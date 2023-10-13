搭乘能登裡山裡海號列車，遊覽奧能登秋冬美景

Guideto Japan

石川縣的能登鐵道是一條地方線路，連接JR七尾線七尾站和奧能登的穴水站。全長33.1公里，共設8個網站。與普通列車相比，能登里山里海號列車行駛緩慢，沿途可欣賞昔日的田園風光和景色秀麗的七尾灣。從深秋至來年春季，沿線各處都能品嘗到當地特產「烤牡蠣」。從穴水站搭乘公車約40分鐘可達輪島市，梯田「白米千枚田」也是美不勝收。

能登半島幾乎位於日本列島正中間，如彎曲的左手拇指般向日本海突出延伸。西岸和東岸風景各異，西岸奇岩峭壁連綿不絕，而被稱為「內浦」的東岸則是一條平靜的海岸線。

能登裡山里里海號列車沿著東岸的七尾灣緩緩行駛。浮在海面上的能登半島宛如一個蓋子，覆蓋在湖面般風平浪靜的七尾灣上。從七尾站到穴水站，行駛時間約為1小時，比逢站必停的普通列車要多花費20分鐘左右。



至七尾站的交通路線：從東京站搭乘北陸新幹線，兩個半小時後抵達金澤站，再換乘IR石川鐵道七尾線直通列車，1個半小時後抵達七尾站

能登里山里海號列車的外觀是象徵日本海的深藍色，車廂內洋溢著能登風情。座位之間的隔板採用的是源自江戶時代初期七尾市田鶴濱町的田鶴濱幾何形木格隔扇，上嵌輪島塗漆板。



車內設有傳統工藝品展臺，簡直是一座行駛的展館



和倉溫泉的知名餐廳「能登壽司之莊 信壽司」精心製作的「壽司御膳套餐」很受歡迎（車票，另加3050日圓，需提前預約）。另外還提供「甜點套餐」（車票，另加2030日圓，需提前預約）

列車在能登中島站停靠約15分鐘。在鐵路養護車的專用軌道上，存放著一輛1986年「退役」的鐵路郵政車「OYU10」，能登里山里海號列車的乘客可以隨意參觀車廂內部。



「OYU10」被稱為「行駛的郵局」，是日本全國現存兩輛鐵路郵政車之一



車廂內部重現了當年郵件分類的場景。內設紅色郵筒，將貼好郵票的明信片投入郵筒，會在加蓋特殊郵戳後投遞

從能登中島站出發，穿過里山，透過車窗，開闊的七尾灣盡收眼底。海景一直延續至穴水站，列車在沿途的三處絕美景點短暫停靠。



除四人卡座外，車廂內還設有面朝大海的觀景座位



和煦的陽光照耀著海灣內的深浦漁港



「捕鯔魚木架」立在波平如鏡的海面上。這是一種守在木架上等待鯔魚入網的傳統捕魚法



在七尾灣沿岸的大片濕地上，可以觀察來此過冬的天鵝群

眺望著窗外寧靜祥和的風景，迷迷糊糊快要睡著時，列車抵達終點站穴水站。

穴水站的冬季特色美食來自站內的牡蠣餐廳「熱熱亭」。這家餐廳是能登鐵道公司的直營店，設在連接月臺的天橋上，很有鐵路公司的特色。店名果然名副其實，熱乎乎的炭烤牡蠣價廉物美，很受歡迎。

人工養殖的牡蠣通常要生長2、3年才能捕撈。牡蠣吃浮游生物，而七尾灣的浮游生物豐富，因此牡蠣生長迅速，只需1年即可上市。與養殖2、3年的牡蠣相比，這裡的牡蠣雖然個頭小，但蠣肉卻飽滿鮮甜。



「熱熱亭」每年只在1月中旬至3月中旬的週末和節假日營業。1樓有26個座位，天橋上方有24個座位。只有能登里山里海號列車的乘客可以預訂。※受疫情影響，營業時間和菜單有可能變更，或暫停營業

推薦遊客從七尾站或和倉溫泉搭乘觀光列車前往穴水站，再從穴水站乘公交前往輪島過夜，第2天乘公車回到穴水站，然後搭乘普通列車搖搖晃晃行駛至七尾站。「奧能登兩日票」（3000日圓）使用方便，可在兩天內自由搭乘能登鐵道列車和奧能登公車。

輪島市以輪島塗和早市出名，不過還是歡迎大家順便前往「白米千枚田」遊覽一番。從輪島站前搭乘公車，約20分鐘即可抵達。

小塊梯田層層疊疊，沿山麓傾斜而下，綿延至日本海。秋季金黃色的稻穗搖曳，冬季白雪皚皚，遊客在這裡可以欣賞到四季美景。2011年，「能登里山里海」成為日本最早入選世界農業遺產的景點，幾何形梯田美景是這裡的標誌性景觀。



在面朝大海的約4公頃斜坡上，層層疊疊分佈著1004塊小梯田。最小的梯田只是一個邊長50公分的四方形。因為農業機械無法進入，所以這裡至今仍在進行人工插秧割稻（PIXTA）



每年10月下旬至3月上旬，這裡都會舉辦由2萬5000盞太陽能LED路燈點綴的彩燈活動「畦之煌」（Aze no kirameki）

從輪島返回的路上，如果乘客想欣賞七尾灣的夕陽美景，可以在七尾站的前一站和倉溫泉站下車。朝著溫泉街步行20分鐘左右，便可抵達位於海邊的湯足公園內的免費足浴點「妻戀舟之湯」。遊客可以放空身心，眺望松林前方的能戶島和被夕陽染成絳紅色的溫泉街，消除旅途疲勞，享受片刻幸福時光。



回程時，搭乘逢站必停的普通列車。秋冬時節的夕陽美景勾起人們的遊興



為了預防疫情蔓延，能登里山里海號列車目前只在週末和節假日運行。七尾站發車時間為8點55分、12點30分、15點32分。穴水站發車時間為11點、14點15分。需提前預約座位（如果當天有空位，沒有預約也可搭乘）。七尾站至穴水站的車票價格為成人1350日圓（車費及乘車整理券）。能登鐵道觀光列車預約中心諮詢電話：0768522300

圖片：除署名圖片外，均由能登鐵道公司提供

標題圖片：能登里山里海號旅遊列車行駛在日本的原風景一望無垠的奧能登。車體的深藍色代表日本海的顏色。拋光後的車身熠熠生輝，宛如能登地區特產的黑瓦（能登瓦）