東北地區紅葉觀賞地精選【宮城、山形、福島篇】

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藏王回聲線（宮城、山形） 最佳觀賞時間：10月中旬

「藏王回聲線」是一條山間公路，東西橫跨宮城和山形兩縣的藏王連峰。遊客可以一邊眺望綠色針葉樹映襯下火紅的楓葉和山毛櫸，一邊盡情享受在全長約26公里的山路上兜風的樂趣。途中的「御釜」和「觀瀑臺」為必去的景點。禦釜位於回聲線的分支藏王觀光專線的終點附近，是一座火山口湖泊，翠綠色的湖面給人以神秘之感，從這裡也可以眺望周圍群山紅葉層林盡染的自然美景。從觀瀑臺可以俯瞰三階瀑、不動瀑和地藏瀑等三處瀑布，到了秋天，瀑布在紅黃兩色遍染的山間穿行版飛流而下，呈現出一派生機。

寶珠山立石寺 通稱：山寺（山形） 最佳觀賞時間：11月上旬

寶珠山立石寺坐落在山形市，是一座具有1100年歷史的名刹。在陡峭險峻巨石嶙峋的山上，建有大大小小30多座殿堂和佛塔，因此以「山寺」的俗稱而聞名。古刹面積廣達33萬坪，秋色遍染的景象蔚為壯觀。從山腳下仰望，景色十分迷人；還可以沿著1015級祭拜石階緩緩向山頂攀登，沿途欣賞紅葉繽紛的仁王門、開山堂等多處別具韻味的風景。最美的觀景點是臨近山頂的「五大堂」，它被設計成伸向空中的舞臺式結構。站在這裡不僅可以俯瞰山寺，四周紅、黃色如火似焰的群山以及眼下的街景也一覽無餘。

