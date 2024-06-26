【日本三大祭】京都「祇園祭」、大阪「天神祭」和東京「神田祭」原是為平息怨靈而舉辦的
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從平息怨靈的祭祀儀式演變為盛大節慶
京都的「祗園祭」、大阪的「天神祭」和東京的「神田祭」並稱為「日本三大祭」。它們是日本規模最大、歷史最為悠久的祭祀活動，其間可以欣賞到眾多華麗的彩車、威嚴的神轎，亦能看到自古流傳至今的曲藝表演。由於它們都在大城市舉辦，因此每年會吸引數十萬甚至上百萬名觀眾。
有趣的是，這三大祭有一個共同點，就是它們都起源於「平息怨靈」的祭祀儀式。怨靈是指死於非命之人的靈魂因生前的怨恨未了，而為現世帶來災難的存在。為了平息菅原道真和平將門這兩個強大的怨靈，天神祭和神田祭分別將它們供奉為神靈。祇園祭供奉的則是會給人們帶來災難的凶神「牛頭天王」，人們希望藉助其強大的力量來驅散其它惡靈。
供奉怨靈和凶神是日本獨特的信仰。儘管這三大祭演變成華麗的盛事，但背後卻隱藏著災難頻傳的灰暗歷史。
京都「祗園祭」
（京都市東山區、中京區、下京區，7月1-31日）
「山矛巡遊」是為期一個月的祗園祭中的最高潮。伴著名為「konchikichin」的祗園調（彩車巡遊時的配樂－－譯註），34座裝飾優雅華貴的山矛（一種彩車－－譯註）在盛夏的京都街頭緩緩巡遊。
7月17日的「前祭」是一大看點。早上9點，來自京都各町的23座山矛便會在四條烏丸路口附近集合。站在最前方的長刀矛上的孩童用長刀切斷稻草繩，宣告巡遊開始，現場隨即響起熱烈掌聲與喝采聲。「旋轉彩車」是巡遊過程中最精彩的場面，人們拉著重達10噸、高度超過20公尺的山矛在十字路口處轉彎，場面極為震撼。而在7月24日的「後祭」上，則有11座山矛參加巡遊，其中包括裝飾著金箔和紙、精美的紡織品及刺繡的大船矛等。
山矛不僅會在大道上巡遊，也會經過狹窄的小巷，巷道兩旁，傳統的京都木屋鱗次櫛比。人們將這些古老建築中的藝術品、屏風及家具等擺在門面處和榻榻米客廳中展示，整個城市彷若一座巨大的藝術博物館。
然而，這道日本夏日的靚麗風景線，卻起源於1100多年前平息怨靈的儀式。祇園祭始於日本貞觀年間（859-877年），當時，不僅瘟疫肆虐，還發生了大地震，富士山等全國各地的火山也頻頻噴發。京都的人們認為這一系列異相是怨靈作祟，因此便在當時的天皇庭園「神泉苑」中立起66根長矛（代表日本當時的66個諸侯國），舉行「祇園御靈會」，祈求瘟疫消散，災難平息。
在祇園御靈會上，人們抬著牛頭天王的神轎，從八坂神社（當時稱為祇園社）出發，開始巡遊。牛頭天王源自印度，被認為是引發疫病的神，後來與日本古代的暴神素盞鳴尊融合，吸引了大量信眾。後來，對牛頭天王的信仰傳至全國，祇園祭也逐漸普及開來，到了夏季，全國各地都會舉辦盛大的活動。
大阪「天神祭」
（大阪市北區，7月24-25日）
平安時代學者菅原道真（845-903年）被尊為「天神大人」，供奉菅原道真的天滿宮、天神社和菅原神社在全國共有超1萬2000座。其中，大阪天滿宮歷史悠久，早在1000多年前便開始在7月24日菅原道真的忌日和次日舉辦天神祭。
天神祭主要圍繞三場活動。在24日早上的「矛流儀式」中，神童搭船至堂島川中央，將神矛放到水中。人們將神矛漂流到的地方定為齋場，在此舉行迎接神靈到來的儀式。
25日的「陸渡御」上，裝飾著鳳凰的神轎「鳳輦」載著菅原道真之靈，在受神社庇佑的土地上巡遊。而同日舉行的「船渡御」則是天神祭上的規模最大的活動，大約100艘載有神靈的船隻在河上穿梭。當活動到達高潮時，5000發焰火衝上雲霄，點亮大阪夏夜的天空。
在天神祭上，許多供奉給神明的表演也是一大看點。「催太鼓」是戴著紅色頭巾的人們在彩車上一邊搖動身體，一邊豪邁地敲響太鼓的表演。此外，「龍舞」亦不可錯過。這是一種吉祥之舞，舞者們和著韻律鮮明的曲調，扭動身軀，模擬龍飛天的姿態。
熱鬧的天神祭原本是為平息菅原道真的怨靈而設。菅原道真出身於名門望族的學者之家，年紀輕輕便成為高官，一直升至朝廷中排行前三的右大臣。然而，他卻因此遭其他貴族嫉妒，在左大臣藤原時平的陰謀下，被貶至九州大宰府。失意的菅原道真在鬱鬱寡歡中於901年去世。
之後，藤原時平也在39歲時因病離世。皇宮則遭遇雷擊，導致7人喪生，醍醐天皇倍感痛心，因此駕崩。此外，連日乾旱，瘟疫肆虐，災難接連不斷，人們逐漸開始相信這一切都因菅原道真的冤魂而起。
朝廷為了平息怨靈，在京都建立了供奉菅原道真的北野天滿宮。同一時期，也重建了菅原道真在前往大宰府途中參拜過的神社，命名為大阪天滿宮。隨著時間流逝，人們恐懼的怨靈菅原道真逐漸變成與升遷、學問、曲藝、消災等相關的神靈。如今，每到考試季節，學生們就會到各地的天神大人面前祈求考試合格。
東京「神田祭」
（東京都千代田區、中央區，公曆奇數年5月中旬的週六、週日舉行）
神田祭是神田神社的祭祀大典，與日枝神社（千代田區）的「山王祭」隔年交替舉行。在江戶時代（1603-1868年），神田祭和山王祭的巡遊隊伍還會進入江戶城內，連將軍也會前來觀看，因此亦被稱為「天下祭」。
神田祭的第一天是「神幸祭」，神田神社供奉的三大神靈分別乘坐各自的鳳輦進行巡遊。巡遊隊伍還包括大鯰和酒吞童子的巨大彩車，場面熱鬧非凡。神社庇佑的地域範圍廣闊，巡遊距離可達20公里。由於需要整整一天的時間，建議觀賞時一邊參考路線圖，一邊移動。
到了星期日，也就是第二天，來自周邊108個町的約200座大小神轎從早到晚依次進入神田神社，再現江戶時代的熱鬧氣氛。神田須田町的女神轎，華美艷麗又氣勢十足，很受觀眾歡迎。最後，最大的江戶神社千貫神轎進入神社，慶典進入尾聲。
在三大神祇中，被稱為「三之宮」的是平安時代關東地區的豪族平將門（903-940年）。平將門自稱「新皇」，試圖實現關東地區獨立。雖然被朝廷認定為「朝敵」，但他驅逐了都城派來的惡官酷吏，因此得到了飽嘗苛稅之苦的老百姓們的支持。然而，起義不久後，平將門便被討伐軍用箭射中額頭而戰死。
平將門的首級最初被留在京城的河灘上，但據傳說，他的頭為了尋找被斬斷的身體，飛向了東國。關於東國的位置諸說紛紜，不過，最著名的是位於東京首屈一指的辦公區——大手町一隅的「將門首級塚」。14世紀時，該地區爆發瘟疫，人們害怕是平將門的怨靈作祟，因此將平將門請入神田神社並進行供奉。
平將門的怨靈甚至也成為了現代都市傳說。昭和時代初期，當政府準備拆除首級塚興建大藏省臨時辦公大樓時，有14名相關人員死亡。二戰後，駐日美軍準備在這塊土地上施工時，也發生了死亡事故。在現今的神田祭上，神幸祭巡遊隊伍會在首級塚前停下，由神職人員獻上祈禱。
日本三大祭亦可理解為「日本三大鎮怨祭」。在了解背後的怨靈傳說後再前往觀賞，方能觸及日本傳統祭祀活動的核心內涵。
圖片：芳賀Library
※文中所列的祭祀活動時間均基於往年日程
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