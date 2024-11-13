【日本三大火祭】和歌山「那智扇祭」、福岡「鬼夜」、北海道「天狗火渡」：熊熊烈火，淨化身心

Guideto Japan

日本的祭祀活動眾多，本系列專題我們每次將按類別選取其中最具代表性的3項進行介紹。此次介紹的是以熊熊大火為「主角」，極具震撼力的三大火祭。

以火淨身，向神明祈願 山形縣的羽黑山、月山、湯殿山統稱為「出羽三山」，是山嶽信仰的聖地。開山1400年來，這裡一直舉行山伏入門修行儀式「秋峰入」。我也曾在出羽三山神社修行並被授予「陽晃」這一山伏名。 為期7天的修行開始前，修行導師向我們傳授心得：「人只要活著就有罪孽，就是不潔的。（你們）先在此落入地獄，邊淨化邊成為人，再向神佛靠近。」在山中修行期間，我們吟誦山伏的歌，接受神聖的瀑布流水的擊打，以此淨化罪孽和汙穢。修行的最後一場儀式，是在堆積如山的熊熊燃燒的護摩木中舉行的。就這樣，經受過水和火的淨化，修行者才被允許向神明祈願。 透過修行，我親身感受到，若要靠近神聖事物，必須先淨化自身。此外，火祭還有驅邪、淨身、祈福的作用。在為數眾多的火祭中，我想為大家介紹3個讓我尤為感動的火祭。

那智扇祭（熊野那智大社年度祭祀活動） （那智勝浦町，7月14日）

燃火淨化那條有133級石階的參拜道 「那智瀑布（那智御瀧）」自古便是山伏修行的聖地，莊嚴磅礴，落差達133公尺。人在瀑布下仰望，心中充滿神聖感。瀑布下的水潭被稱為「御瀧本」，據傳在太古時期，有12尊聖靈降臨此地。317年，這些聖靈被供奉於那智山半山腰的熊野那智大社。人們還在水潭處修建了祀奉瀑布的別宮——飛瀧神社。 每年，人們舉辦「那智扇祭」迎接這12尊聖靈回歸飛瀧神社。祭典當天，在下午2點舉辦的「御火行事」上，人們將12尊聖靈分別遷入12頂形似瀑布的神轎（扇神輿），沿著參拜道拾階而下，朝水潭行進。

水潭邊，12頂形似瀑布、高6公尺的細長型紅色「扇神輿」列隊而立 參拜道須先用瀑布的清水淨化，再以12根點燃的大火把燒盡一路邪氣。人們畫圈似的晃動著劈里啪啦燃燒的火把，為神轎開路。即使是在白天，參拜道也很幽暗。明亮的火焰舞動，將祭典推向高潮。

神社的最高神官「宮司」用扇子拍轎的「扇褒」儀式結束後，人們將神轎立在水潭邊 那些舉火把的人到了水潭邊，就手持扇子跳起祈求豐收的「御田割式」「那瀑舞」等舞蹈，頌揚瀑布。在儀式中，連圍觀者都能感到自己得到淨化、神清氣爽。

用柏木製作的大火把每根重50公斤。火把熊熊燃燒，令人震撼，因此「那智扇祭」又被稱為「那智火祭」