京都竹藝：竹條織就的精美世界

如蕾絲般漂亮迷人的竹編工藝



圖為竹籃的一部分，編工精巧細緻，像刺繡一樣

日本自繩文時代（史前時代）開始，柔韌的竹子就是人們生活用具的常用原料。而且，竹子的生長速度非常快，60天就能長到約15公尺，即使砍伐對自然環境的影響也很小。小倉智惠美被竹子的這些獨特魅力深深吸引，目前在京都開展竹藝創作。

竹藝囊括建材、樂器、武器等多種領域，而小倉智惠美的專長是「編組」技藝，既將竹子切割成細長的竹條，編織出各種各樣的物品。編法有上百種之多，可以製作各種各樣的物品，從農民在冬季農閒時製作的那種樸素的叵籮、收穫用筐，到茶道和花道中使用的優美的花籃等等。



小倉智惠美。她的家兼工作室，是「前店後宅」的京都傳統民房「京町屋」

小倉智惠美擅長用竹條編織精緻的圖案。她以農具中常用的「六角形編法」為基礎，像繡花邊一樣，用如線般纖細的竹條，編織出牡丹、菊花等精細的花紋。

「我從小就很喜歡花卉等植物。我希望在竹編設計中融入大自然的溫柔和精緻」，小倉智惠美表示。

小倉智惠美的作品非常精巧，孔眼僅僅錯位1公釐，整體形狀及給人的感覺就會發生明顯改變，因此她會通過調整呼吸，使自己能夠集中精神去編織。



「白竹牡丹鏤空花紋盛器」。光線透過時，會浮現出美麗的牡丹花紋



「白竹盛器 麗」。底部是可愛的菊花圖案



竹條也是小倉智惠美親手製作的。圖為最細的一種竹條



將竹條交錯疊加，開始編制竹筐

「我想讓當代的人們也感受到竹藝的美」，小倉智惠美說。在設計師的建議下，她製作了竹編手鐲和戒指，小倉智惠美的名字也隨著這些作品而廣為人知。摩登且精巧的造型、色彩以及細緻的竹編工藝吸引了大量粉絲。從許多源於牡丹、月桂樹、松樹等的造型的圖案中，也可以感受到小倉智惠美對自然的熱愛。



時尚的手鐲，從上至下分別是「白竹月桂樹」「松葉」和「牡丹」



色調雅致的戒指。染色也由小倉智惠美親手完成

小倉智惠美還將瓷器與竹子結合起來，創作出嶄新的作品。她與京都的女性瓷器藝術家共同創作的作品，淋漓盡致地表現了菊花之美。這都得益於兩名女性藝術家細嫩感受力和工藝品之都京都獨有的細緻精湛的工藝。



小倉智惠美與瓷器藝術家淺野有希子聯名創作的「四君子系列」中的「菊」 （Tetsuya Hayashiguchi）