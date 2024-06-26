【日本三大祭】京都「祇園祭」、大阪「天神祭」和東京「神田祭」原是為平息怨靈而舉辦的

Guideto Japan

在日本規模盛大且歷史悠久的「日本三大祭」，背後竟然在隱含著令人毛骨悚然的起源故事。

從平息怨靈的祭祀儀式演變為盛大節慶 京都的「祗園祭」、大阪的「天神祭」和東京的「神田祭」並稱為「日本三大祭」。它們是日本規模最大、歷史最為悠久的祭祀活動，其間可以欣賞到眾多華麗的彩車、威嚴的神轎，亦能看到自古流傳至今的曲藝表演。由於它們都在大城市舉辦，因此每年會吸引數十萬甚至上百萬名觀眾。 有趣的是，這三大祭有一個共同點，就是它們都起源於「平息怨靈」的祭祀儀式。怨靈是指死於非命之人的靈魂因生前的怨恨未了，而為現世帶來災難的存在。為了平息菅原道真和平將門這兩個強大的怨靈，天神祭和神田祭分別將它們供奉為神靈。祇園祭供奉的則是會給人們帶來災難的凶神「牛頭天王」，人們希望藉助其強大的力量來驅散其它惡靈。 供奉怨靈和凶神是日本獨特的信仰。儘管這三大祭演變成華麗的盛事，但背後卻隱藏著災難頻傳的灰暗歷史。

京都「祗園祭」 （京都市東山區、中京區、下京區，7月1-31日）

高難度的「旋轉彩車」。彩車車輪的構造無法直接轉彎，因此人們在地面鋪上竹片，澆上水，拉著彩車滑行完成轉彎 「山矛巡遊」是為期一個月的祗園祭中的最高潮。伴著名為「konchikichin」的祗園調（彩車巡遊時的配樂－－譯註），34座裝飾優雅華貴的山矛（一種彩車－－譯註）在盛夏的京都街頭緩緩巡遊。 7月17日的「前祭」是一大看點。早上9點，來自京都各町的23座山矛便會在四條烏丸路口附近集合。站在最前方的長刀矛上的孩童用長刀切斷稻草繩，宣告巡遊開始，現場隨即響起熱烈掌聲與喝采聲。「旋轉彩車」是巡遊過程中最精彩的場面，人們拉著重達10噸、高度超過20公尺的山矛在十字路口處轉彎，場面極為震撼。而在7月24日的「後祭」上，則有11座山矛參加巡遊，其中包括裝飾著金箔和紙、精美的紡織品及刺繡的大船矛等。 山矛不僅會在大道上巡遊，也會經過狹窄的小巷，巷道兩旁，傳統的京都木屋鱗次櫛比。人們將這些古老建築中的藝術品、屏風及家具等擺在門面處和榻榻米客廳中展示，整個城市彷若一座巨大的藝術博物館。

觀賞巡遊的舞妓們 然而，這道日本夏日的靚麗風景線，卻起源於1100多年前平息怨靈的儀式。祇園祭始於日本貞觀年間（859-877年），當時，不僅瘟疫肆虐，還發生了大地震，富士山等全國各地的火山也頻頻噴發。京都的人們認為這一系列異相是怨靈作祟，因此便在當時的天皇庭園「神泉苑」中立起66根長矛（代表日本當時的66個諸侯國），舉行「祇園御靈會」，祈求瘟疫消散，災難平息。

神泉苑的「劍矛」。矛是引領神轎巡遊的祭器，相傳這就是祗園祭上山矛的原型 在祇園御靈會上，人們抬著牛頭天王的神轎，從八坂神社（當時稱為祇園社）出發，開始巡遊。牛頭天王源自印度，被認為是引發疫病的神，後來與日本古代的暴神素盞鳴尊融合，吸引了大量信眾。後來，對牛頭天王的信仰傳至全國，祇園祭也逐漸普及開來，到了夏季，全國各地都會舉辦盛大的活動。

大阪「天神祭」 （大阪市北區，7月24-25日）

「催太鼓」表演是最大的看點之一 平安時代學者菅原道真（845-903年）被尊為「天神大人」，供奉菅原道真的天滿宮、天神社和菅原神社在全國共有超1萬2000座。其中，大阪天滿宮歷史悠久，早在1000多年前便開始在7月24日菅原道真的忌日和次日舉辦天神祭。 天神祭主要圍繞三場活動。在24日早上的「矛流儀式」中，神童搭船至堂島川中央，將神矛放到水中。人們將神矛漂流到的地方定為齋場，在此舉行迎接神靈到來的儀式。 25日的「陸渡御」上，裝飾著鳳凰的神轎「鳳輦」載著菅原道真之靈，在受神社庇佑的土地上巡遊。而同日舉行的「船渡御」則是天神祭上的規模最大的活動，大約100艘載有神靈的船隻在河上穿梭。當活動到達高潮時，5000發焰火衝上雲霄，點亮大阪夏夜的天空。

船隊上點燃的火焰與衝上雲霄的供奉焰火為祭祀活動畫下句號 在天神祭上，許多供奉給神明的表演也是一大看點。「催太鼓」是戴著紅色頭巾的人們在彩車上一邊搖動身體，一邊豪邁地敲響太鼓的表演。此外，「龍舞」亦不可錯過。這是一種吉祥之舞，舞者們和著韻律鮮明的曲調，扭動身軀，模擬龍飛天的姿態。

充滿異國風情的「龍舞」 熱鬧的天神祭原本是為平息菅原道真的怨靈而設。菅原道真出身於名門望族的學者之家，年紀輕輕便成為高官，一直升至朝廷中排行前三的右大臣。然而，他卻因此遭其他貴族嫉妒，在左大臣藤原時平的陰謀下，被貶至九州大宰府。失意的菅原道真在鬱鬱寡歡中於901年去世。

在菅原道真的埋葬地建立的太宰府天滿宮（福岡縣太宰府市） 之後，藤原時平也在39歲時因病離世。皇宮則遭遇雷擊，導致7人喪生，醍醐天皇倍感痛心，因此駕崩。此外，連日乾旱，瘟疫肆虐，災難接連不斷，人們逐漸開始相信這一切都因菅原道真的冤魂而起。 朝廷為了平息怨靈，在京都建立了供奉菅原道真的北野天滿宮。同一時期，也重建了菅原道真在前往大宰府途中參拜過的神社，命名為大阪天滿宮。隨著時間流逝，人們恐懼的怨靈菅原道真逐漸變成與升遷、學問、曲藝、消災等相關的神靈。如今，每到考試季節，學生們就會到各地的天神大人面前祈求考試合格。