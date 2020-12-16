暢遊京都，交通工具指南：「嵐電」「叡山電鐵」「嵯峨野遊覽小火車」篇
Guideto Japan觀光旅遊 生活
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嵐山及其周邊遊覽最佳路線
嵐山不僅建有歷史悠久的寺院，還是領略獨具京都特色的渡月橋和竹林等景致的絕佳去處。春天櫻花爛漫，秋天紅葉似火，這裡的美景遠近聞名。要想飽覽京都具有代表性的景點，建議您乘坐「嵐電」。
嵐電包括兩條線路，一條是從「嵐山站」到「四條大宮站」的嵐山本線，另一條是從換乘站「帷子之辻站」通往「北野白梅町站」的北野線。
從京都站出發前往嵐山遊覽，可乘坐JR嵯峨野線（山陰本線），到「嵯峨嵐山站」下車，約15分鐘即可到達。下車後首先欣賞渡月橋，穿過竹林小路，遊覽被列入世界文化遺產的的天龍寺等景點，然後再從嵐山站乘車，沿著嵐電線遊覽，這大概是最高效的遊覽方式。
嵐山本線沿線分佈著不少旅遊景點，如車折神社、廣隆寺、東映太秦映畫村等。北野線沿線有世界遺產仁和寺和龍安寺兩座寺廟以及規模宏大的妙心寺，終點站北野白梅町站距離北野天滿宮很近，步行20分鐘左右還可到達金閣寺。
遊覽嵐電沿線的景點，可以購買「嵐電1日周遊券」，成人為500日圓。乘坐1次車單一票價為220日圓，乘車3次以上就很合算。沿線寺院和旅遊設施還有折扣優惠，請各位遊客事先做好功課。
【DATA】
嵐電1日周遊券
- 票價：成人500日圓，兒童250日圓
- 售票處：四条大宮站、帷子之辻站、嵐山站、北野白梅町站、「Randenya」直銷店 金閣寺道公交站、部分飯店
- 官方網站：https://randen.keifuku.co.jp/tw/index.html
- 多語種服務：主頁…英文／中文（繁体）
乘叡山電鐵遊覽洛北
最近作為「力場」人氣正旺的鞍馬寺、以成就姻緣著稱的貴船神社，以及世界文化遺產比叡山延曆寺等景點都坐落在京都的山村地帶洛北。遊覽風景迷人的洛北，建議您從京都站乘坐京阪本線，在「出町柳站」下車後換乘叡山電鐵，即通稱的「叡電」。叡電分為兩條線路，一條是從「寶個池站」開往貴船鞍馬方向的鞍馬線，另一條是開往八瀨比叡山方向的叡山本線。
這條線路也是購買1日乘車券「Ee Kippu」合算，成人票價1000日圓。利用1日券不僅可以多次乘車，而且出示此券可以在某些寺廟和神社享受門票優惠價格，沿線的不少餐飲店和禮品店也可憑票打折。
鞍馬線的觀光列車「KIRARA」，車窗玻璃很大，遊客可以從車內盡情地眺望風景，車內還設有面朝窗戶的座席。秋天可透過大玻璃窗眺望美麗的紅葉，深受遊客好評。
2018年3月，叡山本線的新車型「比叡」閃亮登場。以橢圓形為造型的設計十分新穎，車廂外側的行駛方向顯示器用日文、英文、韓文和中文（簡體）4種語言顯示。
叡山電鐵沿線的主要景點
下鴨神社、詩仙堂、園光寺、曼殊院、修学院離宮、蓮華寺、瑠璃光院、妙滿寺、實相院、貴船神社、鞍馬寺、比叡山延曆寺等
【DATA】
叡電1日乘車券「Ee Kippu」
- 票價：成人1000日圓（兒童 500日圓）
- 售票處：出町柳站、修學院站事務所、鞍馬站
- 官方網站：https://eizandensha.co.jp/tc/
- 多語種服務：主頁…英文／韓文／中文（簡、繁）
單程25分鐘，乘小火車飽覽嵯峨野四季風光
「嵯峨野遊覽小火車」沿著大堰川上游的保津川行駛，渡月橋就橫跨在這條河流之上。由於JR山陰線實現了複綫化，小火車利用的是已廢置的線路，從「小火車嵯峨站」開往「小火車龜岡站」。乘坐這趟觀光列車，可以觀賞保津峽一年四季的風光：春天的櫻花、夏天的新綠、秋天的紅葉、冬天的雪景。
小火車由5節車廂組成，5號車「富貴號」兩側不設玻璃窗，是開放式車廂。希望從列車上拍攝漂亮的風景或體驗清風拂面之感的遊客，建議您選擇5號車。
5號車雨天停止售票，因此車票只能當天到窗口購買。由於「富貴號」車廂廣受遊客青睞，因此往返乘車者只能購買這節車廂的單程票。
【DATA】
- 票價：成人620日圓（兒童310日圓）※可享受團體優惠
- 可於乘坐1個月前的上午10點起在JR西日本主要車站的「綠色窗口」或全國各大旅行社購買
- 官方網站：https://www.sagano-kanko.co.jp/tc/
- 多語種服務：主頁…英文／韓文／中文（簡、繁）
採訪、撰文：藤井和幸（96BOX）
圖片：黑岩正和（96BOX）