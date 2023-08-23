日本三景 松島：乘船欣賞群島美景

乘坐「仁王丸」環遊松島灣

由260餘座大小不同的島嶼組成的「松島」和京都北部的「天橋立」、嚴島神社所在的廣島縣「宮島」並稱為「日本三景」。自日本最早的和歌集《萬葉集》開始，松島就是被眾多詩人詠誦的名勝。江戶時代，被譽為「俳聖」的俳句詩人松尾芭蕉在遊記《奧州小道》中，曾盛讚這裡是自己最喜歡到訪的地方。

乘坐觀光船是欣賞松島風景的好方式。在船上，可以一邊聽廣播講述「仙日圓藩主伊達政宗鍾愛的島嶼」等歷史故事，一邊在海上近距離欣賞島嶼的風光。



伊達政宗興建的佛堂五大堂，是松島的代表性建築（宮城縣經濟商工觀光部觀光科）

觀光船碼頭「觀光棧橋」位於松島的代表性建築五大堂附近。運營方是松島巡遊觀光船公司，其中，約50分鐘繞松島灣一周的經典路線「仁王丸路線」很受遊客歡迎。除了在售票處購票外，還可以在網上預訂，享受折價優惠。



第三仁王丸（松島巡遊觀光船公司）



建議你乘坐「仁王丸」欣賞松島美景

從上午9點至下午4點，每天共發8班船（冬季每天7班），除了天氣惡劣無法出海的日子外，全年無休。觀光船有兩種：容納300人的「仁王丸」和容納400人的「第三仁王丸」。觀光船的2樓寬敞豪華，視野極佳。



觀光船2樓是沙發座，寬敞舒適

從觀光棧橋出發的遊船離開五大堂，穿過架著紅色大橋的福浦島，然後駛過兩島並立的「雙子島」。繼續海中行駛，就能看到因深受「獨眼龍」伊達政宗喜愛而聞名的「千貫島」。伊達政宗曾笑言：「誰能將這座島帶到我的宅邸，我便賜他千貫賞錢」，這座島就由此而得名。



令伊達政宗深深著迷的「千貫島」（松島觀光協會）