東北地區紅葉觀賞地精選【宮城、山形、福島篇】
Guideto Japan觀光旅遊
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鳴子峽（宮城）
最佳觀賞時間：10月下旬-11月上旬
鳴子峽坐落在聞名日本全國的鳴子溫泉鄉附近，在大穀川的浸蝕作用下形成了深100公尺的V字形峽谷，綿延約2.6公里。到了秋天，峽谷兩岸的懸崖峭壁被金黃色的山毛櫸、橡樹和火紅的楓葉渲染得格外豔麗。站在鳴子峽休息處的眺望臺上，可以看到秋色濃郁的峽谷上橫跨的大深澤橋，這裡以景色絕美而著稱。橋上建有人行道，遊客可以從上面俯瞰峽谷，還可以在沿峽谷修建的小路上漫步，從不同角度觀賞紅葉。
圓通院（宮城）
最佳觀賞時間：11月上旬-11月中旬
臨濟宗的寺院圓通院坐落在日本三景之一的松島，370年前作為仙臺藩始祖伊達政宗的嫡孫光宗的菩提寺而建造，以「心字池」為中心的庭園非常有名。到了紅葉色彩絢麗的秋季，寺院內熱鬧非凡，晚間還會限時開啟燈光秀，並舉辦迷你音樂會。院內的樹木在夜空的映襯下色彩格外迷人，漫步在樹下，聆聽笛子和大鼓的優美音色，令人仿佛置身於夢幻般的世界中。紅葉倒映在池塘中，火紅的落葉裝點著石庭，寺院內處處皆風景。
藏王回聲線（宮城、山形）
最佳觀賞時間：10月中旬
「藏王回聲線」是一條山間公路，東西橫跨宮城和山形兩縣的藏王連峰。遊客可以一邊眺望綠色針葉樹映襯下火紅的楓葉和山毛櫸，一邊盡情享受在全長約26公里的山路上兜風的樂趣。途中的「御釜」和「觀瀑臺」為必去的景點。禦釜位於回聲線的分支藏王觀光專線的終點附近，是一座火山口湖泊，翠綠色的湖面給人以神秘之感，從這裡也可以眺望周圍群山紅葉層林盡染的自然美景。從觀瀑臺可以俯瞰三階瀑、不動瀑和地藏瀑等三處瀑布，到了秋天，瀑布在紅黃兩色遍染的山間穿行版飛流而下，呈現出一派生機。
寶珠山立石寺 通稱：山寺（山形）
最佳觀賞時間：11月上旬
寶珠山立石寺坐落在山形市，是一座具有1100年歷史的名刹。在陡峭險峻巨石嶙峋的山上，建有大大小小30多座殿堂和佛塔，因此以「山寺」的俗稱而聞名。古刹面積廣達33萬坪，秋色遍染的景象蔚為壯觀。從山腳下仰望，景色十分迷人；還可以沿著1015級祭拜石階緩緩向山頂攀登，沿途欣賞紅葉繽紛的仁王門、開山堂等多處別具韻味的風景。最美的觀景點是臨近山頂的「五大堂」，它被設計成伸向空中的舞臺式結構。站在這裡不僅可以俯瞰山寺，四周紅、黃色如火似焰的群山以及眼下的街景也一覽無餘。
最上峽（山形）
最佳觀賞時間：10月下旬-11月下旬
最上峽景區位於最上川中游，全長約16公里。溪穀中散佈著樹齡逾500年的野生巨杉，日本紅楓和楓樹紅遍溪谷的秋景令人歎為觀止。開車兜風或在山間漫步都令人心情愉悅，不過還是建議遊客乘船沿溪穀順流而下，聽著船夫獨特的講解和引以自豪的船歌，悠閒地漂流在水面上眺望兩岸漫山遍野的紅葉。你在船上可以欣賞到多處美景，如分7段落差奔流而下的瀑布「七瀧」、落差123公尺的壯美瀑布「白糸瀧」等等。
鶴之城（福島）
最佳觀賞時間：10月下旬-11月上旬
鶴之城是會津若松市的象徵，紅瓦白牆，色彩的強烈對比令人印象深刻。幕府末年的戊辰戰爭就發生在這裡，在長達1個月的激烈攻防戰中，這座城堡倖免於難，因此還被稱為「難攻不落之城」。這裡是著名的賞櫻勝地，而紅葉映襯下的這座名城也獨具情趣。每年10月下旬到11月上旬，公園內的紅葉和銀杏，為整座城堡披上繽紛絢麗的盛裝。到了最佳觀賞時節，公園裡還上演燈光秀，夜幕中燈光勾勒出的城郭，和紅黃兩色的樹葉交相輝映，構成一幅如夢似幻的美景，令遊客沉醉其中。
安達太良山（福島）
最佳觀賞時間：10月上旬-中旬
就象深田久彌在《日本百名山》中介紹的那樣，安達太良山是福島縣最具代表性的秀麗山峰。進入秋季，平緩的山坡被色彩繽紛的紅葉覆蓋。從安達太良高原滑雪場到山頂車站（8合目，即從山腳到山頂10個階段的第8個階段）可乘坐纜車，在一望無際的「紅葉地毯」上空漫遊約10分鐘，飽紅楓秋景。安達太良山觀賞紅葉的最佳地點是從山頂車站步行不遠處的藥師岳全景觀景臺。從那裡放眼望去，近處寬闊的山坡秋色正濃，遠處可見吾妻小富士和一切經山的荒涼山體，其對比之強烈給人以深刻印象。
採訪/撰文：Shoe Press
標題圖片：紅葉映襯下的鶴之城，會津若松的象徵