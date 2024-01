京都竹藝：竹條織就的精美世界

精益求精的竹條製作

「由地下莖連接在一起的竹子整體的壽命據說有60至120年,但適合竹編的則是3至5年的新竹。它們很柔軟,適宜於加工。」在工作坊裡,小倉智惠美一邊說著,一邊向我們展示了切割竹子、製作細長竹條的過程。第一步,是用砍刀劈開竹子。竹子是中空的,因此只需順著纖維將刀刃插入其中,就可以輕鬆地劈開。



用砍刀順著纖維劈開竹子

小倉智惠美使用的竹子包括青竹、黑竹和白竹3種,產地均為京都及其近郊。她介紹說:「京都的四季溫差明顯,因而產出的竹子壁厚、結實而美麗。白竹是指工匠在處理青竹時,通過火烤或強鹼液沸煮,去除竹子的油分而製成的。可以說,白竹本身就是一種工藝品,它那優雅的顏色和光澤是京都特有的。」



工作坊裡擺放的竹材。左邊是白竹



用砍刀將竹子劈得更細

將竹子劈成細條狀後,還要刮去青竹的外皮,以倒角工藝將周邊磨圓。然後盡最大可能,用刀具將所有竹條的厚度和寬度加工得均勻一致。最終製成的竹條沒有棱角,十分光滑。這種對材料的精益求精,是創作出精緻紋樣和形狀的第一步。



用小刀刮去青竹的外皮



調整竹條厚度。實際使用的像線一樣細的竹條

今年是小倉智惠美獨立創業後的第9個年頭,獨具特色的作品受到了廣泛好評。2018年5月至7月,她參加了在美國波特蘭舉行的群展。她為自己的工作坊取名為「京竹籠 花之心」。她笑著說,這個名字代表了她所追求的內心狀態。

「我每天都在創作,這讓我有時會將迷茫、焦躁等不自覺地反映在作品中。我希望自己能像野花一樣,只專注於綻放,不考慮其他多餘的事情。希望自己能夠以這種心態迎接未來的各種挑戰。」



2018年5月至7月,在俄勒岡州的「波特蘭日本庭園」,小倉智惠美參加了5名京都手工工匠共同舉辦了群展「Shokunin: Five Kyoto Artisans Look to the Future」(Jonathon Ley)



展覽會上還舉辦了現場製作展演活動(Jonathon Ley)

京竹籠 花之心

https://www.facebook.com/kyotakekago.hanakokoro/

採訪、撰文:山口紀子

攝影:山崎純敬