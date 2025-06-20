梅雨時節，遊雨中寺廟，賞繡球花海

「繡球花寺」始於鎌倉

鎌倉的寺廟與神社以四季繽紛的花卉而聞名。其中，在梅雨季迎來最佳觀賞期的繡球花人氣尤高。

位於北鎌倉的明月院，是日本眾多「繡球花寺」的「始祖」。早在50多年前，遍佈寺廟院落的繡球花海便已聲名遠揚，引領了日本各地神社、寺院種植繡球花的風潮。



圓球型「姬繡球花」開滿石階兩旁

讓我們先到這座「繡球花寺」的「始祖」一探究竟吧。明月院的繡球花人氣極高，即使煙雨朦朧，寺內也依然人潮湧動，因此推薦大家在剛開門或快閉寺時前往。

約2500株日本特有的繡球花品種「姬繡球花」在這裡爭相綻放，匯成一片深淺漸變的藍色「海洋」，為整座寺院帶來沁人心脾的清涼。這種光景被人稱為「明月院藍」，其中，從售票處通向中門的古老石階兩側，繡球花花團錦簇，滿目青藍，是很有人氣的打卡景點。

雖說大名鼎鼎的繡球花引人入勝，但本堂後庭園的花菖蒲田別有一番美麗，在雨中分外婀娜，也是不容錯過的景點。此外，本堂前的枯山水庭院中，紅色的皋月杜鵑也競相綻放，整座寺院就像一座漂亮的花園，訴說著梅雨時節的浪漫密語。



滿園盛開的花菖蒲十分壯觀。庭院僅在花期對外開放

明月院鐵路道口（鎌倉第三平交道）對面的淨智寺同樣值得一去。淨智寺是赫赫有名的禪寺，卻很少有人知道這裡也是觀賞繡球花的絕佳去處，因此你可以在幽閒寧靜的環境中細細賞花。



淨智寺的平頂繡球。現在，這些繡球花被修剪得比照片中更加緊湊飽滿

大門前的池塘邊，平頂繡球熱情地歡迎著遊客的到來。從此處通往山門（鐘樓門）的緩坡石階已明顯磨損，訴說著漫長的歷史，與短暫綻放的繁花交織成一副對比鮮明的畫卷。除了欣賞花景，淨智寺的山門也是一大看點，它的2樓懸掛著梵鐘，這種樣式的山門在鎌倉僅此獨有。

參拜本堂後，繼續向寺院深處走去，便能發現在岩崖上悄然綻放的苦苣苔。走近細看，紫色的小小花瓣如同點點繁星，可愛動人。



去尋找那些開在岩壁背面的苦苣苔，也是一大樂趣