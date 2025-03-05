【日本三大裸體祭】日本三大裸體祭：岩手「黑石寺蘇民祭」、岡山「西大寺會陽」、福島「金澤羽山籠」──熱氣騰騰的寒冬奇景
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以初生之姿面對神佛
要論奇葩程度，男人們穿著褌（丁字褲）相互推搡的裸體祭可以說是奇葩節慶之最。為了除舊迎新、祈求新年安康，許多裸體祭都是在年末或元旦這樣的寒冬季節舉行。人們用冷水沐浴淨身時的熱氣騰騰，帶動了節日的火熱氣氛，吸引著觀眾前來觀看。
依照習俗，在向神佛祈願時，參加者應該變得像剛出生的嬰兒一樣純潔無暇。在舉辦儀式前，參加者要禁食葷腥，在露天用清水淨身，然後，露出純淨的肌膚，彼此間進行碰撞。
其中，在新年活動「修正會」最後一天舉辦的裸體祭，場面更為火爆。為萬人祈福的修正會，這最後一天據說是「滿願」（佛教用語，指實現了發願要做的事——譯註）的日子，因此會展開一場奪「福」大賽。
岩手縣黑石寺的蘇民祭
（奧州市，2月的第三個星期六）
據傳，古代民間傳說中的「蘇民將來」因救助過神明，從而得到了世世代代無病無災的庇護。後來，這成為一種民間信仰。把寫有「蘇民將來之後」的紙張裝飾在自家家門口以求平安的習俗在全國各地扎根。不知不覺中，該習俗演變成消災除厄的裸體祭「蘇民祭」，並在以岩手縣為中心的東北地區傳承下來。
其中，在岩手縣南部奧州市的黑石寺舉辦的蘇民祭不僅歷史悠久，而且規模龐大。參加者相互爭奪寓意去病消災、五穀豐登的「蘇民袋」。袋子裡裝滿了直徑約3公分的木片。據說，每塊木片都是蘊藏著蘇民將來能量的護身符。該節日過去在農曆新年的「滿願」之日舉行，如今則在2月的第3個星期六舉行。
在零度以下的寒夜空氣中，參加者脫去衣物，在河水中淨身，然後依次在大殿的藥師堂和妙見堂巡迴參拜。這樣的裸體參拜重複3次後，寺廟的鐘聲大作，人們開始焚燒堆放在正殿前的那些剛被砍下的松枝。這次是要借助火焰的力量進一步淨化自我。期間，男人們不斷高呼「Jasso-！Joyasa!」（意為「矯邪歸正」），仿佛要把他們自己帶進一種興奮狀態。
以兩名虛歲7歲的男孩的參拜為信號，正殿內的蘇民袋爭奪戰正式拉開帷幕。裸體的猛男們擠滿正殿，展開一場赤身肉搏的激烈較量。從袋子裡掉落的護身符木片，也有一大群裸男爭先恐後地搶奪。
很快，戰場轉移到正殿外的雪地上。人數減少至100人左右，大家你推我擠，朝著2公里外的終點前進。等其他人紛紛從雪坡上滾落後，最後握緊袋口的人就是「得主」。激烈的戰鬥之夜就此結束，男人們穿好衣服回歸日常生活。
1000多年來，黑石寺一直孜孜不倦地舉辦蘇民祭，參加者一直是全身不著寸縷。隨著時代的變化，到了2007年出臺了新規定，參加者必須要穿上褌。而蘇民袋爭奪戰也於2024年結束。這是因為該寺的信徒們出現老齡化現象，已減少至9戶人家，舉辦活動的骨幹人數嚴重不足，耗時的護身符製作等傳統活動也難以維續。許多人對這項歷史悠久的傳統活動的終結表示遺憾，希望有朝一日能重新恢復。
岡山「西大寺會陽」
（岡山市，2月17日）
自元旦起的14天期間，岡山西大寺會舉辦修正會（日本寺院每年正月舉行的一種糾正舊年惡習、祈求新年安康的法會——譯註）。在終場活動「會陽」上，約有1萬名裸男對「寶木」展開爭奪。所謂寶木，就是用護身符纏繞、約20公分長的陰陽一對的香木。在修正會期間，寶木被供奉於正殿內。據說，拿到寶木的人可以得到一年的福氣。
該活動源於1510（永正7）年。據稱，供奉於修正會的「牛玉」（即牛黃，牛腹部生成的一種結石，被認為是可以消除病痛的靈物——譯註）護身符靈驗的聲名遠播，從而引來眾人哄搶。後來，為了避免破損，便將護身符纏繞在木棒上。參加者通常為裸體，因為這樣便於在人群中穿行，減少受傷的風險，也便於沐浴淨身。
在會陽活動當天，正殿內擠滿裸男，熱氣沸騰，令人寸步難移。晚上10點場內熄燈，前哨戰開打，約100組綁在柳木片上的護身符「投牛玉」被人從天花板附近的視窗扔下，爭奪戰就此開始。接著，在一片黑暗中，兩根重要的「寶木」被扔下。當重新亮燈時，寶木被人群擠得不知所蹤。唯一的辦法就是，憑藉寶木的強烈熏香味，在一片裸體中苦苦尋找。
當大獲全勝的人來到殿外，大喊「寶木出來了！」，這場裸體的較量便結束了。在1萬名參加者中，只有2名勝利者獲得「福男」的稱號，成為當地的英雄。
只要在寺內購入褌和白色分趾襪，任何人都可以參加這個活動。希望參加者能牢記這是一項宗教儀式，要先淨化身心，再迎接挑戰。
福島「金澤羽山籠」
（福島市，自舊曆11月16日起的3天時間）
最後，為讀者介紹一個雖然鮮為人知，卻又充滿原始信仰神秘感的裸體祭。在福島市南部金澤地區的黑沼神社，有一個聆聽神靈啟示的秘密儀式已流傳千年之久。神明降臨在一片被稱為「羽山」的可怕禁地。一年中只能進山一次，這就是在舉辦祭祀活動的時候。
準備進山的男人們會在神社附近的佛堂裡淨身3日，每天早晚5點，連帶著替家人和朋友祈福，在聖井前脫光衣物，用刺骨的冷水澆身。他們只吃在當地採摘的白菜、蘿蔔以及用井水煮的白飯。
2023年，祭祀儀式從12月28日開始舉行。在第1天夜晚，人們身著褌，上演一場展現水稻種植場景的「田遊」活動。他們先是擊鼓呼喚雷雲，圍著地爐轉圈祈雨，然後，像騎兵作戰一樣相互碰撞，一邊氣勢十足地喊著「yoisaa！」，一邊你推我擠。據說，這代表著耕馬在鬆土。接著，把男人抬到榻榻米上，表演插秧的動作。所有人唱和插秧歌，祈求來年豐收。第1天的活動就此結束。
第2天，要製作供奉給神明的年糕。搗年糕的人自然也是裸體。在另一個房間，長老用蔬菜製作象徵男女交配的供品「gottsuo」。
在最後一天的淩晨3點，「進山」活動終於開始了。所有人在頭上戴上手巾紮結的巾冠，身穿白衣，腳履草鞋，開始攀登羽山。當站在山頂的小廟前，神職人員的鈴聲響起，淨心儀式開始。被神靈附體的世襲靈媒「noriwara」這時會將新的一年的氣候和收成告知眾人。
雖然這是一個簡樸的當地活動，但卻保留著為了與神明相遇而淨身的裸體祭的原點。
※文中所列的賽會時間均基於往年日程
圖片：芳賀Library