長崎 五島列島：奇特的賽會活動和大自然美景
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- 起源不明的奇特賽會「Hetomato」
- 充滿異域風情的念佛舞
- 壯美的景觀和具備當地特色的節慶活動
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奇特的賽會「Hetomato」
小島上總是有著許多奇異的傳統風俗——在開始環島攝影數年後，我確信了這一點。或是因為這些四面環海的島嶼在離群索居中孕育出獨特的文化，每個島上的節慶活動都極富當地特色。有的熱火朝天，男人們赤膊上陣，激烈對抗；有的寥寥數人，場面離奇。這些年裡，我見識了許多堪稱奇異的賽會活動。
就我個人來說，其中最具吸引力的，是長崎縣五島列島之一的福江島下崎山地區自古流傳下來的「Hetomato」。要說這個舊曆年正月的節慶活動的奇特之處，就在於它的起源和語源一直都是個謎。就連五島市的官方網站上也只寫著「不明」二字。在傳承的過程中，人們並未試圖拼湊一些關於其來源的假說，這讓我感到一種大丈夫氣概，並為此而一直心懷好奇。為了親眼目睹這個神奇的活動，我在其舉辦日——1月的第3個星期日開車前往福江島。
賽會活動，令人眼花繚亂
在白濱神社舉行的「宮相撲」為 Hetomato拉開了序幕。相撲結束後，兩名身著華麗和服的女子登上酒桶並打起了板羽球。接下來，身上塗著煙灰的男人們開始了「蹴球」，激烈地爭奪起用草繩編成的草球。各項活動緊鑼密鼓，環環相扣，作為攝影師，也必須全神貫注，才能跟上節奏。
在「蹴球」過程中，圍觀者們也會被塗上名為「Hegura」的煙灰，以至於婦女們四散躲避，孩子們則被嚇得哭個不停。正在拍攝的我也被抹上了不少煙灰，據說這樣一來1年裡就可以無病無災了。
當重達350公斤的大草鞋出場時，賽會活動便迎來了最高潮。島上身強力壯的大夥們抬著大草鞋在村中緩緩行進，圍觀的女性們則張皇失措地逃離。這也難怪，因為未婚女子若被抓住，她會被放到大草鞋上，然後猛地被拋向空中。
在我眼前，一名女子被抓住了。從她拼命逃跑的樣子和被抓住時那懊悔的表情來看，這項活動對於單身女性來說大概不是什麼樂事。一名又一名女子坐在草鞋上，由男人們扛著在村中遊行，這種離奇的光景的確只能在小島的賽會活動上見到。即便如此，一想到這種習俗自古傳承，歷史悠久，不禁深感奇特。雄壯中充滿了濃濃的人情味，每個人臉上洋溢著笑容。當地人將這些原本在不同日子舉行的活動集中到了一天，因此呈現出令人眼花繚亂的各種奇特場面。
五島列島，新春景色格外美麗
在舉辦Hetomato的新春，五島列島還有很多獨屬於這個時節的美麗風光。由於一年當中此時的空氣最為澄澈，所以朝霞和晚霞可謂絕美。若站在上五島中通島的有川灣畔，可以俯瞰船舶在星羅棋布的小島間穿梭，畫面極美，讓人不禁忘記時間的流逝。
在年末年初大批村民返鄉之際，中通島的青方神社會在年初舉辦成人儀式。島上的年輕男女身著盛裝，以全新的決心步入成年人的行列。同在一月，既能目睹城市中鮮有的氣氛莊重的成人儀式，又能體驗熱火朝天的奇特賽會，可謂是五島列島獨有的魅力。
大陸文化與當地傳統相交融的盂蘭盆節活動
在五島列島，四季都有各不相同的魅力，其中夏日更是別具一格。島上有平淺清澈的福江島高濱海水浴場等許多美麗的海灘。細膩的白沙，連綿的青山，由淺到深漸變的藍色大海…在這裡，可以近距離感受自然雕琢出的壯闊景觀。此外，除了大海，還有的Dondon淵瀑布等可以享受森林浴的很多好去處。
五島列島上最著名夏日節慶活動，當屬盂蘭盆節時各地舉行的念佛舞。「Chankoko(福江島)」「Omonde（嵯峨島）」「Oneonde（富江町）」「Kake舞（玉之浦）」…不同地區叫法各不相同，但都少不了用鉦和太鼓伴奏。人們穿著各具特色的傳統服飾，合著打擊樂器的節奏與歌聲起舞，充滿異域風情，令人為之振奮。這些島嶼不愧是曾經面向大陸開放的門戶，從舞蹈中就可以感受到它繁榮的歷史。
豐饒的自然、令人歎為觀止的四季美景、洋溢著異國情調的奇特的節慶活動，五島列島將它的多面美感展現在人們面前，是一個充滿歷史和浪漫氣息的地方。每次前往，我總能被它的深奧內涵所震撼，並在回程的渡輪上發誓下次還要再來。
攝影、撰文：黑岩正和（96BOX）