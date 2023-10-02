紅葉斑斕美如畫——世界遺產「白川鄉與五箇山的合掌構造村落」

Guideto Japan

層林盡染中的日本原生景觀 被列入世界文化遺產名錄的日本岐阜縣西北部的白川鄉和富山縣西南部南礪市的五箇山，均位於莊川流域，以降雪量大而為人知。因此，積雪覆蓋著茅草屋頂的冬季景色尤為著名。而其實，這裡的金秋也同樣美麗。

冬季的白川鄉，燈光點亮銀裝素裹的茅草屋頂，如夢如幻（染瀨直人） 白川鄉和五箇山的最大特色是合掌構造的民居組成的村落。由於兩地位於山區，積雪濕度高而重，為了防止其壓垮屋頂，民居的屋頂建成了如雙手合十般的大傾斜度形狀。寬大的山形牆面易於開設窗戶，通風良好，非常適合養蠶，因此，利用屋頂下大大的閣樓間養蠶曾經在這裡十分盛行。對於山間村落而言，可以用於農耕的土地十分有限，因此合掌構造的民居不僅可以防止雪災，也能通過養蠶增收，可謂一舉兩得。

五箇山的合掌構造的民居。屋頂下方的大面積牆面便於開設大窗，非常適合養蠶 上世紀50年代以後，在日本社會飛速發展變化之中，合掌構造建築得以保存下來，這其中也包含了當地居民的努力，以致能將歷史悠久的山區生活和文化傳承至今。1995年，「白川鄉與五箇山的合掌構造村落」被列入了聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄。現在，這些地區還大力開發旅遊業，據白川村調查資料，2017年到訪遊客數量達到176萬人，其中外國遊客達65萬人，同比成長9％，其人氣之高可見一斑。

白川八幡神社染上了秋天的顏色。這裡供奉著該地區的守護神

俯瞰白川鄉古老民居與紅葉 白川鄉的中心地帶荻町村落，進入10月中旬後楓葉開始逐漸變色，10月下旬至11月上旬是觀賞紅葉的最佳時期。山頂附近的樹木最先變成紅色和黃色，然後斑斕的秋色猶如「從山上走下來」一般，逐漸蔓延擴展到村落各處。 在天守閣展望台（城山展望台）和荻町城遺址展望台，可以將合掌構造村落一覽無餘。天守閣展望台可以駕車前往，但由於道路狹窄，所以乘坐開向展望台的接駁巴士更加方便。此外亦可從白川鄉車站步行前往，約20分鐘即可到達。推薦遊客乘巴士前往展望台，回程時沿散步道悠閒漫步返回村落。

從天守閣展望台眺望金秋時節的荻町村落

漫山紅葉為合掌構造民居再添幾分迷人色彩 大約花上3小時，便能遊遍荻町村落。對外開放的民宅、民宿、餐館以及紀念品商店等等，村落中遍佈著合掌構造的房屋建築，你可以悠閒漫步其中，享受山村的寧靜和美妙。 紅葉季最大的看點，是11月上旬舉行的噴水活動。這是為火災高發的冬季而進行的演練，水簾籠罩白川鄉之秋色的景象，令人歎為觀止。在野外博物館的合掌構造民居園，還有定期舉辦的燈光秀活動。

白川鄉山峽之家，在這裡可以買到當地的清酒及其他特產 ●白川鄉 交通 從名古屋站出發： 搭乘岐阜公車的高速白川鄉線，約2小時50分鐘

搭乘岐阜公車的高速白川鄉線，約2小時50分鐘 從金澤站出發： 搭乘北陸鐵道濃飛公車的白川鄉—金澤線，約需1小時15分鐘

搭乘北陸鐵道濃飛公車的白川鄉—金澤線，約需1小時15分鐘 從富山站出發： 搭乘富山地方鐵路濃飛公車的高山線，約需1小時25分鐘

搭乘富山地方鐵路濃飛公車的高山線，約需1小時25分鐘 從高岡站出發：搭乘加越能公車的世界遺產巴士，約2小時10分鐘