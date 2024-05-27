賓客坐哪個座位？「上座下座」的常識

日式房間以壁龕和房門為判斷標準

無論東方還是西方，各國都講究座次禮儀，即「地位高的人坐上座，地位低的人坐下座」。尤其在論資排輩意識根深蒂固的日本，不少人會在意座位順序。因此，我們要了解上座和下座的禮儀規範，避免出現被人質疑「你怎麼坐這裡？」這類尷尬場面。



原則上靠壁龕的是上座，靠門的是下座

無論是日式房間還是西式房間，最裡面都是上座，靠近房門處則是下座。從門口進出的一般是地位低的人，他們要端送茶水點心，如果是商務會議，還要去取資料影本。在餐飲店，門口的位置則方便叫店員點菜。

在傳統的日本建築中，壁龕是上座的標誌。在中世和近世的武士宅院，會客室裡都設有壁龕。如果是地位較高的客人，則讓客人坐在壁龕前；如果是地位較低的客人，則這家主人坐在壁龕前。在那個主從關係制度化的時代，以位置表明身份差距的禮儀規範得以確立。



在以書院為中心的武家住宅形式「書院造」建築中，壁龕旁設有矮書桌，桌前開窗，用作會客室兼書房。圖為江戶中期建造的舊足守藩武士的家宅（岡山市）（PIXTA）

壁龕大多掛有卷軸並以插花裝飾，不過有說法認為，壁龕最早是放置佛像和佛具的地方，因為是神聖的空間，所以壁龕前的位置就成了上座。

如果多人在場，座位順序原則上以左為上位。換而言之，從上座的視角來看，左邊是次位，右邊為再次位。



如果是親屬，從上座的視角看，座次從房間最裡面起依次為左→右→左（PIXTA）

招待客人時則是另一套原則。客人一方坐上座，主人一方坐下座，雙方分坐兩邊的對坐形式最為自然。地位最高者坐正中間也無妨。

座次也會受餐桌形狀、大小、座位間隔等因素的影響。重要的是根據現場的情況排列座次，不讓大家感到不快或拘謹。



如果招待宴的場所為上圖的日式房間，比較現實的安排是客人坐靠牆的內側（PIXTA）