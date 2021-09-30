九州南部的國家公園：屋久島和奄美群島，蔚藍的大海和蔥郁的群山

霧島錦江灣國家公園（鹿兒島縣、宮崎縣）





霧島山是由傳說中的天孫降臨之地——靈山「高千穗峰」（海拔1574公尺）及最高峰「韓國嶽」（海拔1700公尺）等組成的火山群，橫跨宮崎縣和鹿兒島縣。1934年（昭和9年），包括霧島山周邊區域在內的「霧島國家公園」成為日本首批指定的三個國家公園之一。30年後，錦江灣國定公園和屋久島地區被編入其中，成為「霧島屋久國家公園」。2012年（平成24年），「屋久島國家公園」從中分離出去後，誕生了現在的「霧島錦江灣國家公園」。

北部的霧島地區，連綿著20多座大大小小的火山於此，火口湖、溫泉的熱氣、高原植物等共同交織成一幅壯麗的美景。作為神話舞臺的高千穗河灘、霧島神宮和霧島溫泉，吸引了大量遊客來訪。













要說錦江灣的代表性景點，那就是現在還在噴煙的櫻島。櫻島位於鹿兒島縣縣政府所在地鹿兒島市的對岸。人們可以從各處欣賞到城市與活火山共同演繹出的獨特景致。搭乘渡輪前往櫻島，你可以在櫻島遊客中心了解到櫻島噴火歷史及其原理，在櫻島熔岩海濱公園、展望台等景點，可以近距離感受到火山的氣息。

九州本土最南端的佐多岬，生長著許多亞熱帶植物。在西側薩摩半島的南端，你可以欣賞到開聞岳、知林島等獨具風情的景色。

（1934年3月16日被指定為國家公園，面積36586公頃）



















