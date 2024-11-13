【日本三大火祭】和歌山「那智扇祭」、福岡「鬼夜」、北海道「天狗火渡」：熊熊烈火，淨化身心
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以火淨身，向神明祈願
山形縣的羽黑山、月山、湯殿山統稱為「出羽三山」，是山嶽信仰的聖地。開山1400年來，這裡一直舉行山伏入門修行儀式「秋峰入」。我也曾在出羽三山神社修行並被授予「陽晃」這一山伏名。
為期7天的修行開始前，修行導師向我們傳授心得：「人只要活著就有罪孽，就是不潔的。（你們）先在此落入地獄，邊淨化邊成為人，再向神佛靠近。」在山中修行期間，我們吟誦山伏的歌，接受神聖的瀑布流水的擊打，以此淨化罪孽和汙穢。修行的最後一場儀式，是在堆積如山的熊熊燃燒的護摩木中舉行的。就這樣，經受過水和火的淨化，修行者才被允許向神明祈願。
透過修行，我親身感受到，若要靠近神聖事物，必須先淨化自身。此外，火祭還有驅邪、淨身、祈福的作用。在為數眾多的火祭中，我想為大家介紹3個讓我尤為感動的火祭。
那智扇祭（熊野那智大社年度祭祀活動）
（那智勝浦町，7月14日）
「那智瀑布（那智御瀧）」自古便是山伏修行的聖地，莊嚴磅礴，落差達133公尺。人在瀑布下仰望，心中充滿神聖感。瀑布下的水潭被稱為「御瀧本」，據傳在太古時期，有12尊聖靈降臨此地。317年，這些聖靈被供奉於那智山半山腰的熊野那智大社。人們還在水潭處修建了祀奉瀑布的別宮——飛瀧神社。
每年，人們舉辦「那智扇祭」迎接這12尊聖靈回歸飛瀧神社。祭典當天，在下午2點舉辦的「御火行事」上，人們將12尊聖靈分別遷入12頂形似瀑布的神轎（扇神輿），沿著參拜道拾階而下，朝水潭行進。
參拜道須先用瀑布的清水淨化，再以12根點燃的大火把燒盡一路邪氣。人們畫圈似的晃動著劈里啪啦燃燒的火把，為神轎開路。即使是在白天，參拜道也很幽暗。明亮的火焰舞動，將祭典推向高潮。
那些舉火把的人到了水潭邊，就手持扇子跳起祈求豐收的「御田割式」「那瀑舞」等舞蹈，頌揚瀑布。在儀式中，連圍觀者都能感到自己得到淨化、神清氣爽。
鬼夜
（久留米市，1月7日）
「鬼夜」火祭源於這樣一個傳說：368年1月7日，玉垂命在黑夜裡用火把照明，找到了為非作歹的盜賊櫻桃沈輪並取其首級燒掉。自那以後的1600多年裡，大善寺玉垂宮一直在年初舉辦祭典，以求除厄消災、年年幸福。人們通過「鬼夜」火祭驅逐那些隱藏在黑夜裡的惡鬼，故又被稱為「驅鬼（追儺）」儀式。
晚上8點，活動負責人員率先舉著兩隻火把，到搭建在神社前河邊的「汐井場」施行禊祓。接著，眾多裸身年輕人沖進汐井場淨身，而後奔向神社大殿。
晚上9點，隨著第一聲鐘聲響起，祭典會場燈熄火滅。神官用除夕夜打火石點燃的御神火「鬼火」同時點亮6根火柱。幾百名年輕人用橡木棒撐起熊熊燃燒的火柱，齊聲吆喝著「oisa、oisa」，頂著飛濺的火星，在神社境內緩步前進。整個場面就像是一個火焰漩渦。當活動達到高潮時，隱身四周的鬼在夜色的掩護下前往汐井場施行禊祓，然後回到神社大殿。至此，火柱熄滅，祭典結束。
天狗火渡（美國神社的年度祭祀活動）
（積丹町，7月4-6日）
每年7月，在北海道的美國神社舉辦一年中最重要的一次祭祀活動。那天，引路神「猿田彥」便會現身。猿田彥鼻樑高挺、滿臉通紅，因此被人們敬為「天狗大人」。猿田彥能驅除世間一切邪惡，護佑漁民航海安全、漁業豐收。
白天，天狗帶著神轎四處巡街，人們必須恭敬相迎。如果天狗發現有人站在高處觀看或將衣物晾曬在屋外，就會用扇子一指，無聲地指責對方無禮。緊接著，隨行人員就會跑過去撒鹽去穢。
臨近夜晚，人們在神社境內用木屑堆出幾座小山。這裡是5日和6日晚上7點舉行火渡儀式的會場。儀式上，天狗和神轎穿過火堆，燒盡在巡街過程中彙集的所有邪氣和汙穢。有人認為這個儀式源於修驗道的「火渡」修行，但這並非定論。
天狗繞著火堆緩步而行，在這期間，木屑越堆越多。待火勢變大，天狗便一口氣穿過火堆。如此反覆3次。不過，火勢瞬息萬變，給人按下快門的機會並不多。接著，神轎也穿火堆淨化，然後進殿，祭典就此結束。
此時正逢積丹海膽捕撈解禁。火祭的成功舉辦意味著海膽大豐收。在這裡，大家可以品嘗到新鮮的海膽丼，其價格遠低於島外各地。推薦大家在修行等吃素期結束，恢復正常飲食後吃吃看。
※文中所列的祭祀活動時間均基於往年日程
圖片：芳賀Library