東北國立公園：靈山、清泉、深雪幻化出的壯麗景色

十和田八幡平國立公園（青森縣、秋田縣、岩手縣）





十和田八幡平國立公園，大體是由青森境內的十和田、八甲田地區和橫跨岩手縣秋田縣的八幡平地區組成，鬱鬱蔥蔥的群山與清澈見底的湖沼和溪流描繪出一幅美麗的畫卷，到了冬天，白雪與霧凇更添情趣。

八甲田山是火山群，分為以大嶽（海拔1585m）為主峰的北八甲田連峰，和櫛峰（海拔1517m）所在的南八甲田連峰。北八甲田修建了登山道，田茂萢嶽（海拔1324m）還有八甲田索道，可以輕鬆享受遠足和滑雪的樂趣。南八甲田則大多保留原生態自然，適合經驗豐富的登山者。









橫跨青森縣與秋田縣的十和田湖，是位於海拔400m處、周長46km的破火山口湖。透明度高，最深處有327m，因此湖水呈現神秘的藍色。從湖裡流出的奧入瀨溪流全長約14km，這兩處一併被指定為國家的「特別名勝及天然紀念物」，是日本屈指可數的景勝。









最高海拔1614m的高原臺地八幡平上，八幡沼等湖沼濕地星羅棋佈，是可以觀察多樣化生態系統的戶外徒步景點。冬天積雪厚實，早春開通的觀光道路「八幡平Asupite路線（八幡平盾形火山線）」等的「雪回廊」遠近馳名。八幡平地區，最南部是秋田駒嶽，著名的高原植物寶庫，東面則一直延伸到岩手縣最高峰的岩手山（海拔2038m）。













八甲田大嶽西麓的混浴大浴場「Hiba千人風呂」的酸湯溫泉，溪流沿岸點綴著一家家旅館的秋田縣仙北市乳頭溫泉鄉，兩地都有溫泉，遊客可以在登山和遠足的路上享受溫泉巡禮的樂趣。

（1936年2月1日被指定為國立公園，面積85534公頃）



