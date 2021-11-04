東北國立公園：靈山、清泉、深雪幻化出的壯麗景色
Guideto Japan觀光旅遊
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十和田八幡平國立公園（青森縣、秋田縣、岩手縣）
十和田八幡平國立公園，大體是由青森境內的十和田、八甲田地區和橫跨岩手縣秋田縣的八幡平地區組成，鬱鬱蔥蔥的群山與清澈見底的湖沼和溪流描繪出一幅美麗的畫卷，到了冬天，白雪與霧凇更添情趣。
八甲田山是火山群，分為以大嶽（海拔1585m）為主峰的北八甲田連峰，和櫛峰（海拔1517m）所在的南八甲田連峰。北八甲田修建了登山道，田茂萢嶽（海拔1324m）還有八甲田索道，可以輕鬆享受遠足和滑雪的樂趣。南八甲田則大多保留原生態自然，適合經驗豐富的登山者。
橫跨青森縣與秋田縣的十和田湖，是位於海拔400m處、周長46km的破火山口湖。透明度高，最深處有327m，因此湖水呈現神秘的藍色。從湖裡流出的奧入瀨溪流全長約14km，這兩處一併被指定為國家的「特別名勝及天然紀念物」，是日本屈指可數的景勝。
最高海拔1614m的高原臺地八幡平上，八幡沼等湖沼濕地星羅棋佈，是可以觀察多樣化生態系統的戶外徒步景點。冬天積雪厚實，早春開通的觀光道路「八幡平Asupite路線（八幡平盾形火山線）」等的「雪回廊」遠近馳名。八幡平地區，最南部是秋田駒嶽，著名的高原植物寶庫，東面則一直延伸到岩手縣最高峰的岩手山（海拔2038m）。
八甲田大嶽西麓的混浴大浴場「Hiba千人風呂」的酸湯溫泉，溪流沿岸點綴著一家家旅館的秋田縣仙北市乳頭溫泉鄉，兩地都有溫泉，遊客可以在登山和遠足的路上享受溫泉巡禮的樂趣。
（1936年2月1日被指定為國立公園，面積85534公頃）
三陸復興國立公園（青森縣、岩手縣、宮城縣）
1955年指定的陸中海岸國立公園，因東日本大地震復興政策，於2013年迎來青森的種差海岸階上岳縣立自然公園，2015年迎來宮城縣南三陸金華山國定公園的加入。於是就誕生了橫跨太平洋沿岸約250km的三陸復興國立公園。
其最北部黑尾鷗的繁殖地、國家指定天然紀念物蕪島，最南部是地貌豐富的種差海岸，海蝕崖聳立，怪石嶙峋，還有能將太平洋盡收眼底的階上嶽（海拔740m）。
從以「北限海女」聞名的岩手久慈，到漁業寶庫宮古灣，都屬於原來的陸中海岸國立公園的北區，這裡有50到200m高的斷崖連綿，也被稱為「海上阿爾卑斯」。宮古南部有一望無際的裡亞斯型海岸，錯綜複雜的地貌孕育出變幻多端的風景，同時內灣部還有釜石、大船渡、氣仙沼等捕撈量在日本名列前茅的漁港。
從最南部的牡鹿半島可將女川灣盡收眼底，其東南的島嶼金華山，與恐山、出羽三山並稱為奧州三靈場，依然保留著原生態的自然景觀。氣仙沼和陸前高田等各地都保留著訴說海嘯威脅的震災遺構，還建有祈念公園和震災傳承館。在這座寶貴的國立公園，我們可以欣賞壯麗美景，品嘗大海的饋贈，同時又能切身感受到震後復興的步伐和防災意識的重要性。
（1955年5月2日被指定為國立公園(※2013年5月24日擴區後改為現名)，面積2萬8539公頃）
磐梯朝日國立公園（山形縣、福島縣、新潟縣）
磐梯朝日國立公園，是占地面積非常廣大的一座國立公園。從山嶽信仰之地的出羽三山往南，有多樣化動植物魅力非凡的朝日連峰和飯豐連峰，還有受休閒遊客歡迎的吾妻連峰和磐梯山（海拔1816m），然後一直延伸到豬苗代湖。
出羽三山，是月山（海拔1984m）山頂的月山神社、羽黑山（海拔414m）山頂的出羽神社、湯殿山半山腰的湯殿山神社的總稱，是馳名遠近的修驗道聖地。除了參拜神社和逛歷史遺跡，月山北面的熔岩臺地「彌陀原」等眾多景點也都值得一看。
朝日飯豐連峰保留了山毛櫸原生林等原始景觀，高原濕地和草原嚴峻的自然中依然有珍稀植物和昆蟲頑強地在此生息。
福島縣的象徵磐梯山，豬苗代湖、可繞火山口參觀的吾妻小富士（海拔1707m）和最高峰西吾妻山（海拔2035m）綿延的吾妻連峰，與首都圈之間的交通都非常便利，遊客如織，熱鬧非凡。周邊還點綴著裡磐梯五色沼、安達太良山、土湯高湯溫泉鄉等人氣景點。
（1950年9月5日被指定為國立公園，面積186389公頃）
標題圖片：從五色沼湖沼群的「Ruri沼」遠眺磐梯山 （PIXTA）