暢遊京都，交通工具指南：「嵐電」「叡山電鐵」「嵯峨野遊覽小火車」篇

嵐山及其周邊遊覽最佳路線

嵐山不僅建有歷史悠久的寺院，還是領略獨具京都特色的渡月橋和竹林等景致的絕佳去處。春天櫻花爛漫，秋天紅葉似火，這裡的美景遠近聞名。要想飽覽京都具有代表性的景點，建議您乘坐「嵐電」。

嵐電包括兩條線路，一條是從「嵐山站」到「四條大宮站」的嵐山本線，另一條是從換乘站「帷子之辻站」通往「北野白梅町站」的北野線。

從京都站出發前往嵐山遊覽，可乘坐JR嵯峨野線（山陰本線），到「嵯峨嵐山站」下車，約15分鐘即可到達。下車後首先欣賞渡月橋，穿過竹林小路，遊覽被列入世界文化遺產的的天龍寺等景點，然後再從嵐山站乘車，沿著嵐電線遊覽，這大概是最高效的遊覽方式。









嵐山本線沿線分佈著不少旅遊景點，如車折神社、廣隆寺、東映太秦映畫村等。北野線沿線有世界遺產仁和寺和龍安寺兩座寺廟以及規模宏大的妙心寺，終點站北野白梅町站距離北野天滿宮很近，步行20分鐘左右還可到達金閣寺。

遊覽嵐電沿線的景點，可以購買「嵐電1日周遊券」，成人為500日圓。乘坐1次車單一票價為220日圓，乘車3次以上就很合算。沿線寺院和旅遊設施還有折扣優惠，請各位遊客事先做好功課。





【DATA】

嵐電1日周遊券



