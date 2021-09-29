九州北部的國家公園：活火山、碧海和群島交織成的美
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雲仙天草國家公園（長崎縣、熊本縣、鹿兒島縣）
1934年（昭和9年），「雲仙國家公園」入選日本首批國家公園；1956年，熊本縣天草地區也加入其中，合稱為「雲仙天草國家公園」。聳立於長崎縣島原半島的雲仙岳，自然資源豐富，溫泉熱氣蒸騰，再加上熊本天草地區和鹿兒島縣之間八代海上的眾多小島，勾勒出一幅動人的美景。
由20余座山脈相連而成的雲仙嶽是著名的活火山。上世紀90年代前半期的普賢岳平成噴發中，發生了大規模的火山碎屑流，由此誕生了現今雲仙岳的最高山峰「平成柔佛巴魯」（海拔1483公尺）。島原半島三面環海，由雄壯的山脈和蔚藍的大海交織而成的絕美景色隨處可見。雲仙溫泉的「地獄地帶」，彌漫繚繞著自火山噴氣孔升騰而出的白色蒸汽，也是一個為遊人喜愛的散步景點。
在天草地區，以北端大矢野島和上島之間的「天草松島」為代表，群島海景頗具魅力。海蝕作用形成的海岸線複雜多變，水下珊瑚亦絢麗多彩。下島和島原半島之間的海域中，生息著東方寬吻海豚，遊客可以在船上觀賞海豚戲水。
以國家公園一帶為中心，這兩個地區還分別被指定為「島原半島地質公園」和「天草地質公園」。此外，這裡還以江戶初期的「島原、天草之亂」的舞臺而聞名，許多歷史悠久的教堂等，都是——世界文化遺產 「長崎與天草地區的地下基督教相關遺產」的組成部分，遊客可以漫步其間，緬懷歷史。
（1934年3月16日被指定為國家公園，面積28279公頃）
阿蘇九重國家公園（熊本縣、大分縣）
聳立於巨大破火山口（指火山爆發形成的火山口，因受到破壞而形成的鍋形窪地——譯注）的熊本阿蘇山及其東北方的大分縣九重群山、由布嶽、鶴見嶽的火山群，它們與四周遠近綠意盎然的高原地帶共同構成了「阿蘇九重國家公園」。自駕遊人氣路線「Yamanami高速公路」始於阿蘇，穿過九重群山，一直通到別府市。漫步高原和濕地之後，你可以泡進溫泉，舒緩疲勞，盡享火山的恩賜。
阿蘇山是高嶽、中嶽、根子嶽、杵島岳、烏帽子嶽這五座山的總稱，擁有一個南北長25公里，東西達18公里的破火山口。在火山煙雲扶搖直上的中嶽，遊客可以對噴火口探視個究竟，這樣的地方可以說是世間少有。近處有悠然恬靜的草千里濱、呈優美圓錐形的噴火口遺跡米塚等。此外，環繞破火山口的外輪山同樣是自然資源豐富，景色優美。
九州杜鵑等高原植物為九重群山變化萬端的獨特火山景色更添了一份色彩，久住高原和飯田高原上草原一望無際，有被列入國際濕地公約《拉姆薩爾公約》的「九重坊水流和蓼原濕地」，旅遊景點眾多。
阿蘇九重國家公園的最北端，有由布嶽和鶴見嶽，它們是著名湯布院溫泉和別府溫泉的源頭。連綿起伏的山脈十分壯美，登上山頂，由布院盆地、別府灣、九重群山的美景一覽無遺。
（1934年12月4日被指定為國家公園，面積72678公頃）
西海國家公園（長崎縣）
「西海國家公園」位於長崎縣西北部。該公園分為兩個部分，即從佐世保灣俵浦半島北側至平戶市的九十九島及平戶島組成的「西海地區」和由五島列島組成的「五島地區」。沉降海岸和多達400座大小不一的島嶼風光，別具特色。
九十九島地區散佈著多達208座小島，島嶼密集度堪稱為日本之最。南九十九島是深受遊人喜愛的度假勝地；在長串山公園，可將北九十九島盡收眼底，還以杜鵑花而聞名。平戶島上分佈著各種火山岩，在佐志嶽和志志伎山，可以欣賞到侵蝕作用下的火山地形、川內峠和安滿嶽的熔岩臺地等獨特景觀。
位於東海的五島列島長約80公里，由七個大島和周圍140多個小島組成。受海水侵蝕，這裡的海岸線錯綜複雜，內陸地帶則綠意蔥蘢，風景柔美。世界文化遺產「長崎及天草地區的地下基督教相關遺產」中的那些歷史悠久的教堂便分佈在這裡。島上還有許多美麗的海灘，近年來已成為人氣的觀光景點。
（1955年3月16日被指定為國家公園，面積2萬4646公頃）
瀨戶內海國家公園（大分縣、福岡縣）
「瀨戶內海國家公園」是日本中面積最大的國家公園，東起大阪府及和歌山縣，西至九州的大分縣和福岡縣，橫跨1府10縣，包括內海，其面積超過90萬公頃。
該公園在大分縣的指定區域為國東半島的兩子山山頂附近地區和北側海域上的姬島等地；福岡縣的唯一指定區域，為關門海峽九州一側的布刈公園（北九洲市門司）附近地區。
（1934年3月16日被指定為國家公園，面積6萬6934公頃）
標題圖片：從俵浦半島的展海峰，眺望西海國家公園九十九島的夕陽美景（PIXTA）