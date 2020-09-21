遊玩大阪新世界！招牌林立，熱鬧非凡的B級美食「天下廚房」
Guideto Japan生活 觀光旅遊 飲食
- 有很多便宜又好吃的美食，像炸串、土手燒、章鱼小丸子等
- 在新世界的象征「通天閣」可以一覽大阪街景
- 尋找大阪福神BILLIKEN也是一種樂趣
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
（編註：目前因為新型冠狀病毒，營業時間或有調整）
大阪特產炸串和土手燒，人氣店面食客排長龍
大阪在江戶時期即是物流和商業中心，素有「天下廚房」美稱。大阪對於吃的追求，使得「京都穿窮、大阪吃窮」這樣的說法廣為流傳。在大阪，便宜又好吃的「B級美食」(*1)的集中之地，就是以通天閣為代表的大阪市南部商業區「新世界」。
說起「新世界」，首先這裡以「炸串」的發源地而出名。這裡的炸串，是把肉類、海鮮、蔬菜等串成串，再裹上麵糊油炸而成。特別在大阪，可以像吃速食那樣站著吃的店家隨處可見，非常流行。
新世界大大小小各種各樣的炸串店鱗次櫛比，其中，尤其人氣旺盛的是「八重勝」，門前總是有食客排起長隊等候。炸串店翻桌率高，常常是排上不到30分鐘就能進店，所以即便碰到排隊也不用灰心喪氣，等著就是了。八重勝店內的櫃檯裡陳列著各種新鮮食材，點餐後現場為你煎炸，讓你興奮難耐。
不光是這家店，所有的炸串店都有一條絕對規則—「禁止二次沾醬」。吃炸串時用的沾醬，放在櫃檯或者坐位，是大家共用的。從衛生角度考慮，禁止人們把已經咬過的炸串再次去沾醬料。所以，最開始要一次性沾足醬料很關鍵。如果中間感覺醬料不夠時，可以用免費提供的圓白菜來沾些醬料抹到串上去。
剛炸好的串，外酥內嫩，香脆美味。炸時，廚師會根據包在裡面的不同食材，調整油炸時長，讓串串都炸恰到好處。
與炸串並稱新世界特產的「土手燒」，是用料酒、味噌醬燉煮出來的牛筋串，被認為起源於關西地區的特色美食。味道濃厚，略帶甜味，與富有彈性的牛筋肉的口感非常相配。這也是非常值得排隊品嘗的關西正宗美味。
【DATA】
- 地址：大阪府大阪市浪速區惠美須東3-4-13
- 營業時間：10:30～21:30
- TEL：06-6643-6332
- 休息日：每週四和每月的第三個週三
(*1) ^ B級美食，是指便宜又好吃的大眾化佳餚。
備有多語種菜單，全天可開懷暢飲的居酒屋
在居酒屋「名代 鶴龜家」，可以就近看到通天閣。店門入口上方有大約兩米高的仙鶴和烏龜塑像，非常醒目。大眾化的口味傳承至今，很有人氣。
這家店備有英中韓三國文字的功能表，所以外國遊客也能隨心所欲地點餐。這裡不僅提供新世界特產炸串、土手燒，還有火鍋、鐵板燒、沙拉等等，菜色非常豐富。營業時間和新世界地區的其他店鋪一樣，從早上10點開始直至清晨。而週五、週六和節日前夜則是24小時營業。店內寬敞，對於想悠閒地品嘗新世界美食的人們來說，這家店值得推薦。
【DATA】
- 地址：大阪府大阪市浪速區惠美須東2-5-2
- 營業時間：週一至週四 10:30-05:00；週五、週六、節日前夜 全天24小時
- TEL：06-6630-1515
- 休息日：無
- 多語言支援：菜單 英語、韓語、中文
混合果汁的創始店「千成屋咖啡店」
「千成屋咖啡店」開業於1948年，第一代店主恒川一郎自創的「混合果汁」，廣受男女老少的喜愛。冰沙與香蕉交織出的涼爽柔滑口感，以及各種水果的酸味融為一體，令這種果汁味美無比。
當然，你也可以在這裡品嘗正宗的咖啡。在大阪以「冷咖」之名而為人熟知的冰咖啡，是用涼水直接萃取的「冰滴咖啡」，而熱咖啡則提供虹吸式和滴濾式，都是一杯一杯精心沖泡的。2016年夏天該店曾一度關門，在顧客的強烈呼喚下，2017年由一位忠實顧客接班從而得以重新開張。在新世界旅遊感到疲乏的時候，到這家當地人喜愛的咖啡館裡來坐一坐，或許是個不錯的選擇。
【DATA】
- 地址：大阪府大阪市浪速區惠美須東3-4-15
- 營業時間：週一至週四、節日 9:00～21:00；週六、節日前夜 9:00～23:00（關門前一個小時停止點餐，關門前半小時停止提供飲料）
- TEL：06-6645-1303
- 休息日：無
「章魚小丸子」的有名店家
大阪特產「章魚小丸子」，也是遊玩新世界時一定要品嘗一下的美食。人氣店「KANKAN」，門面上高掛的紅燈籠相當醒目，門口也常能看到排隊等待的食客。這裡的章魚小丸子外脆內軟，深受好評。
價格也經濟實惠，一盤8個，350日圓。想墊墊空腹或當點心吃的時候，很多人都會關顧這裡，趁熱一飽口福。
【DATA】
- 地址：大阪府大阪市浪速區惠美須東3-5-16
- 營業時間：10:00～19:30
- TEL：06-6636-2915
- 固定休息日：周一、周二
周邊資訊
新世界的象徵「通天閣」和福神BILLIKEN
通天閣矗立在新世界的中心。觀景台「黃金福神BILLIKEN神殿」位於 87.5米高處的五層，能夠一覽大阪街景，被稱為「大都市的空中綠洲」。黃金福神BILLIKEN像作為拍照點深受人們歡迎，工作人員可以幫忙拍攝紀念照。
通天閣頂上的圓柱形霓虹燈，實際上顯示的是第二天的天氣情況。白色表示晴天，橘黃表示陰天，藍色表示下雨。它分上下兩層，上白下橘黃時，表示「晴轉多雲」。記住這個小知識會為你的旅遊帶來小小的方便。
新世界的偶像神仙BILLIKEN，有一幅令人忍俊不禁的面容，雙腳向前直伸而坐，透露出天不怕地不怕的樣子，深受大家喜愛。有關它的起源有各種說法，但據說是美國女藝術家弗洛倫斯·普裡茲（Florence Pretz）1908年以「夢裡見到的神」為原型創作的。在新世界，除了「BILLIKEN神社」，在各色餐館門口等也都能見到它的身影，因為傳說摸一摸BILLIKEN的腳底能帶來好運，所以當你看到BILLIKEN時，也別忘了去摸摸它們的腳底。
通天閣
- 地址：大阪府大阪市浪速區惠美須東1-18-6
- 交通線路：地鐵「動物園前」站（1號出口）步行7分鐘 地鐵「惠美須町」站（3號出口）步行5分鐘 JR「新今宮」站（東出口）步行9分鐘
- 營業時間：9:00～21:00（停止入場時間20:30）
- TEL：06-6641-9555
- 休息日：無
- 其他語言支援：小冊子 英語、韓語、中文（簡體和繁體）、泰語
採訪、撰文：藤井和幸（96BOX） 攝影：黑岩正和（96BOX）