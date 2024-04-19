日本傳統的正坐，竟是為了故意使人腿腳麻木！？

從起源解讀日本傳統禮儀

Guideto Japan

本系列將為各位讀者從做法、來源及其本質等方面解讀日本各種傳統禮儀規矩。本期的主題是日本獨特的坐姿。

席地而坐的禮儀 自古以來，日本人便習慣在家中脫下鞋子，在地板或榻榻米上席地而坐。 雖說自明治時代（1868-1912年）起，椅子就逐漸普及開來，但直到昭和時代（1926年-1989年），坐在榻榻米上圍著矮桌吃飯或是闔家團圓，這種方式仍然是主流。即使是現在，在寺院和部分餐飲店，也還是需要脫鞋入內，席地而坐的。這種情況，確實讓習慣了在家中不脫鞋、坐在椅子上的外國人感到困惑。 下面，就來介紹一些日本代表性的席地而坐的姿勢。 正坐：雙腿併攏屈膝，臀部落座於腳踝至腳後跟上 跪坐：姿勢大致與正坐類似，但需抬起腳後跟，腳尖和雙膝著地 烏龜坐：在正坐的狀態下，小腿向兩側打開，呈M字形 盤腿坐：兩腿在體前交叉而坐。若兩腿盤得比較松，則稱為「安坐」 結跏趺坐：互交二腿，將右腳放在左腿上，左腳放在右腿上。坐禪時使用的姿勢 踮腳蹲坐：前腳掌著地蹲下。而整個腳掌著地的蹲法，由於和使用蹲廁時的姿勢相同，因此被俗稱為「大便蹲」。 單膝跪坐：一側膝蓋支起，另一側跪地或盤腿於地。 體育坐／三角坐：臀部著地，屈腿，雙膝立起，雙手放於膝蓋上或抱腿。 日本有各種坐姿，放鬆的時候，也會和其他國家一樣，斜側著身子坐在地上或盤腿坐。有的坐姿也會相對輕鬆，比如學校上體育課時的「體育坐」，即雙膝直立併攏臀部著地的姿勢。

小學生在操場或體育館裡採用「體育坐」（PIXTA）

踮腳蹲坐是相撲等日本傳統武術中的一種姿勢。圖為2016年3月23日，橫綱白鵬（時任）在出場儀式上（時事） 最為困難的當然還是「正坐」。不僅是外國人，就連許多日本人也對這種姿勢感到頭疼。因為這種坐姿需要雙膝彎曲，將上半身的重量全部壓在小腿肚和腳跟，很容易導致血液循環不暢，雙腿麻木。儘管如此，在一些正式場合，如法事、茶道會時，還是必須正坐。 正坐是日本人從小就被教會的一種規矩，因此對這種讓雙腿麻木的坐姿也沒有過多地去想過。但許多外國人常常會產生疑問：為什麼這種「自虐」的姿勢會成為「正確的坐姿」呢？

如果正坐時感到雙腿發麻，可以改成跪坐以調整血液循環（PIXTA）