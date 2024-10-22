盂蘭盆舞：與祖先亡靈共舞的日本獨特風俗

Guideto Japan

日本的廟會活動眾多，本系列專題我們每次將按類別選取其中最具代表性的3項進行介紹。本期介紹日本夏日裡的傳統活動「盆舞」，這是盂蘭盆節時眾人聚集起來跳的一種舞蹈，各地的舞蹈風格結合當地的風俗人情，各具特色。

古老的祖先崇拜與佛教儀式的融合 隨著梅雨季的結束，各地的公園、廣場和寺廟神社內都開始舉辦「盆舞」活動。在裝飾著燈籠的場地裡，伴隨著熱鬧的音樂聲，棉花糖、刨冰等美食小攤，以及撈金魚、射擊等遊戲攤位一字排開，令參與者情緒高漲。

社區居民的一種交流方式 盆舞是日本獨特的活動，在其發展進程中融入了複雜的歷史和宗教觀。受古代從中國傳入的「陰曆」和「二十四節氣」的影響，人們逐漸重視如陰曆年、立春等年節與季節的更替，由此建立起在正月和7月一年兩次，祖先的亡靈回到人世的觀念。而7月祖先亡靈的回歸，佛教的「盂蘭盆會」與這一觀念合一，由此形成了「盂蘭盆節」。 「盂蘭盆」一詞是梵語「ullambana」的漢語音譯，意為「倒懸的痛苦」。為了拯救受饑餓折磨的靈魂，人們在陰曆7月15日的「解夏」這天，用食物和飲品舉辦一場盛大的祭祀儀式。這與現在寺廟舉行的「施餓鬼」法會相似，但其中加入了日本獨特的祖先亡靈回家的信仰。 據記載，推古天皇在606年7月15日曾舉行齋會祭祀儀式。從那時起，人們便在盂蘭盆節期間迎接祖先的靈魂並共度一段時光，隨後通過念佛為其送行。 鐮倉時代，淨土宗流派之一時宗的開山僧人一遍（1239-1289年）推廣了「舞念佛」，即伴隨著念佛聲激烈舞蹈的儀式。此外，從鐮倉時代到室町時代，「風流」逐漸融入民間舞蹈。所謂「風流」指那些為了引人矚目而設計的華麗服飾、小飾品及舞蹈伴奏音樂。作為宗教儀式的「舞念佛」儀式受到「風流」的影響，演變成「念佛舞」這一民間曲藝形式，並最終成為盆舞的原型。於是，迎接祖先亡靈回家後，跳起歡快的舞蹈，讓亡靈高高興興地離開，成為一種固定的習俗。 如今，盆舞通常在8月13日至16日的盂蘭盆節期間舉行。在日本各地眾多盆舞中，有3處發展出獨具特色的形式，讓我們一起來看一看。

在「舞念佛」的發源地長野縣佐久市，每年4月的第1個週日都在西方寺展示古老的「跡部舞念佛」