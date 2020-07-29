北海道「知床八景」前篇：知床五湖、Puyuni海角、Oronko岩、夕陽台

2005年7月，知床被列入聯合國教科文組織世界自然遺產名錄。知床半島位於北海道東部，西起斜里町，東至羅臼町。斜里町的宇登呂是知床旅游的大本營，從這裡可以輕鬆前往周邊的8個景區，即廣受歡迎的「知床八景」。知床八景各具特色，四季風光多姿多彩，不少游客為了欣賞這裡的美景多次前往，甚至有人常住於此。

除知床嶺的部分地區外，知床八景全部位於斜里町，而羅臼町的名勝不包括在這八景裡。此外還要提醒各位遊客的是，Oshinkoshin瀑布、Oronko岩和夕陽台這3個景點在世界遺產保護區的近處，請大家不要錯過。

【1】知床五湖：世界自然遺產知床的代表性景點

知床五湖背靠知床山脈，被原始森林環繞，林中棲息著很多野生動物。這裡的5個湖泊原本都沒有名字，為了方便游人參觀才用「一湖」到「五湖」簡單地命名，沒想到現在成了到訪知床的游客必去的景點。連綿起伏的知床山脈和神秘的原始森林倒映在寧靜的湖面上，這如夢似幻的美景遠近聞名。





從五湖停車場出發到「一湖」，有一條長約800公尺的高架木道。木道兩側架設了電子柵欄，所以不用擔心野生動物的襲擊，而且也不必購買門票，遊客一年四季都可以欣然享受這裡的美景。





在知床五湖周邊漫步，可以走地面遊步道。除了秋季短暫的時間外，其他時間遊客都要在毗鄰停車場的知床五湖園地之家聽過講解後才能進入景區。此外，5月10日到7月31日是棕熊出沒的高峰期，遊客一定要由導游帶領組團游覽，導遊都接受過專門訓練，知道如何躲避棕熊以及如何保護自身的安全。一旦有棕熊出沒的消息，景區就會關閉，所以請游客提前通過官網確認。

走在公園的游步道上，棕熊的抓痕和黑啄木鳥的啄痕隨處可見，還有可能遇到蝦夷鹿、蝦夷松鼠等多種野生動物，讓人深深感受到知床豐富的自然饋贈。





近年來，名為「知床五湖寒冬生態游」的團隊游項目人氣高漲。參加這個旅游團可以深入冬季通常關閉的五湖腹地，在冰凍的湖面上漫步，眺望銀裝素裹的知床山脈。





【DATA】

交通路線：從斜里町宇登呂出發約14km（開車約20分鐘），從宇登呂溫泉公交樞紐出發，乘公交約25分鐘

開放時間：4月下旬～11月下旬（冬季只有團體行）

官網地址：https://www.goko.go.jp/