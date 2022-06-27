關東的國立公園（上）：從東京市中心可當日往返，絕美景點雲集
Guideto Japan自然環境 觀光旅遊
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日光國立公園（櫪木縣、群馬縣、福島縣）
日光國立公園以櫪木縣北部的日光市為中心，跨櫪木、群馬、福島三縣。1934年（昭和9年）被指定為國立公園時，除了日光地區，還包含尾瀨地區；1950年加入了奧鬼怒川、栗山地區以及那須甲子、鹽原地區。2007年（平成19年），其中的尾瀨地區獨立成為「尾瀨國立公園」，餘下區域便形成了現在的日光國立公園。
占公園大半面積的是那須火山帶上的山嶽，以北關東最高峰白根山（海拔2578公尺）為首，還有世界文化遺產「日光神殿與廟宇」散佈其間的男體山（海拔2486公尺）和火山活動頻繁的那須嶽（海拔1917公尺）等，多座海拔2000公尺級別的山嶽綿延相連。山麓是廣袤的高原和濕地，湖沼、名瀑、溪谷等水景亦有萬千姿態，到了紅葉季節更添別具一格的美。
從東京出發可當日往返，日光鬼怒川因而備受遊客的青睞。代表性的景點有屬於世界文化遺產「日光神殿與廟宇」的東照宮、二荒山神社、輪王寺，還有中禪寺湖、華嚴瀑布、伊呂波坡等。這裡還不乏休閒娛樂設施，有日光湯元和鬼怒川的溫泉鄉，還有日光江戶村、東武世界廣場等。
那須甲子、鹽原地區也是著名的避暑和溫泉勝地。除了那須高原、鹽原溪谷、沼澤濕地等必去的景點外，近年向公眾開放的那須御用邸部分土地，即那須平成森林也很有人氣。
（1934年12月4日被指定為日本國立公園，面積為11萬4908公頃）
尾瀨國立公園（群馬縣、櫪木縣、福島縣、新潟縣）
尾瀨國立公園跨群馬、福島、新潟三縣，是日本國家特別天然紀念物，還入選《關於特別是作為水禽棲息地的國際重要濕地公約》(又稱《拉姆薩爾公約》）的「國際重要濕地名錄」。1934年（昭和9年）作為日光國立公園的一部分被指定為國立公園，2007年（平成19年）獨立出來，與其周邊的會津駒岳、田代山、帝釋山等區域合併成為一座新的國立公園。
這裡有占地面積約760公頃、日本數一數二的山嶽濕地——尾瀨原和位於海拔1660公尺處的堰塞湖——尾瀨沼，在東北地區最高峰燧嶽（海拔2356公尺）和群馬縣東北部至佛山（海拔2228公尺）等群山的環抱之下，景色絕佳。
尾瀨因合唱曲《夏日的回憶》而廣為人知。歌詞中提到的水芭蕉被很多人誤以為在盛夏開花，其實它的花期是5月下旬到6月上旬。除了水芭蕉，這裡還有很多美麗的花草，如尾瀨草、大苞萱草、山鳶尾、金光花等。公園裡配套修建了濕地木道和登山道，遊客可盡享多彩的徒步路線。
（2007年8月30日被指定為日本國立公園，面積為3萬7200公頃）
秩父多摩甲斐國立公園（埼玉縣、東京都、山梨縣、長野縣）
東西長70公里，南北長40公里，占地面積廣，這是離東京都中心最近的國立公園。最早名為「秩父多摩國立公園」，後來應山梨縣（占公園面積的37%）的要求，從2000年起加上了「甲斐」，變更為現在的名稱。
奧秩父山地由多座海拔2000公尺級別的高山組成，包括金峰山（海拔2599公尺）、甲武信嶽（海拔2475公尺）、雲取山（海拔2017公尺）、瑞牆山（海拔2230公尺）等。這裡沒有火山，故而溫泉較少。不過千曲川、笛吹川、多摩川、荒川等重要河流都發源於此，因而溪谷眾多，包括禦嶽升仙峽、凱撒溪谷、奧多摩等，形成了千姿百態的景觀。
由於往來東京交通便利，因此很多人前來登山、徒步、宿營、釣魚、淺灘遊。也因為疫情，特別是奧多摩和秩父三峰山等地都成了當日往返遊的人氣景點，熱鬧非凡。
（1950年7月10日被指定為日本國立公園，面積為12萬6259公頃）
標題圖片：紅葉季的中禪寺湖和華嚴瀑布（櫪木縣觀光物產協會）