日本三景 松島：乘船欣賞群島美景
Guideto Japan觀光旅遊
- 近距離欣賞260餘座大小島嶼
- 巡游仁王島、鐘島等名島
- 全程約50分鐘，行程緊湊
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乘坐「仁王丸」環遊松島灣
由260餘座大小不同的島嶼組成的「松島」和京都北部的「天橋立」、嚴島神社所在的廣島縣「宮島」並稱為「日本三景」。自日本最早的和歌集《萬葉集》開始，松島就是被眾多詩人詠誦的名勝。江戶時代，被譽為「俳聖」的俳句詩人松尾芭蕉在遊記《奧州小道》中，曾盛讚這裡是自己最喜歡到訪的地方。
乘坐觀光船是欣賞松島風景的好方式。在船上，可以一邊聽廣播講述「仙日圓藩主伊達政宗鍾愛的島嶼」等歷史故事，一邊在海上近距離欣賞島嶼的風光。
觀光船碼頭「觀光棧橋」位於松島的代表性建築五大堂附近。運營方是松島巡遊觀光船公司，其中，約50分鐘繞松島灣一周的經典路線「仁王丸路線」很受遊客歡迎。除了在售票處購票外，還可以在網上預訂，享受折價優惠。
從上午9點至下午4點，每天共發8班船（冬季每天7班），除了天氣惡劣無法出海的日子外，全年無休。觀光船有兩種：容納300人的「仁王丸」和容納400人的「第三仁王丸」。觀光船的2樓寬敞豪華，視野極佳。
從觀光棧橋出發的遊船離開五大堂，穿過架著紅色大橋的福浦島，然後駛過兩島並立的「雙子島」。繼續海中行駛，就能看到因深受「獨眼龍」伊達政宗喜愛而聞名的「千貫島」。伊達政宗曾笑言：「誰能將這座島帶到我的宅邸，我便賜他千貫賞錢」，這座島就由此而得名。
海浪雕刻出景象各異的島嶼
繼續向灣內行駛，便能看到「材木島」「鐘島」「仁王島」等松島灣的代表性島嶼。特別是仁王島，在海浪經年累月的侵蝕下，形成了奇特的樣貌，很像正在抽雪茄的仁王，令人過目難忘。 通過這一帶後，觀光船折返，先後穿過位於鹽灶市的「桂島」和「寒風澤島」等，當千貫島再次映入眼簾時，終點就近在面前了。
此外，松島巡遊觀光船還提供短時間環繞松島灣的B路線（約25分鐘）和C路線（約40分鐘），非常適合時間有限的遊客。
【DATA】
松島巡遊觀光船
- 地址：宮城縣宮城郡松島町松島町內85
- 交通：從JR松島海岸站出發，步行約7分鐘
- TEL：022-354-2233
- 營業時間：仁王丸路線/上午9：00至下午4：00（11月至3月營業至下午3：00，黃金週和暑假營業至下午4：30）
- 休息日：無（惡劣天氣停航）
- 費用：仁王丸路線為成人1500日圓，兒童半價；2層成人2100日圓，兒童半價
- 多語種服務：英文／中文（簡體、繁體）／韓文3語種宣傳冊，船內英語廣播導覽（也可為團體遊客提供中文、韓文服務），英文／中文（簡體、繁體）／韓文／法文／俄文／西班牙文等多語種資訊設備
周邊景點
福浦島
若想從海上欣賞松島風景，也可以前往福浦島。福浦島位於松島海岸以東，面積約6公頃，通過252公尺長的朱漆橋與陸地相連。島上建有散步道，不到1小時就能走完一圈，隨處遠望，都能收穫極美的景致。這裡植被豐富，約有250種植物，還有貝塚、供奉日本神話中的七福神之一辯財天的祭堂等歷史悠久的古跡，閒庭漫步島上，別有一番風趣。
【DATA】
- 地址：宮城縣松島町松島仙隨39-1
- 交通：從「JR松島海岸站」出發，步行約15分鐘
- TEL：022-354-5708（松島町產業觀光科）
- 營業時間：上午8：00至下午5：00（冬季營業至下午4：30）
- 休息日：無
- 門票：成人200日圓，兒童半價
- 多語種服務：英文／韓文／中文（簡體、繁體）3語種官方網站（松島觀光協會）
採訪、撰稿：Shoe Press
標題圖片：在松島灣航行的觀光船（宮城縣經濟商工觀光部觀光科）