嚴選東北紅葉勝地【青森 岩手 秋田篇】
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蔦沼（青森）
紅葉季：10月中旬～下旬
八甲田山麓，山毛櫸原生林的深處，有一片周長約1公里大小的「蔦沼」（十和田市）。每年一到秋季，漫山紅葉倒映在湖面，放眼望去如霞似火。
蔦沼周邊還有鏡沼、月沼、長沼、菅沼、葫蘆沼和赤沼。除赤沼外，其餘6個濕地由一條步行棧道「環濕地小路」相連，可以漫步小路，欣賞濕地美景。感受腳下厚厚的一層霜葉「紅毯」，並側耳傾聽野生鳥類婉轉的歌聲。
八甲田連峰（青森）
紅葉季：10月上旬～下旬
「八甲田連峰」位於青森市南，是由大約10座山組成的火山群。山毛櫸、嶽樺、楓樹等將給山體披上了似火如金的外衣，簡直是大自然孕育出的藝術品。
乘坐纜車俯瞰群山，能夠看到更加多姿多彩的紅葉美景。將津輕平原、陸奧灣、北海道盡收眼底的360度大全景絕對不容錯過。在海拔1314公尺的山頂公園站，有步行棧道「八甲田葫蘆路線」的起點，可以順著這條步行道漫步景區，欣賞層林盡染的群山。
抱返溪穀（秋田）
紅葉季：10月下旬～11月上旬
「抱返溪穀」（仙北市）中，清澈的藍色溪水在陡峭的懸崖間流淌。這個玉川中游約10公里長的溪穀，每到漫山遍野的紅葉季，都會吸引絡繹不絕的遊客。染紅兩岸懸崖的霜葉和湛藍的水面交相輝映，實在是美不勝收。
這裡最大的看點是從溪穀入口步行30分鐘即到的「回望瀑布」。絕對是讓人「不禁頻頻回首」的絕色美景。瀑布順著紅黃相間的山體從30公尺高處飛流而下，十分壯觀。
角館（秋田）
紅葉季：10月下旬～11月中旬
「角館」（仙北市）是佐竹北家的城下町，從江戶時代起這裡就有諸多武家宅院林立。拱衛著宅院的黑色木圍牆和粉紅花海相映成趣，讓這裡成為了著名的賞櫻勝地。而到了秋天，楓樹和銀杏古樹則為這裡添上了火紅和金黃的重彩，也頗顯風韻。在欣賞完對外開放的武家宅院後，可以坐上人力車在色彩斑斕的城下町巡遊一番，領略別樣風情。入夜後，華燈盡上，黑夜中搖曳的紅葉如夢似幻，美不勝收。
八幡平盾形火山線（秋田 岩手）
紅葉季：9月下旬～10月中旬
「八幡平盾形火山線」是一條縱貫八幡平的絕美自駕遊路線。全長約27公里，連接岩手縣八幡平市和秋田縣鹿角市。在秋色盡染的群山和廣袤的樹海中穿行，每一次拐彎都能遇見美輪美奐的風景。尤其是綠色的大白葉冷杉和黃褐相間的嶽樺編織出讓人窒息的絕色景致。在縣邊境的見返峠附近眺望岩手山也非常值得一看。
栗駒山（秋田 岩手 宮城）
紅葉季：9月下旬～10月中旬
「栗駒山」位於東北地區的中央地帶，橫跨秋田、岩手、宮城三縣。在海拔1626公尺的山頂登高遠望，就連遙遠的太平洋也能盡收眼底。一到秋季，整座山披上赤橙黃綠的彩衣，壯麗華美，被稱為「天神的絨毯」。紅葉色彩豐富是因為這裡生長著多種落葉闊葉樹，如山毛櫸、日本柞木、楓樹等。從歇腳處所在的登山口「岩鏡平」到山頂有一條石階，大概步行一個半小時就能走完。
仙人峠（岩手）
紅葉季：10月下旬～11月上旬
海濱城市釜石市和著名的民間傳說之鄉遠野市之間，隔著一座「仙人峠」。雖然現在新的道路開通後，交通更為便利了，但是依然有很多人喜歡在金秋時節去老路兜風。尤其值得推薦的是仙人大橋到仙人隧道的這段路。行駛在由陡坡和急轉彎組成的山路上，色彩繽紛的紅葉在眼前不斷湧現。可以一邊放任思想在《遠野物語》的世界徜徉，一邊享受在恒古不變的豔麗霜葉中穿行的樂趣。
採訪、撰文：Shoepress
標題圖片：八幡平盾形火山線（圖片提供：八幡平市觀光協會）