【日本三大來訪神】秋田「男鹿生剝鬼」、愛知「奧三河花祭」、沖繩「祖納節祭」：頭戴面具身穿奇裝異服的福神

日本的三大祭

Guideto Japan

日本的祭祀活動眾多。本系列專題我們將按照類型每次選取其中3個最具代表性的活動介紹給讀者。本文將介紹裝扮稀奇古怪的「來訪神」下凡，為人們祈福，帶來幸福。

神靈在重要節日來訪 日本人一直相信神靈會寄居在家宅、神社和大自然等各種地方並守護眾生。有些神靈在季節交替時來訪。比如在正月裡，人們會擺上門松，召喚另一個世界裡的神靈。這些神靈有一個共同點，就是人們看不見其真容。 不過，也有不少神靈在下凡時依附在人體內。這些神就是「來訪神」，他們在重要節日現身，給人們帶來祝福後便離開。本文將介紹三個地區的這種傳統活動，它們因來訪神佩戴獨特面具、身穿奇裝異服而廣為人知。

秋田縣，男鹿生剝鬼節 （男鹿市，12月31日）

帶獠牙的鬼面各地區都別出心裁 在冬季多雪的秋田縣男鹿半島，到了大年夜，面目猙獰的鬼神「生剝鬼」就會出現。他們穿鞋入室，在地板上跺腳，一邊揮舞著菜刀，一邊大聲喊道：「有沒有愛哭鬼？」與此同時，他們還追趕那些大哭著四處逃竄的孩子，一把將其抱起。 「總之很可怕。從遠處傳來『嗷』的聲音，喊叫聲離我家越來越近。當生剝鬼進屋時，我已經陷入了恐懼的深淵。」一名當地人如此描述自己小學時的經歷。「你在好好上補習班嗎？」「你把碟子摔破後，跟媽媽道歉了嗎？」當時，被生剝鬼看穿自己心有愧疚，他震驚得說不出話來。上國中後，他終於知道那個生剝鬼原來就是鄰家大哥，父母早已把自己的生活瑣事告訴了這位大哥。進入高中後，則輪到他來扮演生剝鬼嚇唬小孩了。

生剝鬼穿的衣服叫「Kede」，由當年收割的稻草編織而成。掉落在家裡的稻草則被視為吉祥物 生剝鬼拿的菜刀不是兇器，而是用來消除火激紅斑的工具。當地方言把火激紅斑叫做「Namomi」。如果長時間窩在地爐或被爐邊取暖，手腳上就會出現Namomi，所以Namomi被看作是懶人的象徵。生剝鬼（Namahage）一詞源自「Namomihagi」（去除Namomi），是懲戒懶惰的神靈。恭迎生剝鬼的一家之主會款待對方，並為孩子辯護說：「我們家孩子學習都很用功，沒有愛哭鬼。」生剝鬼挨家挨戶拜訪後，會在元旦第一聲雞鳴響起時悄然不知去向。

用酒水美食款待進屋的生剝鬼，以期獲得賜福 長久以來，生剝鬼來訪都是深受歡迎的年末活動，但如今卻面臨著傳統文化滅絕的危機。現在，許多家庭以各種理由拒絕生剝鬼來訪，比如，沒有可以讓生剝鬼進來的榻榻米客廳，穿鞋進屋會把家裡弄髒，小孩子受到驚嚇太可憐了，不想在觀看「紅白」時被打斷，等等。無奈之下，生剝鬼只好在玄關吼叫，或輕聲訓斥孩子後和他們一起唱歌，逗他們開心，變得越來越小心翼翼了。100戶人家中只有幾戶還遵守著這一古老傳統，實在是遺憾。

按照慣例，生剝鬼由未婚男性假扮，所以老齡化社區的人手不足問題十分嚴重

愛知縣，奧三河花祭 （東榮町、豐根村、設樂町，11月-1月在不同地點舉辦）

人變成神的瞬間。戴上面具後，就會有一種神奇的力量附體 在愛知縣、長野縣和靜岡縣交界處的深山村落裡，由於人跡罕至，近世以前修驗道的信徒帶來的民間表演藝術以古老的形式被保存了下來，愛知縣東部14個被統稱為「奧三河」的地區舉辦的「花祭」便是其中之一。 這裡舉辦的花祭並非慶祝釋迦牟尼誕辰的佛教活動，而是當地獨具特色的神樂舞表演。花祭以前是舊曆11月舉辦的冬至活動，如今，從11月到次年1月在奧三河各地區分別舉辦。在白晝最短的冬至，人的精力會減弱，因此，需要注入神的仙氣。

來自全國的神靈聚集在熱氣騰騰的爐灶上，人們用充滿神聖力量的熱水沐浴，以恢復精力 舉辦花祭時，人們在「土間」設置爐灶並燒水。在笛聲和鼓聲的伴奏聲中，徹夜為神靈獻舞。 淩晨4點左右，樂聲突然變得低緩，神秘的氣氛彌漫開來。這時，身穿鮮紅衣服、手持大板斧的榊鬼威風凜凜地現身，身邊有小鬼相隨。據說，榊鬼是山神的化身，是該地區居民信仰的對象，被尊稱為「鬼大人」。

鬼面具很大，重量超過5公斤。圖為東榮町月地區的鬼面具。各地區的面具表情各異 榊鬼在爐灶前的地面上緩緩跺腳，以驅趕地下的惡鬼，繼而揮舞著板斧製造騷動。在和主持活動的「花太夫」的問答中敗下陣來後，他就變成了善鬼。然後，榊鬼挨家挨戶地拜訪，幫病人趕走惡鬼，為人們帶來健康平安，最後回到冬季的大山裡。

榊鬼踩在病人的患處以消除惡疾