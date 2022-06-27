關東的國立公園（上）：從東京市中心可當日往返，絕美景點雲集

自然環境 觀光旅遊

紅葉勝地日光國立公園有山巒、高原、溪谷，有神社佛閣、溫泉等；尾瀨國立公園以濕地美景聞名遐邇；秩父多摩甲斐國立公園往來東京交通便利，景點豐富。本文將為您一一介紹。
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日光國立公園（櫪木縣、群馬縣、福島縣）

男體山和中禪寺湖的紅葉美景。世界文化遺產「日光神殿與廟宇」散佈其間（櫪木縣觀光物產協會）
男體山和中禪寺湖的紅葉美景。世界文化遺產「日光神殿與廟宇」散佈其間（櫪木縣觀光物產協會）

日光國立公園以櫪木縣北部的日光市為中心，跨櫪木、群馬、福島三縣。1934年（昭和9年）被指定為國立公園時，除了日光地區，還包含尾瀨地區；1950年加入了奧鬼怒川、栗山地區以及那須甲子、鹽原地區。2007年（平成19年），其中的尾瀨地區獨立成為「尾瀨國立公園」，餘下區域便形成了現在的日光國立公園。

占公園大半面積的是那須火山帶上的山嶽，以北關東最高峰白根山（海拔2578公尺）為首，還有世界文化遺產「日光神殿與廟宇」散佈其間的男體山（海拔2486公尺）和火山活動頻繁的那須嶽（海拔1917公尺）等，多座海拔2000公尺級別的山嶽綿延相連。山麓是廣袤的高原和濕地，湖沼、名瀑、溪谷等水景亦有萬千姿態，到了紅葉季節更添別具一格的美。

冬日白雪蓋頂的日光白根山和中禪寺湖（PIXTA）
冬日白雪蓋頂的日光白根山和中禪寺湖（PIXTA）

持續冒煙的那須嶽主峰——茶臼嶽（海拔1915公尺）（櫪木縣觀光物產協會）
持續冒煙的那須嶽主峰——茶臼嶽（海拔1915公尺）（櫪木縣觀光物產協會）

奧日光的濕地——戰場之原上盛開的薔薇科蘋果屬三葉海棠（櫪木縣觀光物產協會）
奧日光的濕地——戰場之原上盛開的薔薇科蘋果屬三葉海棠（櫪木縣觀光物產協會）

在鬼怒川溪谷乘船順流而下（櫪木縣觀光物產協會）
在鬼怒川溪谷乘船順流而下（櫪木縣觀光物產協會）

從東京出發可當日往返，日光鬼怒川因而備受遊客的青睞。代表性的景點有屬於世界文化遺產「日光神殿與廟宇」的東照宮、二荒山神社、輪王寺，還有中禪寺湖、華嚴瀑布、伊呂波坡等。這裡還不乏休閒娛樂設施，有日光湯元和鬼怒川的溫泉鄉，還有日光江戶村、東武世界廣場等。

備受遊客喜歡的紅葉景點伊呂波坡（櫪木縣觀光物產協會）
備受遊客喜歡的紅葉景點伊呂波坡（櫪木縣觀光物產協會）

奧日光湯元溫泉的源泉（櫪木縣觀光物產協會）
奧日光湯元溫泉的源泉（櫪木縣觀光物產協會）

那須甲子、鹽原地區也是著名的避暑和溫泉勝地。除了那須高原、鹽原溪谷、沼澤濕地等必去的景點外，近年向公眾開放的那須御用邸部分土地，即那須平成森林也很有人氣。

（1934年12月4日被指定為日本國立公園，面積為11萬4908公頃）

受火山氣體影響而呈現出荒涼氣息的景點——殺生石。照片中的步道一直通往那須高原瞭望台（櫪木縣觀光物產協會）
受火山氣體影響而呈現出荒涼氣息的景點——殺生石。照片中的步道一直通往那須高原瞭望台（櫪木縣觀光物產協會）

紅葉季遊客如織的鹽原溪谷上飛架著紅葉谷大吊橋（櫪木縣觀光物產協會）
紅葉季遊客如織的鹽原溪谷上飛架著紅葉谷大吊橋（櫪木縣觀光物產協會）

2011年向公眾開放的那須平成森林保留著山毛櫸自然林（櫪木縣觀光物產協會）
2011年向公眾開放的那須平成森林保留著山毛櫸自然林（櫪木縣觀光物產協會）

尾瀨國立公園（群馬縣、櫪木縣、福島縣、新潟縣）

尾瀨的「草紅葉」和至佛山（群馬官方旅行指南）
尾瀨的「草紅葉」和至佛山（群馬官方旅行指南）

尾瀨國立公園跨群馬、福島、新潟三縣，是日本國家特別天然紀念物，還入選《關於特別是作為水禽棲息地的國際重要濕地公約》(又稱《拉姆薩爾公約》）的「國際重要濕地名錄」。1934年（昭和9年）作為日光國立公園的一部分被指定為國立公園，2007年（平成19年）獨立出來，與其周邊的會津駒岳、田代山、帝釋山等區域合併成為一座新的國立公園。

這裡有占地面積約760公頃、日本數一數二的山嶽濕地——尾瀨原和位於海拔1660公尺處的堰塞湖——尾瀨沼，在東北地區最高峰燧嶽（海拔2356公尺）和群馬縣東北部至佛山（海拔2228公尺）等群山的環抱之下，景色絕佳。

夏日，隔著尾瀨沼眺望燧嶽（PIXTA）
夏日，隔著尾瀨沼眺望燧嶽（PIXTA）

位於會津駒嶽與中門嶽之間山脊上的池沼（PIXTA）
位於會津駒嶽與中門嶽之間山脊上的池沼（PIXTA）

只見川（發源於尾瀨）上游的三條瀑布（PIXTA）
只見川（發源於尾瀨）上游的三條瀑布（PIXTA）

尾瀨因合唱曲《夏日的回憶》而廣為人知。歌詞中提到的水芭蕉被很多人誤以為在盛夏開花，其實它的花期是5月下旬到6月上旬。除了水芭蕉，這裡還有很多美麗的花草，如尾瀨草、大苞萱草、山鳶尾、金光花等。公園裡配套修建了濕地木道和登山道，遊客可盡享多彩的徒步路線。

（2007年8月30日被指定為日本國立公園，面積為3萬7200公頃）

濕地裡盛開的水芭蕉和雪色斑駁的至佛山（PIXTA）
濕地裡盛開的水芭蕉和雪色斑駁的至佛山（PIXTA）

大苞萱草和濕地木道（群馬官方旅行指南）
大苞萱草和濕地木道（群馬官方旅行指南）

秩父多摩甲斐國立公園（埼玉縣、東京都、山梨縣、長野縣）

從巨型花崗岩——五丈岩所在的金峰山山頂眺望朝霞。照片左上角是富士山（PIXTA）
從巨型花崗岩——五丈岩所在的金峰山山頂眺望朝霞。照片左上角是富士山（PIXTA）

東西長70公里，南北長40公里，占地面積廣，這是離東京都中心最近的國立公園。最早名為「秩父多摩國立公園」，後來應山梨縣（占公園面積的37%）的要求，從2000年起加上了「甲斐」，變更為現在的名稱。

奧秩父山地由多座海拔2000公尺級別的高山組成，包括金峰山（海拔2599公尺）、甲武信嶽（海拔2475公尺）、雲取山（海拔2017公尺）、瑞牆山（海拔2230公尺）等。這裡沒有火山，故而溫泉較少。不過千曲川、笛吹川、多摩川、荒川等重要河流都發源於此，因而溪谷眾多，包括禦嶽升仙峽、凱撒溪谷、奧多摩等，形成了千姿百態的景觀。

從甲武信嶽遙望新雪初落的金峰山和白峰三山（PIXTA）
從甲武信嶽遙望新雪初落的金峰山和白峰三山（PIXTA）

位於甲府市北部的國家特別名勝——升仙峽（山梨觀光推進機構）
位於甲府市北部的國家特別名勝——升仙峽（山梨觀光推進機構）

凱撒溪谷的七釜五段瀑布（PIXTA）
凱撒溪谷的七釜五段瀑布（PIXTA）

由於往來東京交通便利，因此很多人前來登山、徒步、宿營、釣魚、淺灘遊。也因為疫情，特別是奧多摩和秩父三峰山等地都成了當日往返遊的人氣景點，熱鬧非凡。

（1950年7月10日被指定為日本國立公園，面積為12萬6259公頃）

人氣高漲的三峰神社是關東數一數二的能量景點（一般社團法人埼玉縣物產觀光協會）
人氣高漲的三峰神社是關東數一數二的能量景點（一般社團法人埼玉縣物產觀光協會）

在奧多摩漂流（TCVB）
在奧多摩漂流（TCVB）

標題圖片：紅葉季的中禪寺湖和華嚴瀑布（櫪木縣觀光物產協會）

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