日本的喪葬禮儀：從流程到服裝、奠儀及禁忌用語

從起源解讀日本傳統禮儀

Guideto Japan

江戶遺風下的佛教葬禮本系列專題旨在介紹日本的各種禮儀規範，不僅限於具體做法，還將透過對源頭的整理揭秘其本質。日本的葬禮因「葬式佛教」的獨特宗教觀而具有許多繁雜的禮節。本文將聚焦日本葬禮。

江戶遺風下的佛教葬禮 當代人日本人平時宗教信仰意識淡薄，而舉辦葬禮時卻另當別論。日本全國約9成葬禮採用佛教儀式，雖然誦經的內容因信仰的宗派和地域差異而有所不同，但基本流程一致：誦經焚香超度逝者，將遺體火化送靈魂升天，最後安葬骨灰。此外也有神道儀式、基督教儀式及無宗教儀式的自由葬等形式，但總共僅占1成左右。 江戶時代初期之前，葬禮是在逝者家中由家屬與鄉鄰街坊共同操辦的民間儀式。隨著類似現代戶籍制度的「寺請制度」確立，寺院開始介入百姓的殯葬事宜。老百姓自出生便登記在屬地寺院，作為「檀家」度過一生，往生後獲授象徵解脫的「戒名」（亦稱法名、法號）。

戒名由僧侶依逝者生平和品行授予，鐫刻在墓碑及靈位上（如圖中上方所示）（PIXTA） 明治初期「廢佛毀釋」運動後，雖然佛教的影響力式微，但寺院主持殯葬儀式的慣例卻延續下來。二戰後，越來越多的人認為「葬禮和法事應請寺院主持」，佛教呈現出形式化現象，被稱為「葬式佛教」。這種喪葬形式舉世罕見，禮儀規範的獨特性很強。訃告總是不期而至，我們需要掌握葬禮的基本流程與核心禮儀。

去世至火化約為3日 日本殯葬遵循「守夜、葬禮、告別儀式」的三段制流程。因需趕在遺體腐化前處理，所以3天左右要完成全部流程，進行火化。但受火葬場排程的影響，葬禮延後的情況亦不鮮見。此外，根據傳統的六曜曆法，在「友引」這一天火化被視為會招致朋友死亡，多數火葬場停業，安排葬禮還需避開這一天。 葬禮前夜的守靈儀式原為親友輪流點香驅邪、陪伴逝者度過最後一夜的習俗。昭和後期，葬禮的場所從私宅轉向殯儀館後，多壓縮為劃分時間段進行的「限時守靈」。第二天清晨，親屬們在葬禮儀式上祈禱逝者安息，繼而親屬在告別儀式上與逝者進行最後的告別，最終由至親護送靈柩前往火葬場。 收到訃告通常只需參加守夜或告別儀式。若關係親密可兩場俱至，或在守靈開始前急赴慰問。

告別儀式結束後由親屬護送靈柩前往火葬場（PIXTA） 傳統的佛教葬禮需在49天內完成7次法事，對應閻羅王每隔7日的審判，以幫助逝者能夠在第49日的最終審判後靈魂升天。如今，為簡化儀式，多在葬禮當天完成「頭七」的法事。 如果確難出席葬禮，應電唁或表示哀悼，並爭取在49日內親自拜訪弔唁。 分場合的服裝禮儀 如果守夜當天就穿喪服，會給人「早有準備」的錯覺，原本屬於禁忌，因此最好穿便裝前往，但現實生活中穿喪服出席的人也不在少數。若是下班後直接前往，可在商務西裝的基礎上搭配黑色領帶，以深色西裝和白色襯衫的搭配為佳。需要注意的是，嚴禁穿著華麗的衣服，搭配動物紋的配飾或毛皮也不適宜。 告別儀式原則上應穿喪服列席，但根據與逝者的親疏關係，在穿著上還有不同講究。晨禮服等正式禮服限於親屬，普通弔唁者穿黑色正裝，年輕人則穿深色西裝等簡易正裝即可。女性的褲裝也被視為簡易正裝的範疇。尤其是在當代，喪主穿著簡易正裝的情況也很常見。

領帶、絲襪等以黑色為基調（PIXTA）

告別故人、寬慰生者的神聖儀式 守夜與告別儀式均在遺像前由僧侶誦經，眾人依次焚香。此禮旨在透過焚香淨化身心，為逝者祈願冥福。

香案設於遺像或遺體前（PIXTA）

香爐（PIXTA） 將香末舉至眉心的動作日語稱為「押頂」，以此表達敬意。具體的動作與次數因宗派而異，宜觀察僧侶或首位焚香的喪主動作並效仿。 焚香步驟示例

插圖：Satō Tadashi 輪到自己時起身，邊向逝者家屬和僧侶行禮邊走向香案，對遺像行禮

以右手拇指、食指、中指3指拈香（1）

以左手掌心承托，將香末舉至與眼同高，手臂保持不動，垂首行「押頂」之禮（2）

撒香入爐（3），合掌禮拜（4）

退後一步，再次向逝者家屬行禮，返回座位 如果因宗教信仰等原因無法行佛教的焚香禮，可透過接待處事先與喪主溝通。若喪主表示「無關形式，心意為重」，那麼可按自身信仰致哀祈福。 有時，喪家會在葬禮結束後設「淨宴」招待前來弔唁的賓客，意為「借最後的晚餐追思故人」，因此即便不想用餐也不宜輕易拒絕，淺嘗一口是為禮。這時忌談與逝者無關的話題或醉酒、久留。

依照傳統習俗，宴席設於守夜後。近年來，也有人在告別儀式後設宴（PIXTA）