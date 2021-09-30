九州南部的國家公園：屋久島和奄美群島，蔚藍的大海和蔥郁的群山
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霧島錦江灣國家公園（鹿兒島縣、宮崎縣）
霧島山是由傳說中的天孫降臨之地——靈山「高千穗峰」（海拔1574公尺）及最高峰「韓國嶽」（海拔1700公尺）等組成的火山群，橫跨宮崎縣和鹿兒島縣。1934年（昭和9年），包括霧島山周邊區域在內的「霧島國家公園」成為日本首批指定的三個國家公園之一。30年後，錦江灣國定公園和屋久島地區被編入其中，成為「霧島屋久國家公園」。2012年（平成24年），「屋久島國家公園」從中分離出去後，誕生了現在的「霧島錦江灣國家公園」。
北部的霧島地區，連綿著20多座大大小小的火山於此，火口湖、溫泉的熱氣、高原植物等共同交織成一幅壯麗的美景。作為神話舞臺的高千穗河灘、霧島神宮和霧島溫泉，吸引了大量遊客來訪。
要說錦江灣的代表性景點，那就是現在還在噴煙的櫻島。櫻島位於鹿兒島縣縣政府所在地鹿兒島市的對岸。人們可以從各處欣賞到城市與活火山共同演繹出的獨特景致。搭乘渡輪前往櫻島，你可以在櫻島遊客中心了解到櫻島噴火歷史及其原理，在櫻島熔岩海濱公園、展望台等景點，可以近距離感受到火山的氣息。
九州本土最南端的佐多岬，生長著許多亞熱帶植物。在西側薩摩半島的南端，你可以欣賞到開聞岳、知林島等獨具風情的景色。
（1934年3月16日被指定為國家公園，面積36586公頃）
屋久島國家公園（鹿兒島縣）
屋久島位於佐多岬往南約60公里處，1993年被列入聯合國教科文組織（UNESCO）的世界自然遺產名錄。以屋久島山嶽地帶為中心的地區，與漂浮於西南偏西方向12公里海上的口永良部島，共同組成了「屋久島國家公園」。
屋久島周長約130公里，海拔千公尺以上的山峰有40多座，其中包括1935公尺的九州最高峰宮之浦岳、1886公尺的永田岳和1831公尺的黑味嶽等，有「海上阿爾卑斯」之稱。。島上沿海地區全年氣候溫暖，內陸地區晝夜溫差大，降雨多，因此，植被蔥郁豐富。尤其是以「繩文杉」為代表的屋久杉，自然生長於海拔500公尺以上地區，是日本杉樹特有種中地處最南端且規模最大的杉樹群落。
口永良部島是一座面積約36平方公里的小火山島，由兩個火山群相連成葫蘆狀。東側的新火山群地區，有海拔657公尺的最高峰「古嶽」和頻繁噴火的「新嶽」（海拔626公尺），兩者打造出雄壯的火山美景。海岸線受海浪侵蝕，海蝕崖和洞窟等變化萬端的地形值得一看。
（2012年3月16日被指定為國家公園，面積2萬4566公頃）
奄美群島國家公園（鹿兒島縣）
「奄美群島國家公園」是2017年被指定的最新國家公園它鹿兒島縣南端，從奄美大島往南，一直延伸至加計呂麻島、德之島、沖永良部島、與論島等島嶼。這些島嶼環繞在有「奄美藍」之稱的碧海之中，島上遍佈著亞熱帶常綠闊葉林，繁衍生息著當地特有的珍稀動植物。島上的居民保留著人獨特的生活習俗，島歌和豐收祭等傳統文化代代傳承。
群島中海拔694公尺的最高峰「湯灣岳」聳立於奄美大島。島上有「活化石」筆筒樹簇生的金作原原生林、住用紅樹林等，植被豐富，鬱鬱蔥蔥。和加計呂麻島之間大島海峽，沉降海岸地形錯綜複雜，是觀看落日美景的勝地。
在第二大島德之島上，美景勝地隨處可見，比如被岩礁環繞的白色沙灘「畦海岸」、花崗岩巨石相連的「Mushiro瀨」、斷崖連綿的犬田布岬等。。沖永良部島的珊瑚礁洞Fucha、退潮時才出現在與論島海上的百合濱等，絕美景點，數不勝數。
（2017年3月7日被指定為國家公園，面積42181公頃）
標題圖片：與論島的海濱（K.P.V.B）