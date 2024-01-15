京都竹藝：竹條織就的精美世界
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- 日本傳統竹藝，編製出蕾絲般精美的圖案
- 新穎文雅的飾品備受好評
- 分毫不差、精益求精的工匠精神
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如蕾絲般漂亮迷人的竹編工藝
日本自繩文時代（史前時代）開始，柔韌的竹子就是人們生活用具的常用原料。而且，竹子的生長速度非常快，60天就能長到約15公尺，即使砍伐對自然環境的影響也很小。小倉智惠美被竹子的這些獨特魅力深深吸引，目前在京都開展竹藝創作。
竹藝囊括建材、樂器、武器等多種領域，而小倉智惠美的專長是「編組」技藝，既將竹子切割成細長的竹條，編織出各種各樣的物品。編法有上百種之多，可以製作各種各樣的物品，從農民在冬季農閒時製作的那種樸素的叵籮、收穫用筐，到茶道和花道中使用的優美的花籃等等。
小倉智惠美擅長用竹條編織精緻的圖案。她以農具中常用的「六角形編法」為基礎，像繡花邊一樣，用如線般纖細的竹條，編織出牡丹、菊花等精細的花紋。
「我從小就很喜歡花卉等植物。我希望在竹編設計中融入大自然的溫柔和精緻」，小倉智惠美表示。
小倉智惠美的作品非常精巧，孔眼僅僅錯位1公釐，整體形狀及給人的感覺就會發生明顯改變，因此她會通過調整呼吸，使自己能夠集中精神去編織。
「我想讓當代的人們也感受到竹藝的美」，小倉智惠美說。在設計師的建議下，她製作了竹編手鐲和戒指，小倉智惠美的名字也隨著這些作品而廣為人知。摩登且精巧的造型、色彩以及細緻的竹編工藝吸引了大量粉絲。從許多源於牡丹、月桂樹、松樹等的造型的圖案中，也可以感受到小倉智惠美對自然的熱愛。
小倉智惠美還將瓷器與竹子結合起來，創作出嶄新的作品。她與京都的女性瓷器藝術家共同創作的作品，淋漓盡致地表現了菊花之美。這都得益於兩名女性藝術家細嫩感受力和工藝品之都京都獨有的細緻精湛的工藝。
精益求精的竹條製作
「由地下莖連接在一起的竹子整體的壽命據說有60至120年，但適合竹編的則是3至5年的新竹。它們很柔軟，適宜於加工。」在工作坊裡，小倉智惠美一邊說著，一邊向我們展示了切割竹子、製作細長竹條的過程。第一步，是用砍刀劈開竹子。竹子是中空的，因此只需順著纖維將刀刃插入其中，就可以輕鬆地劈開。
小倉智惠美使用的竹子包括青竹、黑竹和白竹3種，產地均為京都及其近郊。她介紹說：「京都的四季溫差明顯，因而產出的竹子壁厚、結實而美麗。白竹是指工匠在處理青竹時，通過火烤或強鹼液沸煮，去除竹子的油分而製成的。可以說，白竹本身就是一種工藝品，它那優雅的顏色和光澤是京都特有的。」
將竹子劈成細條狀後，還要刮去青竹的外皮，以倒角工藝將周邊磨圓。然後盡最大可能，用刀具將所有竹條的厚度和寬度加工得均勻一致。最終製成的竹條沒有棱角，十分光滑。這種對材料的精益求精，是創作出精緻紋樣和形狀的第一步。
今年是小倉智惠美獨立創業後的第9個年頭，獨具特色的作品受到了廣泛好評。2018年5月至7月，她參加了在美國波特蘭舉行的群展。她為自己的工作坊取名為「京竹籠 花之心」。她笑著說，這個名字代表了她所追求的內心狀態。
「我每天都在創作，這讓我有時會將迷茫、焦躁等不自覺地反映在作品中。我希望自己能像野花一樣，只專注於綻放，不考慮其他多餘的事情。希望自己能夠以這種心態迎接未來的各種挑戰。」
京竹籠 花之心
https://www.facebook.com/kyotakekago.hanakokoro/
採訪、撰文：山口紀子
攝影：山崎純敬