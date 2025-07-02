出席日式婚禮的著裝規範、禮金標準與言語禁忌

效仿皇室的婚禮儀式

婚禮是一對新人盟誓白頭偕老的儀式。日本多採用「兩段式」流程：先由至親摯友見證盟誓儀式，隨後舉辦招待眾多賓朋的喜宴。

傳統日式婚禮中，新郎身著最高規格的黑紋羽織（外褂）配黑白條紋袴服。純黑色象徵不容沾汙的威嚴，彰顯其成為一家之主的決心。新娘則身披「白無垢」，寓意下定決心脫胎換骨，承擔起新家庭的重任，融入夫家的生活。雖然宣導性別平等的今天不再需要這般決心，但也有女性為了紀念這一生一次的重要時刻，選擇將素淨的「白無垢」作為嫁衣。



日式婚禮裝束（PIXTA）

這種婚禮裝束承襲了室町時代的武家傳統，但出乎意料的是，在神明面前盟誓愛情的婚禮形式，其歷史並不久遠。

明治時代之前，新婚夫婦主要透過與宗教無關的「祝言」儀式宣佈婚約。儀式由族長或村長主持，親友齊聚在新郎家中，慶賀一對新人共同邁入新生活。所謂「冠婚葬祭」，是指成人禮、婚禮、葬禮和祭祀儀式等日本四大傳統禮儀，本屬民間禮儀，是向自己所在的社群宣告人生階段轉換的重要儀式。

現代婚儀可追溯至1900年，大正天皇還是皇太子時在宮中舉行的大婚典禮。效仿這一婚典形式，東京大神宮隨之開創了民間的神前婚禮，其藍本是小笠原流的武家禮法。其中最核心的「三獻之儀（式三獻）」演變為新人交杯共飲的「三三九度」，以簡化的形式流傳至今。

值得一提的是，當年皇太子夫婦完婚後，參拜了伊勢神宮及各地的歷代皇陵，向先祖匯報人生大事。這種做法在百姓中逐漸發展成為現代的蜜月旅行。



「三三九度」的儀式源自日本創世神伊邪那岐與伊邪那美的婚典（PIXTA）

現代婚禮的主流形式為二戰後逐漸普及的教會式婚禮，在基督教堂中舉行，其次是在眾人面前宣告婚約的「人前式婚禮」。若將後者視為現代版「祝言」，那麼這種形式比看起來更加傳統的神前式歷史更為悠久。