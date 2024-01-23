300年歷史的「糀屋 雨風」，教你挑戰自製味噌

味噌，各家自製才是傳統

味噌是用大豆製作的日本傳統發酵食品，也是一種調味醬。從江戶時代就有「有味噌，不問醫」「早上的味噌湯能解毒」等說法，作為重要的營養來源一直深受日本人喜愛。

1689年在大阪府堺市創業的「糀屋 雨風」，全年開辦預約制的「味噌製作班」。據說近年來，因美容和保健效果，發酵食品迎來空前熱潮，自製味噌也人氣倍增。



雨風第15代傳人豐田實（右）和兒子宣廣，是一家家族公司

雨風第16代傳人豐田宣廣說：「日語裡『手前味噌』一詞，現在是『老王賣瓜自賣自誇』的意思，但原本表示的是家庭自製的『手工味噌』。以往各家各戶自製味噌，它的味道就象徵著各個家庭的味道。」據說，現在堺市所在的大阪西南部的泉州地區，各家各戶依然保留著入秋後用新收穫的大豆和白米做味噌，迎接正月到來的習慣。



雨風店內。整齊陳列著用自製麹生產的味噌、醬油和日本甘酒等

宣廣還說「自製的味噌是有生命力的」。許多工廠生產的味噌會在出廠前加熱殺菌，所以發酵就停止了。而自製的味噌會一直發酵下去，對健康有益的成分就不會流失，還能品味不同發酵階段的風味變化。