遊玩大阪新世界！招牌林立，熱鬧非凡的B級美食「天下廚房」

（編註：目前因為新型冠狀病毒，營業時間或有調整）

大阪特產炸串和土手燒，人氣店面食客排長龍

大阪在江戶時期即是物流和商業中心，素有「天下廚房」美稱。大阪對於吃的追求，使得「京都穿窮、大阪吃窮」這樣的說法廣為流傳。在大阪，便宜又好吃的「B級美食」(*1)的集中之地，就是以通天閣為代表的大阪市南部商業區「新世界」。





說起「新世界」，首先這裡以「炸串」的發源地而出名。這裡的炸串，是把肉類、海鮮、蔬菜等串成串，再裹上麵糊油炸而成。特別在大阪，可以像吃速食那樣站著吃的店家隨處可見，非常流行。





新世界大大小小各種各樣的炸串店鱗次櫛比，其中，尤其人氣旺盛的是「八重勝」，門前總是有食客排起長隊等候。炸串店翻桌率高，常常是排上不到30分鐘就能進店，所以即便碰到排隊也不用灰心喪氣，等著就是了。八重勝店內的櫃檯裡陳列著各種新鮮食材，點餐後現場為你煎炸，讓你興奮難耐。









不光是這家店，所有的炸串店都有一條絕對規則—「禁止二次沾醬」。吃炸串時用的沾醬，放在櫃檯或者坐位，是大家共用的。從衛生角度考慮，禁止人們把已經咬過的炸串再次去沾醬料。所以，最開始要一次性沾足醬料很關鍵。如果中間感覺醬料不夠時，可以用免費提供的圓白菜來沾些醬料抹到串上去。





剛炸好的串，外酥內嫩，香脆美味。炸時，廚師會根據包在裡面的不同食材，調整油炸時長，讓串串都炸恰到好處。

與炸串並稱新世界特產的「土手燒」，是用料酒、味噌醬燉煮出來的牛筋串，被認為起源於關西地區的特色美食。味道濃厚，略帶甜味，與富有彈性的牛筋肉的口感非常相配。這也是非常值得排隊品嘗的關西正宗美味。













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