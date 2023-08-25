日本三景 松島：與伊達家族淵源深厚的寺廟

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日本東北地區最古老的桃山建築「五大堂」

佇立在木橋對岸小島上的佛堂 日本著名的俳句詩人松尾芭蕉曾造訪松島，並在遊記《奧州小道》中盛讚了松島的美景。五大堂是松島的標誌性建築，坐落在一座海中小島上，由朱色木橋與陸地相連。現在的佛堂是仙台藩初代藩主伊達政宗於1604年主持建造的，這也是日本東北地區現存最古老的桃山建築。

五大堂屋簷下的鏤空雕刻，圖為十二生肖中的狗 佛堂四面按照方位，雕刻有十二生肖。精巧的鏤空雕刻技藝使得龍、猴等動物姿態栩栩如生。 【DATA】 五大堂 地址：宮城縣宮城郡松島町松島町內111

交通：從JR「松島海岸站」出發，步行10分鐘

TEL：022-354-2023（瑞嚴寺）

開館時間：上午8點至日落

休息日：無

門票：免費

伊達家族的菩提寺「瑞嚴寺」

氣氛莊嚴的正殿（瑞嚴寺） 瑞嚴寺於828年由慈覺大師圓仁創建，後於1609年由伊達政宗重建。從日本各地請來的130名能工巧匠，使用了當時最好的材料和最新的技術，歷時5年才重建完成。寺院內現存的正殿和庫裡(僧侶的飲食起居處，並兼做廚房——譯注)被認定為日本國寶。

「室中孔雀間」，隔門上繪有精美的孔雀圖（圖片：瑞嚴寺） 在正殿裡，遊客可以切身體會到伊達政宗極高的審美水準。經過6年半的大規模修復，于2016年重新開放。殿內的10間房間的隔門和壁龕都裝飾著閃閃發光的金箔，絢麗輝煌。此外，還繪有松樹、孔雀、紅白山茶花、天女等美麗生動的圖畫。 【DATA】 瑞嚴寺 地址：宮城縣宮城郡松島町松島町內91

交通：從JR「松島海岸站」出發，步行7分鐘

TEL：022-354-2023

開館時間：4-9月：上午8：30-下午4:30；

3月、10月：上午8：30-下午4:30；

12-1月：上午8：30-下午3:30；

2月、11月：上午8：30-下午4:00

3月、10月：上午8：30-下午4:30； 12-1月：上午8：30-下午3:30； 2月、11月：上午8：30-下午4:00 休息日：無

門票：成人700日圓，中小學生400日圓

多語種服務：官方網站，英文；宣傳冊，英文／中文（繁體）／韓文