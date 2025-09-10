鎌倉建長寺：體驗坐禪素齋，感受禪宗文化
鎌倉五山之首
鎌倉三面環山，一面臨相模灣，在這座緊湊的城市中，密佈著多達123座寺院。特別是曾得到鎌倉幕府（1185-1333年）庇護的臨濟宗的寺廟佔據了其中的3分之1，共有42座。
臨濟宗與後來興起的曹洞宗、黃檗宗一樣，強調透過坐禪以達到開悟，故稱「禪宗」。在鎌倉幕府為禪宗寺院制定的等級制度「五山制度」中，等級最高的就是建長寺，其後依次為圓覺寺、壽福寺、淨智寺和淨妙寺。
鎌倉「五山」至今屹立不倒，而建長寺也依舊保持著「五山之首」的風範。這是日本第一座專門的禪宗道場，始建於1253年，至今仍能感受到其創立之初的精神與傳統。
走進建長寺，處處都能感受到禪宗寺院的典型特徵。其中之一就是伽藍的佈局。大門、三門、佛殿、法堂、方丈等主要建築排成一列，再現了典型的中國禪宗寺院的建築風格。
從三門通往佛殿的步道旁，生長著一排排耐寒的常綠喬木圓柏。相傳，這些圓柏的樹苗是開山祖師、中國僧人蘭溪道隆從南宋帶來並種植的，因為中國禪宗十分尊崇其旺盛的生命力。如今，這些圓柏已成長為樹齡超760年、樹幹周長達7公尺的巨樹，堪稱建長寺創立至今的歷史「見證者」。
步道右側鐘樓裡的梵鐘鑄造於1255年，現為日本國寶。其造型古樸典雅，與同為國寶的圓覺寺鐘、鎌倉市內最古老的常樂寺鐘並稱為「鎌倉三名鐘」。
禪宗寺院的主佛通常為釋迦如來，但這裡的佛殿極為罕見地供奉著地藏菩薩，人們相信，他會在冥界救度亡者。
繼續向寺院深處走，可以看到住持曾經的居所方丈。後方的庭園中有一草坪環繞著的池塘。日本庭園給人的印象多為青苔遍佈的景致，但這其實是近世以後才流行起來的。建長寺參考有關專家意見，復原了昔日的草坪庭園樣式。
除了坐禪，日常飲食也是修行
寺院內東側山丘上的道場，至今仍是僧侶們每日進行坐禪等嚴格修行的地方。僧侶們的日常飲食非常簡樸，僅一湯一菜，且絕不食用肉類、魚類等動物性食材，甚至調味料也全部使用植物性原料，嚴格貫徹戒律。
「一湯一菜」中的湯，是在香菇、昆布熬製的高湯中加入蔬菜、豆腐等食材做成的「建長汁」，營養豐富且飽腹感十足。如今，這款發源於建長寺的鎌倉特色美食，已成為日本家庭餐桌上的「常客」。
此外，每頓飯都少不了蘿蔔鹹菜「澤庵」。為了不浪費每一粒米，僧人們在飯後會將熱水倒入飯碗，利用蘿蔔把碗中的飯粒刷一下，連同熱水全部喝掉。這是修行僧們嚴格遵循的習慣，體現出禪宗自古以來珍視生命、杜絕浪費的精神。
為避免妨礙修行，通往僧堂的步道通常禁止遊客進入，僅有每年晚春時節，寺內牡丹盛開之際，會例外地向眾人開放，遊客可以在這條小路上賞花散步。
雖然建長寺承載了豐富的禪宗文化，但最為核心的仍是坐禪這一基礎修行。挺直腰板，端正姿勢，調節呼吸，雜念自然而然地消散而去，心神歸於平靜。建長寺每週5和週6都舉辦坐禪會，不曾體驗過坐禪的遊客也可以參與。靜座在日本最古老的修行道場，即可忘卻塵世紛擾，亦可獲得一次面對自我的新鮮體驗。
攝影、撰文：原田寬
標題圖片：從建長寺入口附近眺望伽藍建築（原田寬）