鎌倉建長寺：體驗坐禪素齋，感受禪宗文化

鎌倉五山之首

鎌倉三面環山，一面臨相模灣，在這座緊湊的城市中，密佈著多達123座寺院。特別是曾得到鎌倉幕府（1185-1333年）庇護的臨濟宗的寺廟佔據了其中的3分之1，共有42座。



建長寺的三門（山門），與後方佛殿、法堂、唐門，同為日本國家重要文化遺產

臨濟宗與後來興起的曹洞宗、黃檗宗一樣，強調透過坐禪以達到開悟，故稱「禪宗」。在鎌倉幕府為禪宗寺院制定的等級制度「五山制度」中，等級最高的就是建長寺，其後依次為圓覺寺、壽福寺、淨智寺和淨妙寺。

鎌倉「五山」至今屹立不倒，而建長寺也依舊保持著「五山之首」的風範。這是日本第一座專門的禪宗道場，始建於1253年，至今仍能感受到其創立之初的精神與傳統。



從寺院最深處的高臺，眺望呈直線排列的伽藍建築

走進建長寺，處處都能感受到禪宗寺院的典型特徵。其中之一就是伽藍的佈局。大門、三門、佛殿、法堂、方丈等主要建築排成一列，再現了典型的中國禪宗寺院的建築風格。



通往佛殿的步道兩側種植著高大的圓柏樹

從三門通往佛殿的步道旁，生長著一排排耐寒的常綠喬木圓柏。相傳，這些圓柏的樹苗是開山祖師、中國僧人蘭溪道隆從南宋帶來並種植的，因為中國禪宗十分尊崇其旺盛的生命力。如今，這些圓柏已成長為樹齡超760年、樹幹周長達7公尺的巨樹，堪稱建長寺創立至今的歷史「見證者」。

步道右側鐘樓裡的梵鐘鑄造於1255年，現為日本國寶。其造型古樸典雅，與同為國寶的圓覺寺鐘、鎌倉市內最古老的常樂寺鐘並稱為「鎌倉三名鐘」。



懸掛在茅草頂鐘樓內的國寶梵鐘

禪宗寺院的主佛通常為釋迦如來，但這裡的佛殿極為罕見地供奉著地藏菩薩，人們相信，他會在冥界救度亡者。



包括臺座在內，地藏菩薩高5公尺（佛殿目前因修繕關閉，修繕工程計畫於2027年7月結束）

繼續向寺院深處走，可以看到住持曾經的居所方丈。後方的庭園中有一草坪環繞著的池塘。日本庭園給人的印象多為青苔遍佈的景致，但這其實是近世以後才流行起來的。建長寺參考有關專家意見，復原了昔日的草坪庭園樣式。



以池塘為中心的建長寺庭園是日本國家史跡名勝。圖片中的小橋現已拆除