長崎 五島列島：奇特的賽會活動和大自然美景

Guideto Japan

賽會活動，令人眼花繚亂 在白濱神社舉行的「宮相撲」為 Hetomato拉開了序幕。相撲結束後，兩名身著華麗和服的女子登上酒桶並打起了板羽球。接下來，身上塗著煙灰的男人們開始了「蹴球」，激烈地爭奪起用草繩編成的草球。各項活動緊鑼密鼓，環環相扣，作為攝影師，也必須全神貫注，才能跟上節奏。

盛裝打扮的女子站到酒桶上，打起了板羽球，這種場面很是奇妙

穿著褌（兜襠布）的男人們奮力搶奪草球 在「蹴球」過程中，圍觀者們也會被塗上名為「Hegura」的煙灰，以至於婦女們四散躲避，孩子們則被嚇得哭個不停。正在拍攝的我也被抹上了不少煙灰，據說這樣一來1年裡就可以無病無災了。

一名女子臉上被抹上了煙灰，據說這樣可以保佑人們遠離疾病和災禍 當重達350公斤的大草鞋出場時，賽會活動便迎來了最高潮。島上身強力壯的大夥們抬著大草鞋在村中緩緩行進，圍觀的女性們則張皇失措地逃離。這也難怪，因為未婚女子若被抓住，她會被放到大草鞋上，然後猛地被拋向空中。

一名又一名女性坐在大草鞋上，被穿著褌（兜襠布）的男人們抬起

男人們抬起載著女子的大草鞋在村子裡遊行 在我眼前，一名女子被抓住了。從她拼命逃跑的樣子和被抓住時那懊悔的表情來看，這項活動對於單身女性來說大概不是什麼樂事。一名又一名女子坐在草鞋上，由男人們扛著在村中遊行，這種離奇的光景的確只能在小島的賽會活動上見到。即便如此，一想到這種習俗自古傳承，歷史悠久，不禁深感奇特。雄壯中充滿了濃濃的人情味，每個人臉上洋溢著笑容。當地人將這些原本在不同日子舉行的活動集中到了一天，因此呈現出令人眼花繚亂的各種奇特場面。

一個男孩臉上被塗滿煙灰，放聲大哭，孩子的父親則欣慰地看著他