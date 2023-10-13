搭乘能登裡山裡海號列車，遊覽奧能登秋冬美景
Guideto Japan觀光旅遊 社會 文化 生活 自然環境
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
能登半島幾乎位於日本列島正中間，如彎曲的左手拇指般向日本海突出延伸。西岸和東岸風景各異，西岸奇岩峭壁連綿不絕，而被稱為「內浦」的東岸則是一條平靜的海岸線。
能登裡山里里海號列車沿著東岸的七尾灣緩緩行駛。浮在海面上的能登半島宛如一個蓋子，覆蓋在湖面般風平浪靜的七尾灣上。從七尾站到穴水站，行駛時間約為1小時，比逢站必停的普通列車要多花費20分鐘左右。
能登里山里海號列車的外觀是象徵日本海的深藍色，車廂內洋溢著能登風情。座位之間的隔板採用的是源自江戶時代初期七尾市田鶴濱町的田鶴濱幾何形木格隔扇，上嵌輪島塗漆板。
列車在能登中島站停靠約15分鐘。在鐵路養護車的專用軌道上，存放著一輛1986年「退役」的鐵路郵政車「OYU10」，能登里山里海號列車的乘客可以隨意參觀車廂內部。
從能登中島站出發，穿過里山，透過車窗，開闊的七尾灣盡收眼底。海景一直延續至穴水站，列車在沿途的三處絕美景點短暫停靠。
眺望著窗外寧靜祥和的風景，迷迷糊糊快要睡著時，列車抵達終點站穴水站。
穴水站的冬季特色美食來自站內的牡蠣餐廳「熱熱亭」。這家餐廳是能登鐵道公司的直營店，設在連接月臺的天橋上，很有鐵路公司的特色。店名果然名副其實，熱乎乎的炭烤牡蠣價廉物美，很受歡迎。
人工養殖的牡蠣通常要生長2、3年才能捕撈。牡蠣吃浮游生物，而七尾灣的浮游生物豐富，因此牡蠣生長迅速，只需1年即可上市。與養殖2、3年的牡蠣相比，這裡的牡蠣雖然個頭小，但蠣肉卻飽滿鮮甜。
推薦遊客從七尾站或和倉溫泉搭乘觀光列車前往穴水站，再從穴水站乘公交前往輪島過夜，第2天乘公車回到穴水站，然後搭乘普通列車搖搖晃晃行駛至七尾站。「奧能登兩日票」（3000日圓）使用方便，可在兩天內自由搭乘能登鐵道列車和奧能登公車。
輪島市以輪島塗和早市出名，不過還是歡迎大家順便前往「白米千枚田」遊覽一番。從輪島站前搭乘公車，約20分鐘即可抵達。
小塊梯田層層疊疊，沿山麓傾斜而下，綿延至日本海。秋季金黃色的稻穗搖曳，冬季白雪皚皚，遊客在這裡可以欣賞到四季美景。2011年，「能登里山里海」成為日本最早入選世界農業遺產的景點，幾何形梯田美景是這裡的標誌性景觀。
從輪島返回的路上，如果乘客想欣賞七尾灣的夕陽美景，可以在七尾站的前一站和倉溫泉站下車。朝著溫泉街步行20分鐘左右，便可抵達位於海邊的湯足公園內的免費足浴點「妻戀舟之湯」。遊客可以放空身心，眺望松林前方的能戶島和被夕陽染成絳紅色的溫泉街，消除旅途疲勞，享受片刻幸福時光。
圖片：除署名圖片外，均由能登鐵道公司提供
標題圖片：能登里山里海號旅遊列車行駛在日本的原風景一望無垠的奧能登。車體的深藍色代表日本海的顏色。拋光後的車身熠熠生輝，宛如能登地區特產的黑瓦（能登瓦）