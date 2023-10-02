紅葉斑斕美如畫——世界遺產「白川鄉與五箇山的合掌構造村落」
Guideto Japan觀光旅遊 自然環境 生活
- 紅葉掩映下迷人的合掌構造民居
- 感受日本傳統的山村生活
- 旅遊基礎建設完善，部分民眾開放
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層林盡染中的日本原生景觀
被列入世界文化遺產名錄的日本岐阜縣西北部的白川鄉和富山縣西南部南礪市的五箇山，均位於莊川流域，以降雪量大而為人知。因此，積雪覆蓋著茅草屋頂的冬季景色尤為著名。而其實，這裡的金秋也同樣美麗。
白川鄉和五箇山的最大特色是合掌構造的民居組成的村落。由於兩地位於山區，積雪濕度高而重，為了防止其壓垮屋頂，民居的屋頂建成了如雙手合十般的大傾斜度形狀。寬大的山形牆面易於開設窗戶，通風良好，非常適合養蠶，因此，利用屋頂下大大的閣樓間養蠶曾經在這裡十分盛行。對於山間村落而言，可以用於農耕的土地十分有限，因此合掌構造的民居不僅可以防止雪災，也能通過養蠶增收，可謂一舉兩得。
上世紀50年代以後，在日本社會飛速發展變化之中，合掌構造建築得以保存下來，這其中也包含了當地居民的努力，以致能將歷史悠久的山區生活和文化傳承至今。1995年，「白川鄉與五箇山的合掌構造村落」被列入了聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄。現在，這些地區還大力開發旅遊業，據白川村調查資料，2017年到訪遊客數量達到176萬人，其中外國遊客達65萬人，同比成長9％，其人氣之高可見一斑。
俯瞰白川鄉古老民居與紅葉
白川鄉的中心地帶荻町村落，進入10月中旬後楓葉開始逐漸變色，10月下旬至11月上旬是觀賞紅葉的最佳時期。山頂附近的樹木最先變成紅色和黃色，然後斑斕的秋色猶如「從山上走下來」一般，逐漸蔓延擴展到村落各處。
在天守閣展望台（城山展望台）和荻町城遺址展望台，可以將合掌構造村落一覽無餘。天守閣展望台可以駕車前往，但由於道路狹窄，所以乘坐開向展望台的接駁巴士更加方便。此外亦可從白川鄉車站步行前往，約20分鐘即可到達。推薦遊客乘巴士前往展望台，回程時沿散步道悠閒漫步返回村落。
大約花上3小時，便能遊遍荻町村落。對外開放的民宅、民宿、餐館以及紀念品商店等等，村落中遍佈著合掌構造的房屋建築，你可以悠閒漫步其中，享受山村的寧靜和美妙。
紅葉季最大的看點，是11月上旬舉行的噴水活動。這是為火災高發的冬季而進行的演練，水簾籠罩白川鄉之秋色的景象，令人歎為觀止。在野外博物館的合掌構造民居園，還有定期舉辦的燈光秀活動。
●白川鄉 交通
- 從名古屋站出發：搭乘岐阜公車的高速白川鄉線，約2小時50分鐘
- 從金澤站出發：搭乘北陸鐵道濃飛公車的白川鄉—金澤線，約需1小時15分鐘
- 從富山站出發：搭乘富山地方鐵路濃飛公車的高山線，約需1小時25分鐘
- 從高岡站出發：搭乘加越能公車的世界遺產巴士，約2小時10分鐘
在五箇山感受恬靜的山村生活
五箇山是莊川沿岸的5個溪谷（赤尾谷、上梨谷、下梨谷、小谷、利賀谷）的總稱。該地區共有兩個村落入選世界遺產名錄，一個是菅沼村落，位於從白川鄉立體交流道（IC）進入東海北陸高速公路向北行駛來到的第一個五箇山IC附近；另一個是相倉村落，位於從菅沼村落沿國道156號向東北方向行駛約15分鐘處。
五箇山的紅葉季與白川鄉基本相同。漫步在彩色斑斕的山巒環繞中的村落，看到合掌構造民宅的屋簷下晾曬的乾柿子，能讓你感受到緩緩流淌的日本傳統的秋日時光。
菅沼村落僅由9座合掌構造民居組成，每座房屋間距較遠，一派寧靜悠然。與白川鄉相比，五箇山的雪質更重，因此這裡的合掌構造的屋頂坡度更陡。
相倉村落中共有23座合掌構造房屋，其中大部分至今依然被用做住宅。從村落停車場沿上坡步行約5分鐘，即可到達觀景台，在這裡可以將層林盡染的群山環繞中的村落景色盡收眼底。
除上述兩個村落外，五箇山還有許多值得一看的景點。例如，入選國家重要文化遺產的岩瀨家和村上家的合掌構造民居，Kuroba溫泉以及民謠之鄉等。由於白川鄉和五箇山的村落仍是當地居民的生活之地，因此遊覽過程中請注意以下事項。
●白川鄉、五箇山旅遊注意事項
- 村落內幾乎沒有垃圾桶，請將垃圾自行帶走
- 合掌構造建築非常容易發生火災，因此嚴禁在指定區域以外的地方吸煙或在行走時吸煙
- 村落是居民的居住區，請勿進入私人用地或窺視民宅內部
- 為保存當地特色，村落的道路和水路都沒有護欄，行走時請小心
●五箇山 交通
- 從名古屋站出發：搭乘海豚交通Kito kito Liner，約2小時30分鐘
- 從金澤站出發：搭乘北陸高速公車的高山線，約需1小時
- 從富山站出發：搭乘愛之風富山線到高岡站，約需20分鐘；然後搭乘世界遺產巴士到「相倉口公車站」，約需1小時20分鐘
- 從相倉村落到菅沼村落：搭乘世界遺產巴士從「相倉口公車站」到「菅沼」，約15分鐘
- 從菅沼村落到白川鄉：搭乘世界遺產巴士從「菅沼」到「白川鄉（荻町）」，約需40分鐘
採訪、撰文、圖片：黑岩正和
標題圖片：從天守閣瞭望台俯瞰秋天的白川鄉