北海道「知床八景」前篇：知床五湖、Puyuni海角、Oronko岩、夕陽台
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- 造訪知床的遊客大多會前往「知床八景」
- 可充分領略世界遺產級美景的知床五湖和Puyuni海角
- 從夕陽到流冰，知床最具代表性的絕佳風景
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2005年7月，知床被列入聯合國教科文組織世界自然遺產名錄。知床半島位於北海道東部，西起斜里町，東至羅臼町。斜里町的宇登呂是知床旅游的大本營，從這裡可以輕鬆前往周邊的8個景區，即廣受歡迎的「知床八景」。知床八景各具特色，四季風光多姿多彩，不少游客為了欣賞這裡的美景多次前往，甚至有人常住於此。
除知床嶺的部分地區外，知床八景全部位於斜里町，而羅臼町的名勝不包括在這八景裡。此外還要提醒各位遊客的是，Oshinkoshin瀑布、Oronko岩和夕陽台這3個景點在世界遺產保護區的近處，請大家不要錯過。
【1】知床五湖：世界自然遺產知床的代表性景點
知床五湖背靠知床山脈，被原始森林環繞，林中棲息著很多野生動物。這裡的5個湖泊原本都沒有名字，為了方便游人參觀才用「一湖」到「五湖」簡單地命名，沒想到現在成了到訪知床的游客必去的景點。連綿起伏的知床山脈和神秘的原始森林倒映在寧靜的湖面上，這如夢似幻的美景遠近聞名。
從五湖停車場出發到「一湖」，有一條長約800公尺的高架木道。木道兩側架設了電子柵欄，所以不用擔心野生動物的襲擊，而且也不必購買門票，遊客一年四季都可以欣然享受這裡的美景。
在知床五湖周邊漫步，可以走地面遊步道。除了秋季短暫的時間外，其他時間遊客都要在毗鄰停車場的知床五湖園地之家聽過講解後才能進入景區。此外，5月10日到7月31日是棕熊出沒的高峰期，遊客一定要由導游帶領組團游覽，導遊都接受過專門訓練，知道如何躲避棕熊以及如何保護自身的安全。一旦有棕熊出沒的消息，景區就會關閉，所以請游客提前通過官網確認。
走在公園的游步道上，棕熊的抓痕和黑啄木鳥的啄痕隨處可見，還有可能遇到蝦夷鹿、蝦夷松鼠等多種野生動物，讓人深深感受到知床豐富的自然饋贈。
近年來，名為「知床五湖寒冬生態游」的團隊游項目人氣高漲。參加這個旅游團可以深入冬季通常關閉的五湖腹地，在冰凍的湖面上漫步，眺望銀裝素裹的知床山脈。
【DATA】
交通路線：從斜里町宇登呂出發約14km（開車約20分鐘），從宇登呂溫泉公交樞紐出發，乘公交約25分鐘
開放時間：4月下旬～11月下旬（冬季只有團體行）
官網地址：https://www.goko.go.jp/
【2】Puyuni海角：從世界遺產入口處眺望壯美風景
從宇登呂出發，沿334號國道往知床五湖和知床嶺方向前進，途中經過幌別橋。以此為界，前面就進入世界自然遺產保護區了。前方不遠處就是Puyuni海角，由此處眺望，宇登呂港和城市街景一覽無余，這裡也是欣賞日落的絕佳地點。
Puyuni海角附近經常有蝦夷鹿出沒，運氣好的話還能看到白尾海鵰和虎頭海鵰。這裡是鄂霍茨克海的流冰每年最先抵達的地區之一，有時流冰甚至會將附近的海面全部覆蓋。穿著干式潛水服在流冰上行走的「流冰漫步」活動最近廣受歡迎。
【DATA】
交通路線：從斜裡町宇登呂出發約4km（開車約5分鐘）
【3】Oronko岩：堪稱宇登呂像征的巨型岩石
Oronko岩位於宇登呂港附近，有如山一般巨大。岩石高約60米，沿著170級台階攀登到岩石頂部極目遠眺，宇登呂的街景和知床山脈盡收眼底。朝向大海一側的岩壁還是海鷗等鳥類的繁殖地。
穿過Oronko岩的隧道，即可抵達宇登呂地區的公營停車場，這一帶建有為北海道命名的明治時代探險家松浦武四郎的紀念碑，以及名曲《知床旅歌》的歌碑。據說「Oronko岩」在阿依努語中是“坐落在這裡的岩石”的意思，這個名字源於住在附近的原住民族「Orokko族」。
【DATA】
交通路線：從宇登呂溫泉公交樞紐出發徒步5分鐘
開放時間：4月下旬～12月上旬（無雪期）
【4】夕陽台：從高地俯瞰金色的鄂霍茨克海
從夕陽台觀景台可以俯瞰宇登呂的街市風光，傍晚日落前總是有很多人守候在這裡。夕陽西下，天空和大海被染成朱紅色，美得動人心魄。
冬日裡，夕陽有時會沉入流冰中，將一望無際的流冰染成紅色，如此美景可謂世間絕無僅有。
夕陽台位於國立知床露營場的一隅，夏天有很多游人在這裡露營，場面十分熱鬧。附近有不少以「夕陽」命名的設施，如公共浴池「夕陽台之湯」、小旅店「夕陽之家」等，都很受歡迎。
【DATA】
交通路線：從宇登呂溫泉公交樞紐出發，徒步約15分鐘
採訪、撰文：laufen
圖片：知床斜里町觀光協會、克（laufen）
標題圖片：知床山脈倒映在知床五湖的「一湖」中