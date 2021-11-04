東北國立公園：靈山、清泉、深雪幻化出的壯麗景色

觀光旅遊

內陸部的火山地帶峻峰連綿，幽深的森林和鮮花盛開的高原、清澈見底的湖沼編織出壯麗美景。浪花雕刻出的海岸線上，斷崖與奇石林立，狂野中透著無限風情。新綠、紅葉、銀裝素裹的天地，東北的國立公園一年四季展現出不同面孔。本篇將通過絕美的照片來帶您去遊覽一番。
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十和田八幡平國立公園（青森縣、秋田縣、岩手縣）

清澈的十和田湖水流入奧入瀨溪流。紅葉季人氣尤盛 （圖片：青森縣觀光聯盟）
清澈的十和田湖水流入奧入瀨溪流。紅葉季人氣尤盛（圖片：青森縣觀光聯盟）

十和田八幡平國立公園，大體是由青森境內的十和田、八甲田地區和橫跨岩手縣秋田縣的八幡平地區組成，鬱鬱蔥蔥的群山與清澈見底的湖沼和溪流描繪出一幅美麗的畫卷，到了冬天，白雪與霧凇更添情趣。

八甲田山是火山群，分為以大嶽（海拔1585m）為主峰的北八甲田連峰，和櫛峰（海拔1517m）所在的南八甲田連峰。北八甲田修建了登山道，田茂萢嶽（海拔1324m）還有八甲田索道，可以輕鬆享受遠足和滑雪的樂趣。南八甲田則大多保留原生態自然，適合經驗豐富的登山者。

八甲田山的大岳和藥師神社的鳥居（圖片：青森縣觀光聯盟）
八甲田山的大岳和藥師神社的鳥居 （圖片：青森縣觀光聯盟）

八甲田索道從霧凇之上通過（圖片：東北觀光推進機構）
八甲田索道從霧凇之上通過（圖片：東北觀光推進機構）

橫跨青森縣與秋田縣的十和田湖，是位於海拔400m處、周長46km的破火山口湖。透明度高，最深處有327m，因此湖水呈現神秘的藍色。從湖裡流出的奧入瀨溪流全長約14km，這兩處一併被指定為國家的「特別名勝及天然紀念物」，是日本屈指可數的景勝。

十和田湖畔有游步道，也運營有遊覽船（圖片：青森縣觀光聯盟）
十和田湖畔有游步道，也運營有遊覽船（圖片：青森縣觀光聯盟）

春寒未盡的新綠時節的奧入瀨溪流（圖片：青森縣觀光聯盟）
春寒未盡的新綠時節的奧入瀨溪流（圖片：青森縣觀光聯盟）

最高海拔1614m的高原臺地八幡平上，八幡沼等湖沼濕地星羅棋佈，是可以觀察多樣化生態系統的戶外徒步景點。冬天積雪厚實，早春開通的觀光道路「八幡平Asupite路線（八幡平盾形火山線）」等的「雪回廊」遠近馳名。八幡平地區，最南部是秋田駒嶽，著名的高原植物寶庫，東面則一直延伸到岩手縣最高峰的岩手山（海拔2038m）。

火山性高原八幡平的壯麗景色。中央的八幡沼周邊修建有游步道和瞭望台（圖片：岩手縣觀光協會）
火山性高原八幡平的壯麗景色。中央的八幡沼周邊修建有游步道和瞭望台（圖片：岩手縣觀光協會）

秋田駒岳登山道沿途盛開的高山植物飯沼草莓（Fragaria iinumae）（圖片：秋田縣觀光聯盟）
秋田駒岳登山道沿途盛開的高山植物飯沼草莓（Fragaria iinumae）（圖片：秋田縣觀光聯盟）

高達8m的八幡平盾形火山線的「雪回廊」（圖片：PIXTA）
高達8m的八幡平盾形火山線的「雪回廊」（圖片：PIXTA）

八甲田大嶽西麓的混浴大浴場「Hiba千人風呂」的酸湯溫泉，溪流沿岸點綴著一家家旅館的秋田縣仙北市乳頭溫泉鄉，兩地都有溫泉，遊客可以在登山和遠足的路上享受溫泉巡禮的樂趣。

（1936年2月1日被指定為國立公園，面積85534公頃）

酸湯溫泉的千人風呂，很多人長期住在這裡進行溫泉治療（圖片：青森縣觀光聯盟）
酸湯溫泉的千人風呂，很多人長期住在這裡進行溫泉治療（圖片：青森縣觀光聯盟）

三陸復興國立公園（青森縣、岩手縣、宮城縣）

險峻陡峭的海蝕崖配上松樹的青翠，成就了岩手縣美麗的淨土濱（圖片：東北觀光推進機構）
險峻陡峭的海蝕崖配上松樹的青翠，成就了岩手縣美麗的淨土濱（圖片：東北觀光推進機構）

1955年指定的陸中海岸國立公園，因東日本大地震復興政策，於2013年迎來青森的種差海岸階上岳縣立自然公園，2015年迎來宮城縣南三陸金華山國定公園的加入。於是就誕生了橫跨太平洋沿岸約250km的三陸復興國立公園。

其最北部黑尾鷗的繁殖地、國家指定天然紀念物蕪島，最南部是地貌豐富的種差海岸，海蝕崖聳立，怪石嶙峋，還有能將太平洋盡收眼底的階上嶽（海拔740m）。

黑尾鷗飛舞的蕪島神社是人氣的能量景點（power spot）（圖片：青森縣觀光聯盟）
黑尾鷗飛舞的蕪島神社是人氣的能量景點（power spot）（圖片：青森縣觀光聯盟）

從以「北限海女」聞名的岩手久慈，到漁業寶庫宮古灣，都屬於原來的陸中海岸國立公園的北區，這裡有50到200m高的斷崖連綿，也被稱為「海上阿爾卑斯」。宮古南部有一望無際的裡亞斯型海岸，錯綜複雜的地貌孕育出變幻多端的風景，同時內灣部還有釜石、大船渡、氣仙沼等捕撈量在日本名列前茅的漁港。

釣鐘洞（圖片）、兜岩等奇岩怪礁遍佈的久慈小袖海岸（圖片：PIXTA）
釣鐘洞（圖片）、兜岩等奇岩怪礁遍佈的久慈小袖海岸（圖片：PIXTA）

岩手縣北山崎的斷崖最大高度能達到200m（圖片：PIXTA）
岩手縣北山崎的斷崖最大高度能達到200m（圖片：PIXTA）

可開車去的離島「氣仙沼大島」有眾多人氣景點，如以鳴沙聞名的國家天然紀念物「十八鳴濱」、人氣海水浴場小田濱、海拔325m的龜山等（圖片：宮城縣觀光推廣推進室）
可開車去的離島「氣仙沼大島」有眾多人氣景點，如以鳴沙聞名的國家天然紀念物「十八鳴濱」、人氣海水浴場小田濱、海拔325m的龜山等（圖片：宮城縣觀光推廣推進室）

從最南部的牡鹿半島可將女川灣盡收眼底，其東南的島嶼金華山，與恐山、出羽三山並稱為奧州三靈場，依然保留著原生態的自然景觀。氣仙沼和陸前高田等各地都保留著訴說海嘯威脅的震災遺構，還建有祈念公園和震災傳承館。在這座寶貴的國立公園，我們可以欣賞壯麗美景，品嘗大海的饋贈，同時又能切身感受到震後復興的步伐和防災意識的重要性。

（1955年5月2日被指定為國立公園(※2013年5月24日擴區後改為現名)，面積2萬8539公頃）

從牡鹿半島禦番所公園遠眺美景。右邊的島嶼就是金華山 （圖片：PIXTA）
從牡鹿半島禦番所公園遠眺美景。右邊的島嶼就是金華山 （圖片：PIXTA）

「奇跡一本松」（相當於「豬堅強」的植物版——譯注）與被海嘯肆虐後的陸前高田青年旅館遺跡 （圖片：日本網）
「奇跡一本松」（相當於「豬堅強」的植物版——譯注）與被海嘯肆虐後的陸前高田青年旅館遺跡 （圖片：日本網）

磐梯朝日國立公園（山形縣、福島縣、新潟縣）

越過羽黑山的大鳥居遠眺月山 （圖片：PIXTA）
越過羽黑山的大鳥居遠眺月山 （圖片：PIXTA）

磐梯朝日國立公園，是占地面積非常廣大的一座國立公園。從山嶽信仰之地的出羽三山往南，有多樣化動植物魅力非凡的朝日連峰和飯豐連峰，還有受休閒遊客歡迎的吾妻連峰和磐梯山（海拔1816m），然後一直延伸到豬苗代湖。

出羽三山，是月山（海拔1984m）山頂的月山神社、羽黑山（海拔414m）山頂的出羽神社、湯殿山半山腰的湯殿山神社的總稱，是馳名遠近的修驗道聖地。除了參拜神社和逛歷史遺跡，月山北面的熔岩臺地「彌陀原」等眾多景點也都值得一看。

國寶羽黑山五重塔和據傳樹齡千歲的爺杉（圖片：山形縣觀光物產協會）
國寶羽黑山五重塔和據傳樹齡千歲的爺杉（圖片：山形縣觀光物產協會）

湯殿山的大鳥居（圖片：山形縣觀光物產協會）
湯殿山的大鳥居（圖片：山形縣觀光物產協會）

月山8合目有廣袤的彌陀原濕地 （圖片：PIXTA）
月山8合目有廣袤的彌陀原濕地 （圖片：PIXTA）

朝日飯豐連峰保留了山毛櫸原生林等原始景觀，高原濕地和草原嚴峻的自然中依然有珍稀植物和昆蟲頑強地在此生息。

福島縣的象徵磐梯山，豬苗代湖、可繞火山口參觀的吾妻小富士（海拔1707m）和最高峰西吾妻山（海拔2035m）綿延的吾妻連峰，與首都圈之間的交通都非常便利，遊客如織，熱鬧非凡。周邊還點綴著裡磐梯五色沼、安達太良山、土湯高湯溫泉鄉等人氣景點。

（1950年9月5日被指定為國立公園，面積186389公頃）

中間為海拔1871m的朝日連峰主峰大朝日嶽（圖片：山形縣觀光物產協會）
中間為海拔1871m的朝日連峰主峰大朝日嶽（圖片：山形縣觀光物產協會）

飯豐連峰腳下的山毛櫸森林「溫身平」 （圖片：PIXTA）
飯豐連峰腳下的山毛櫸森林「溫身平」 （圖片：PIXTA）

壯美的豬苗代湖和銀裝素裹的磐梯山（圖片：福島縣觀光物產交流協會）
壯美的豬苗代湖和銀裝素裹的磐梯山（圖片：福島縣觀光物產交流協會）

秋色盡染的安達太良山。可乘坐索道纜車到山頂 （圖片：PITXA）
秋色盡染的安達太良山。可乘坐索道纜車到山頂 （圖片：PITXA）

標題圖片：從五色沼湖沼群的「Ruri沼」遠眺磐梯山 （PIXTA）

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