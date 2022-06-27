關東的國立公園（上）：從東京市中心可當日往返，絕美景點雲集

日光國立公園（櫪木縣、群馬縣、福島縣）



男體山和中禪寺湖的紅葉美景。世界文化遺產「日光神殿與廟宇」散佈其間（櫪木縣觀光物產協會）

日光國立公園以櫪木縣北部的日光市為中心，跨櫪木、群馬、福島三縣。1934年（昭和9年）被指定為國立公園時，除了日光地區，還包含尾瀨地區；1950年加入了奧鬼怒川、栗山地區以及那須甲子、鹽原地區。2007年（平成19年），其中的尾瀨地區獨立成為「尾瀨國立公園」，餘下區域便形成了現在的日光國立公園。

占公園大半面積的是那須火山帶上的山嶽，以北關東最高峰白根山（海拔2578公尺）為首，還有世界文化遺產「日光神殿與廟宇」散佈其間的男體山（海拔2486公尺）和火山活動頻繁的那須嶽（海拔1917公尺）等，多座海拔2000公尺級別的山嶽綿延相連。山麓是廣袤的高原和濕地，湖沼、名瀑、溪谷等水景亦有萬千姿態，到了紅葉季節更添別具一格的美。



冬日白雪蓋頂的日光白根山和中禪寺湖（PIXTA）



持續冒煙的那須嶽主峰——茶臼嶽（海拔1915公尺）（櫪木縣觀光物產協會）



奧日光的濕地——戰場之原上盛開的薔薇科蘋果屬三葉海棠（櫪木縣觀光物產協會）



在鬼怒川溪谷乘船順流而下（櫪木縣觀光物產協會）

從東京出發可當日往返，日光鬼怒川因而備受遊客的青睞。代表性的景點有屬於世界文化遺產「日光神殿與廟宇」的東照宮、二荒山神社、輪王寺，還有中禪寺湖、華嚴瀑布、伊呂波坡等。這裡還不乏休閒娛樂設施，有日光湯元和鬼怒川的溫泉鄉，還有日光江戶村、東武世界廣場等。



備受遊客喜歡的紅葉景點伊呂波坡（櫪木縣觀光物產協會）



奧日光湯元溫泉的源泉（櫪木縣觀光物產協會）

那須甲子、鹽原地區也是著名的避暑和溫泉勝地。除了那須高原、鹽原溪谷、沼澤濕地等必去的景點外，近年向公眾開放的那須御用邸部分土地，即那須平成森林也很有人氣。

（1934年12月4日被指定為日本國立公園，面積為11萬4908公頃）



受火山氣體影響而呈現出荒涼氣息的景點——殺生石。照片中的步道一直通往那須高原瞭望台（櫪木縣觀光物產協會）



紅葉季遊客如織的鹽原溪谷上飛架著紅葉谷大吊橋（櫪木縣觀光物產協會）



2011年向公眾開放的那須平成森林保留著山毛櫸自然林（櫪木縣觀光物產協會）