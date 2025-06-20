梅雨時節，遊雨中寺廟，賞繡球花海
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「繡球花寺」始於鎌倉
鎌倉的寺廟與神社以四季繽紛的花卉而聞名。其中，在梅雨季迎來最佳觀賞期的繡球花人氣尤高。
位於北鎌倉的明月院，是日本眾多「繡球花寺」的「始祖」。早在50多年前，遍佈寺廟院落的繡球花海便已聲名遠揚，引領了日本各地神社、寺院種植繡球花的風潮。
讓我們先到這座「繡球花寺」的「始祖」一探究竟吧。明月院的繡球花人氣極高，即使煙雨朦朧，寺內也依然人潮湧動，因此推薦大家在剛開門或快閉寺時前往。
約2500株日本特有的繡球花品種「姬繡球花」在這裡爭相綻放，匯成一片深淺漸變的藍色「海洋」，為整座寺院帶來沁人心脾的清涼。這種光景被人稱為「明月院藍」，其中，從售票處通向中門的古老石階兩側，繡球花花團錦簇，滿目青藍，是很有人氣的打卡景點。
雖說大名鼎鼎的繡球花引人入勝，但本堂後庭園的花菖蒲田別有一番美麗，在雨中分外婀娜，也是不容錯過的景點。此外，本堂前的枯山水庭院中，紅色的皋月杜鵑也競相綻放，整座寺院就像一座漂亮的花園，訴說著梅雨時節的浪漫密語。
明月院鐵路道口（鎌倉第三平交道）對面的淨智寺同樣值得一去。淨智寺是赫赫有名的禪寺，卻很少有人知道這裡也是觀賞繡球花的絕佳去處，因此你可以在幽閒寧靜的環境中細細賞花。
大門前的池塘邊，平頂繡球熱情地歡迎著遊客的到來。從此處通往山門（鐘樓門）的緩坡石階已明顯磨損，訴說著漫長的歷史，與短暫綻放的繁花交織成一副對比鮮明的畫卷。除了欣賞花景，淨智寺的山門也是一大看點，它的2樓懸掛著梵鐘，這種樣式的山門在鎌倉僅此獨有。
參拜本堂後，繼續向寺院深處走去，便能發現在岩崖上悄然綻放的苦苣苔。走近細看，紫色的小小花瓣如同點點繁星，可愛動人。
從鮮為人知的景點，到堪比明月院的名勝
從鬧區沿金澤街道向東走，便可到達報國寺，它以鎌倉最美竹林而聞名。這裡也是鮮為人知的繡球花觀賞地，繡球花在長滿竹子與苔蘚的庭院各處綻放，與石佛相映成趣，景色別具一格。寺內還設有茶席，供遊客一邊品抹茶、一邊賞竹林庭院，充分感受日本的傳統風情。
搭乘江之電列車，還可以前往與明月院齊名的長谷寺。與統一栽種姬繡球花的明月院不同，長谷寺的繡球花，品種多達40餘種，它們的花期不盡相同，陸續盛開，令長谷寺的賞花期變得更長，絢麗繽紛的色彩也給人留下更為華美的印象。
長谷寺亦有開滿繡球花的石階路，吸引著大量遊客。由於寺方採取限流措施，需憑整理券排隊參觀，因此建議你在網上提前預約。沿石階登上高處，可以透過花海眺望由比濱美景，感受鎌倉作為獨一無二的「海濱古都」的獨特魅力。
圖片、撰文：原田寬
標題圖片：長谷寺絢爛多姿的繡球花叢（原田寬）