為什麼日本人愛鞠躬？

向對方表示敬意

在日本的學校裡，上課前和下課時，習慣向老師「鞠躬」。學生們先從座位上站起來，隨著值日生的「敬禮！」聲，大家一齊向老師鞠躬行禮。



在課堂上鞠躬敬禮的習慣沿襲自日本近代教育。當然，也有一些學校並未沿用（PIXTA）

在日語中，「禮」這個詞本身就有鞠躬的意思，鞠躬是日本最典型的禮儀動作。最初，鞠躬這個動作是通過向地位高的人低下人體要害部位——頭部，以示沒有敵意。據說，這是在奈良時代（710-784年）之前就從中國傳入了，在中世紀（11世紀後期至16世紀後期）作為武士禮法，成為了向對方表達敬意的行為。

頭低得越低，敬意越深。在日本，鞠躬行禮有多種方式。站著行「立禮」時，最簡單的稱「會釋」，也就是點頭（打招呼），上半身前傾約15度；日常問候中最常使用的「敬禮」，鞠躬角度則為45度；而在敬神拜佛時則要行「最敬禮」，身體彎曲到約90度直角。

自古傳承下來的禮儀方式其實非常合理，它們都基於自然的肢體動作。鞠躬時，要注意「吸氣→呼氣→吸氣」這一呼吸要領。每個人的呼吸長度差異不大，所以，以此為基準，雙方就比較容易把握鞠躬的時機。此外，吸入空氣會增加腹部壓力，因此可以自然而然地保持良好的姿勢。直起身體後，目視對方，呼氣，以表尊敬。這一做法稱為「殘心」，與重視「心 技 體」協調的武道理念相通。



日常寒暄問候「早安」「很高興認識你」等，通常都會伴有鞠躬這種肢體語言（PIXTA）

然而，即使是日本人，也很難說人人都充分理解了這些傳統內涵。到了現代，許多人只知道「低下頭，默數三下」，鞠躬似乎已經流於形式化，與其精神內核漸行漸遠。

例如在飯店或高級餐廳，服務員都在腹部前交疊雙手，畢恭畢敬地向客人鞠躬。許多人可能會認為這就是傳統的最禮貌的行禮方式；但也有一種說法稱，這其實始於近代，是由三越之前身的百貨公司最先實施的一種較新的商業文化禮儀。



雙手交握在身前鞠躬是日本商家的習慣。在日常寒暄問候時，最好不要模仿這種方式（PIXTA）