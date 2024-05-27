賓客坐哪個座位？「上座下座」的常識
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日式房間以壁龕和房門為判斷標準
無論東方還是西方，各國都講究座次禮儀，即「地位高的人坐上座，地位低的人坐下座」。尤其在論資排輩意識根深蒂固的日本，不少人會在意座位順序。因此，我們要了解上座和下座的禮儀規範，避免出現被人質疑「你怎麼坐這裡？」這類尷尬場面。
無論是日式房間還是西式房間，最裡面都是上座，靠近房門處則是下座。從門口進出的一般是地位低的人，他們要端送茶水點心，如果是商務會議，還要去取資料影本。在餐飲店，門口的位置則方便叫店員點菜。
在傳統的日本建築中，壁龕是上座的標誌。在中世和近世的武士宅院，會客室裡都設有壁龕。如果是地位較高的客人，則讓客人坐在壁龕前；如果是地位較低的客人，則這家主人坐在壁龕前。在那個主從關係制度化的時代，以位置表明身份差距的禮儀規範得以確立。
壁龕大多掛有卷軸並以插花裝飾，不過有說法認為，壁龕最早是放置佛像和佛具的地方，因為是神聖的空間，所以壁龕前的位置就成了上座。
如果多人在場，座位順序原則上以左為上位。換而言之，從上座的視角來看，左邊是次位，右邊為再次位。
招待客人時則是另一套原則。客人一方坐上座，主人一方坐下座，雙方分坐兩邊的對坐形式最為自然。地位最高者坐正中間也無妨。
座次也會受餐桌形狀、大小、座位間隔等因素的影響。重要的是根據現場的情況排列座次，不讓大家感到不快或拘謹。
效仿皇室，「以右為上」？
「以左為上」的歷史要追溯到平安時代。朝廷官職裡，地位最高的是「左大臣」，其次是「右大臣」。天皇被比作位置穩固不變的北極星，坐北朝南，統治百姓，「以左為上」正是來源於這一政治思想。太陽升起的吉位是東方，在天皇的左手邊，所以位高權重的大臣站在左側成為習慣。
基於這一思想，整個平安京都是以北邊的皇宮為基準設計而成的。打開現在京都市的地圖，會發現右邊是「左京區」，左邊是「右京區」，方位是左右顛倒的，但實際上這個左右是以坐北朝南的天皇的視角確定的。
但是近代以後，皇室採用了西方「以右為上」的標準。皇室成員身穿西服出席官方儀式時，天皇和皇太子站在右邊，讓皇后和皇太子妃站在左邊。女兒節人偶的擺放方式也受此影響，京都傳統的「京人偶」按照傳統方式男左女右擺放，全國範圍內則普遍採取左右相反的擺放方式。而且在百姓間，西式婚禮也是新娘站在新郎左邊。
西式房間裡裝飾物的位置也是重點
按照西歐傳統，上座是室內最溫暖舒適的壁爐台前方。壁爐台是裝飾用傢俱，上方的架子上擺放著美術品和照片。所以如果沒有壁爐台，則裝飾架前面是上座。
公司的會客室裡，如果牆上掛著畫，按照美好的事物用來招待客人這一原則，客人的座位應安排在畫的對面。如果有風景不錯的窗戶，也按這個原則安排。
會客室放有兩張單人沙發和一張長沙發時，客人一方坐長沙發。可能有人會覺得自己一個人坐大沙發於心不安，但是主人一方的心意是「讓客人坐得寬敞一點」，接受主人的好意也是禮貌之舉。
等待訪客到來時，主人淺坐在沙發邊，訪客進屋後立刻起身打招呼。站著候客的時間不要太久，免得讓來客感覺不自在。
電梯和計程車內原則上「以右為上」
電梯裡也有上位和下位。由於電梯是近代從西方傳來的，所以規矩也效仿西方，以右為上。電梯內，面向電梯門，最裡面右側為上位，次上位是裡面左側。按照以右為上的原則，則下位是靠電梯門左邊，不過，如果是基於「讓來客和上司親自按樓層按鈕不禮貌」的想法，那麼站立的位置自然就很容易確定了。
如果電梯內人太多，也沒法嚴格遵守原則，只要記住「上位是右邊靠裡，下位是電梯按鍵前」就夠了。
最後介紹汽車內的座次。汽車也是近代從西方傳入的，所以原則上也是「以右為上」。
計程車或租賃車上，後排右邊的座位是上座。繼而依次為後排左邊、副駕駛座。如果不搶先上車，而是等待客人和上司先上，那麼座次自然是正確的。後排坐3個人時，最不舒服的中間座位是末席。
日本的道路靠左行駛，必須從左邊車門上車，然後挪動臀部往裡面靠。如果是老年人、穿和服的人或受傷者，請他們坐左邊比較有禮貌。
最為重要的是請對方安全舒適地享有這段時光的心意。比起墨守成規，替對方著想最為重要，這一點無需贅言。如果我們能隨機應變地安排座位，或將構築起圓滿的人際關係。
監修：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）
岐阜大學研究所副教授。專業是從心理學角度研究禮儀教育體系。任小笠原流禮法總師，從事禮儀教師培訓工作。
撰文：nippon.com編輯部
插圖：PIXTA（編輯部加工）
標題圖片：PIXTA