。

以國家公園一帶為中心，這兩個地區還分別被指定為「島原半島地質公園」和「天草地質公園」。此外，這裡還以江戶初期的「島原、天草之亂」的舞臺而聞名，許多歷史悠久的教堂等，都是——世界文化遺產 「長崎與天草地區的地下基督教相關遺產」的組成部分，遊客可以漫步其間，緬懷歷史。

（1934年3月16日被指定為國家公園，面積28279公頃）







