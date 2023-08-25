日本三景 松島：與伊達家族淵源深厚的寺廟
Guideto Japan觀光旅遊
- 由伊達政宗重建的松島地標「五大堂」
- 不能錯過！修繕一新的「瑞嚴寺」正殿
- 在「圓通院」欣賞庭院風景，體驗念珠製作
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日本東北地區最古老的桃山建築「五大堂」
日本著名的俳句詩人松尾芭蕉曾造訪松島，並在遊記《奧州小道》中盛讚了松島的美景。五大堂是松島的標誌性建築，坐落在一座海中小島上，由朱色木橋與陸地相連。現在的佛堂是仙台藩初代藩主伊達政宗於1604年主持建造的，這也是日本東北地區現存最古老的桃山建築。
佛堂四面按照方位，雕刻有十二生肖。精巧的鏤空雕刻技藝使得龍、猴等動物姿態栩栩如生。
【DATA】
五大堂
- 地址：宮城縣宮城郡松島町松島町內111
- 交通：從JR「松島海岸站」出發，步行10分鐘
- TEL：022-354-2023（瑞嚴寺）
- 開館時間：上午8點至日落
- 休息日：無
- 門票：免費
伊達家族的菩提寺「瑞嚴寺」
瑞嚴寺於828年由慈覺大師圓仁創建，後於1609年由伊達政宗重建。從日本各地請來的130名能工巧匠，使用了當時最好的材料和最新的技術，歷時5年才重建完成。寺院內現存的正殿和庫裡(僧侶的飲食起居處，並兼做廚房——譯注)被認定為日本國寶。
在正殿裡，遊客可以切身體會到伊達政宗極高的審美水準。經過6年半的大規模修復，于2016年重新開放。殿內的10間房間的隔門和壁龕都裝飾著閃閃發光的金箔，絢麗輝煌。此外，還繪有松樹、孔雀、紅白山茶花、天女等美麗生動的圖畫。
【DATA】
瑞嚴寺
- 地址：宮城縣宮城郡松島町松島町內91
- 交通：從JR「松島海岸站」出發，步行7分鐘
- TEL：022-354-2023
- 開館時間：4-9月：上午8：30-下午4:30；
3月、10月：上午8：30-下午4:30；
12-1月：上午8：30-下午3:30；
2月、11月：上午8：30-下午4:00
- 休息日：無
- 門票：成人700日圓，中小學生400日圓
- 多語種服務：官方網站，英文；宣傳冊，英文／中文（繁體）／韓文
靜寂的枯山水庭院「圓通院」
圓通院內有年僅19歲就去世的伊達政宗之孫伊達光宗的靈堂三慧殿。佛龕的門上繪有玫瑰和四葉草，可以看出受到西方文化的影響。寺內有4個情趣各異的庭院，例如用石頭模擬出松島美景的「雲外天地庭」、玫瑰盛開的巴羅克風格庭院「白華峰西洋庭」等等。到了秋日，庭院中會舉辦紅葉燈光秀，吸引著遊客紛至遝來。
正殿內充滿了禪寺的沉靜氛圍，在這裡可以製作獨屬於自己的念珠。木盒中，色彩多樣的念珠琳琅滿目，材質以天然石為主，此外也包括玻璃念珠、塑膠念珠等。可以選擇自己喜歡的材質和顏色進行製作。如果選擇天然石材，會有專人介紹說明所選石材擁有的效力及其所暗示的未來。
【DATA】
圓通院
- 地址：宮城縣宮城郡松島町松島町內67
- 交通：從JR「松島海岸站」出發，步行5分鐘
- TEL：022-354-3206
- 開館時間：上午8:30-下午5:00（12-3月為上午9:00-下午3:30）；念珠製作體驗為上午9:00-下午3:30（12-3月期間下午3:00結束）
- 休息日：無
- 門票：成人300日圓，高中生150日圓，中小學生100日圓
- 多語種服務：宣傳冊，英文／中文（簡體）／韓文；工作人員接待，週末有英文服務
採訪、撰文、攝影：Shoe Press
標題圖片：松島的標誌性建築——五大堂（Shoe Press）