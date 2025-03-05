【日本三大裸體祭】日本三大裸體祭：岩手「黑石寺蘇民祭」、岡山「西大寺會陽」、福島「金澤羽山籠」──熱氣騰騰的寒冬奇景

日本的三大祭

Guideto Japan

日本的祭祀活動眾多，本系列專題我們每次將按類別選取其中最具代表性的3項進行介紹。此次是穿著兜襠布赤身互搏、陽剛之氣百分之百的「裸體祭」。

以初生之姿面對神佛 要論奇葩程度，男人們穿著褌（丁字褲）相互推搡的裸體祭可以說是奇葩節慶之最。為了除舊迎新、祈求新年安康，許多裸體祭都是在年末或元旦這樣的寒冬季節舉行。人們用冷水沐浴淨身時的熱氣騰騰，帶動了節日的火熱氣氛，吸引著觀眾前來觀看。 依照習俗，在向神佛祈願時，參加者應該變得像剛出生的嬰兒一樣純潔無暇。在舉辦儀式前，參加者要禁食葷腥，在露天用清水淨身，然後，露出純淨的肌膚，彼此間進行碰撞。 其中，在新年活動「修正會」最後一天舉辦的裸體祭，場面更為火爆。為萬人祈福的修正會，這最後一天據說是「滿願」（佛教用語，指實現了發願要做的事——譯註）的日子，因此會展開一場奪「福」大賽。

岩手縣黑石寺的蘇民祭 （奧州市，2月的第三個星期六）

東北地區2月的夜晚，參加者在冰冷的河水中淨身 據傳，古代民間傳說中的「蘇民將來」因救助過神明，從而得到了世世代代無病無災的庇護。後來，這成為一種民間信仰。把寫有「蘇民將來之後」的紙張裝飾在自家家門口以求平安的習俗在全國各地扎根。不知不覺中，該習俗演變成消災除厄的裸體祭「蘇民祭」，並在以岩手縣為中心的東北地區傳承下來。 其中，在岩手縣南部奧州市的黑石寺舉辦的蘇民祭不僅歷史悠久，而且規模龐大。參加者相互爭奪寓意去病消災、五穀豐登的「蘇民袋」。袋子裡裝滿了直徑約3公分的木片。據說，每塊木片都是蘊藏著蘇民將來能量的護身符。該節日過去在農曆新年的「滿願」之日舉行，如今則在2月的第3個星期六舉行。

年輕人登上3公尺高的代表煩惱的焚木「護摩木」，在煙火中唱起民謠 在零度以下的寒夜空氣中，參加者脫去衣物，在河水中淨身，然後依次在大殿的藥師堂和妙見堂巡迴參拜。這樣的裸體參拜重複3次後，寺廟的鐘聲大作，人們開始焚燒堆放在正殿前的那些剛被砍下的松枝。這次是要借助火焰的力量進一步淨化自我。期間，男人們不斷高呼「Jasso-！Joyasa!」（意為「矯邪歸正」），仿佛要把他們自己帶進一種興奮狀態。

大人負責背著小孩登場，小孩背後倒掛著一個鬼面具 以兩名虛歲7歲的男孩的參拜為信號，正殿內的蘇民袋爭奪戰正式拉開帷幕。裸體的猛男們擠滿正殿，展開一場赤身肉搏的激烈較量。從袋子裡掉落的護身符木片，也有一大群裸男爭先恐後地搶奪。

裸體祭在2024年就是最後一次了。黑石寺住持稱：「無須拘泥於祭祀形式，本寺但求將蘇民信仰原樣傳承下去即可。」從2025年起，黑石寺將只舉辦護摩木焚燒儀式和祈禱活動 很快，戰場轉移到正殿外的雪地上。人數減少至100人左右，大家你推我擠，朝著2公里外的終點前進。等其他人紛紛從雪坡上滾落後，最後握緊袋口的人就是「得主」。激烈的戰鬥之夜就此結束，男人們穿好衣服回歸日常生活。 1000多年來，黑石寺一直孜孜不倦地舉辦蘇民祭，參加者一直是全身不著寸縷。隨著時代的變化，到了2007年出臺了新規定，參加者必須要穿上褌。而蘇民袋爭奪戰也於2024年結束。這是因為該寺的信徒們出現老齡化現象，已減少至9戶人家，舉辦活動的骨幹人數嚴重不足，耗時的護身符製作等傳統活動也難以維續。許多人對這項歷史悠久的傳統活動的終結表示遺憾，希望有朝一日能重新恢復。

最後的爭奪戰。「得主」熱淚盈眶地說：「從沒有在這麼多人面前參加活動，這是一場美妙難忘的祭祀活動。」（攝於2024年2月17日）