日本三景 松島：松島四大觀，從不同角度領略松島之美

觀光旅遊

  • 四處觀景地，風景各不同
  • 每處風景都有一個愛稱
  • 名字奇特的賞櫻勝地「西行歸去之松公園」
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松島是著名的日本三景之一，從不同的角度，可以領略到截然不同的景色。其中，「松島四大觀」以最佳觀景點而聞名。這是江戶時代後期，仙臺藩的儒學家舟山萬年選定的觀景地，每個景點還有一個貼切的名字，分別是被稱為「壯觀」的大高森（東松島市）、「麗觀」富山（松島町）、「偉觀」多聞山（松島町）和「幽觀」扇谷（七濱町）。從這4處高地眺望到的松島景色，會給你留下截然不同的印象，因此近年來，自駕遊遍「四大觀」的遊客越來越多。

從地勢較高的大高森俯瞰松島美景
從地勢較高的大高森俯瞰松島美景

松島四大觀中最具生機的風景「壯觀」

大高森海拔105.8公尺，位於東松島市宮戶島的中心處。山頂的視野沒有任何遮擋，盡收眼底的整個松島灣景色，蔚為壯觀。許多人盛讚這裡是灣內首屈一指的觀景地，你可以坐在山頂的長椅上，陶醉到壯美的景色之中，來放鬆一下身心。

【DATA】

  • 地址：宮城縣東松島市宮戶大高森　
  • 交通：從JR「野蒜站」駕車約15分鐘到達
  • TEL：0225-86-1511（東松島觀光物產公社）
  • 營業時間：自由參觀
  • 多語種服務：松島觀光協會官方網站 英文、韓文、中文

從富山觀音堂俯瞰優美的「麗觀」

錯落有致的大小島嶼（松島觀光協會）
錯落有致的大小島嶼（松島觀光協會）

離開松島町中心，沿著富山狹窄的林間小路前行，便到了大仰寺。山頂供奉著奧州三觀音之一的富山觀音。鬱鬱蔥蔥的柳杉、松樹和冷杉林中，設置了富山觀景臺的涼亭，只有這裡視野極為開闊。站在靜謐的寺廟庭園中俯瞰優美的「麗觀」，會讓你不知不覺中忘記時間的流逝。

【DATA】

  • 地址：宮城縣松島町手樽三浦　
  • 交通：從JR「松島海岸站」駕車約15分鐘到達
  • TEL：022-354-2618（松島觀光協會）
  • 營業時間：自由參觀
  • 多語種服務：松島觀光協會官方網站 英文、韓文、中文

在扇形海灣眺望日出勝地「幽觀」

觀賞朝陽從海灣遠處升起的絕佳景點（松島觀光協會）
觀賞朝陽從海灣遠處升起的絕佳景點（松島觀光協會）

沿著松島灣向利府方向行駛，從國道45號線的引導牌處進入森林，就來到了停車場。在這裡下車，登上略顯陡峭的石階，就到了山頂的觀景臺。從這裡眺望松島灣，海灣看似扇形，故名「扇谷」。在四大觀中，這裡被人們稱為「幽觀」，是觀看日出的著名景點。到了秋天，紅葉將山野染得鮮紅，氣氛幽玄莫測。

【DATA】

  • 地址：宮城縣松島町櫻岡入
  • 交通：從JR「松島海岸站」駕車約5分鐘到達
  • TEL：022-354-2618（松島觀光協會）
  • 營業時間：自由參觀
  • 多語種服務：松島觀光協會官方網站 英文、韓文、中文

欣賞壯麗的松島景色和來往船隻的「偉觀」

經過多聞山，船隻駛向鹽釜港（宮城縣經濟商工觀光部觀光課）
經過多聞山，船隻駛向鹽釜港（宮城縣經濟商工觀光部觀光課）

多聞山觀景地位於七濱町仙臺火力發電廠附近。沿著停車場的斜坡向下走，便能在森林中看到一個小小的毘沙門堂。展望臺就位於佛堂後方，從這裡望去，松島灣景色壯麗雄偉，故名「偉觀」。你還可以將馬放島、地藏島等大小島嶼和在島嶼間穿梭往來的船隻盡收眼底，沉浸在有別於從松島町看到的景色中，定會讓你感到別有一番風情。

【DATA】

  • 地址：宮城縣七濱町代崎濱八森56
  • 交通：從JR「多賀城站」駕車約20分鐘到達
  • TEL：022-357-7443（七濱町觀光協會）
  • 營業時間：自由參觀
  • 多語種服務：松島觀光協會官方網站 英文、韓文、中文

【周邊景點】

西行歸去之松公園

春天，西行歸去之松公園是松島首屈一指的賞櫻勝地（松島觀光協會）
春天，西行歸去之松公園是松島首屈一指的賞櫻勝地（松島觀光協會）

這座能一覽松島灣美景的公園因其獨特的名字而聞名。相傳，平安時代後期的和歌詩人西行法師在這裡的松樹下與一名童子相遇，因在禪問答中敗給童子，故而放棄前往松島，由此得名「西行歸去之松公園」。園內種有大量櫻花，每年4月中旬至下旬，在這裡可以同時飽覽盛開的櫻花和松島美景，因此深受遊客喜愛。

【DATA】

  • 地址：宮城縣松島町松島字犬田　
  • 交通：從JR「松島海岸站」駕車約5分鐘到達
  • TEL：022-354-2618（松島觀光協會）
  • 營業時間：自由參觀
  • 多語種服務：松島觀光協會官方網站 英語、韓語、中文

採訪、撰稿、攝影：Shoe Press
標題圖片：有著大大小小島嶼的松島風景（宮城縣經濟商工觀光部觀光課）

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