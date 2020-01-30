神靈挨家挨戶的家訪：東北的「來訪神：面具、變裝的眾神」
Guideto Japan觀光旅遊 文化
- 聯合國教科文組織非物質文化遺產「來訪神：面具、變裝的眾神」
- 可以實際體驗「男鹿生剝鬼」文化的儀式和設施
- 東北地區流傳的來訪神「Suneka」「Mizukaburi」「Namahage（生剝鬼）」
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
「男鹿生剝鬼」等來訪神申遺成功
2018年11月，聯合國教科文組織政府間委員會決定將以秋田縣男鹿市的「男鹿生剝鬼」作為代表日本的「來訪神 面具·變裝的眾神」列入非物質文化遺產名錄中。
「來訪神」，指的是每年都會定期下凡，為人類帶來豐收和幸福的神靈。在正月等年節時分，穿著獨特的打扮、扮演成來訪神的人會挨家挨戶「家訪」。雖然各地的這種消災儀式不盡相同，但都令人震撼。
此次收錄的來訪神有沖繩縣「宮古島的Paantu」、石川縣「能登的Amamehagi」等。加上2009年收錄的鹿兒島縣「甑島的Toshidon」，共計有8個縣的10個來訪神。這些儀式都是由人穿上奇裝異服，扮演成來訪神，訪問各個村落，為人們帶來幸福。
東北地區有4個來訪神入選，分別是秋田縣男鹿市「男鹿生剝鬼」、岩手縣大船渡市「吉浜的Suneka」、宮城縣登米市「米川的Mizukaburi」、山形縣遊佐町「遊佐的小正月儀式」。
體驗地方傳統文化「男鹿生剝鬼」儀式（秋田縣男鹿市）
大年夜（日本大年夜是西曆12月31日——譯注），生剝鬼會高喊著「家裡有愛哭鬼嗎？有不聽話的孩子嗎？」，去拜訪每戶人家。他們頭戴可怕的面具，身穿稻草蓑衣，手裡拿著菜刀橫衝直撞。小孩子們看了都會哭著保證：「再也不做壞事了。」最後，一家之主獻上美酒佳餚款待一番，之後生剝鬼就會心滿意足地離開。大概就是這樣一個流程。
本來生剝鬼是12月31日才舉行的地方性節慶活動，不過每年2月的第二個星期五到星期日會舉行「生剝鬼柴燈祭」的活動，遊客可以去體驗一番。
在這個儀式活動中，傳說中的生剝鬼發祥地真山神社內會燃起柴火，在火光中，年輕人會接過淨化過的面具戴上，扮成生剝鬼回到山中。這叫「生剝鬼入魂」。「生剝鬼」們手舉火把，踩著厚厚的積雪，在山中列隊前行，讓人宛如陷入魔幻世界。男鹿生剝鬼重現儀式，以及壯觀的「生剝鬼太鼓」等都很有看頭。
真山神社附近的「生剝鬼館」裡有生剝鬼文化的展覽，還會在大螢幕上播放大年夜舉辦生剝鬼儀式的場景，都很受遊客青睞。旁邊的「男鹿真山傳承館」會在傳統的房屋中，忠實再現生剝鬼儀式的過程，遊客如果感興趣，也可以親自去體驗一番。
之所以叫生剝，是因為人長時間烤火，會形成「Namomi(火斑)」，生剝鬼會幫人祛除火斑，勸誡人們切勿貪圖安逸。人們會反省這一年的一言一行，祈願新的一年幸福安康。生剝鬼，雖然看起來可怕，但其實是很善良且幽默的神靈。
蓑衣加貝殼，「吉浜的Suneka」（岩手縣大船渡市）
岩手縣大船渡市流傳的「吉浜的Suneka」，是戴著狗頭鬼面的來訪神，看起來是挺嚇人的。每年小正月（在日本是西曆1月15號，即元宵節）晚上，Suneka就會挨家挨戶的家訪，去教育那些懶惰和不聽話的小孩。
Suneka的名稱是來源於「剝小腿皮」的說法，也就是懶惰者只知道烤火，結果把小腿的皮膚烤得通紅，然後小腿的皮就會被剝掉。來訪神身穿蓑衣，上面掛著當地沿海拾取的鮑魚貝殼，走起路來喀喀作響，小孩聽了這聲音會嚇得毛骨悚然。
保佑挨家挨戶免於火災的「米川的Mizukaburi」（宮城縣登米市）
「米川的Mizukaburi」是宮城縣登米市五日町地區流傳的一個有趣的儀式，主要是祈禱免受火災之苦。嚴寒的2月，赤身裸體的男人們在臉上塗上煤灰，身穿稻草蓑衣，掛著注連繩，在城裡跑來跑去，給家家戶戶的房檐上潑水。
因為當地有「非五日町地區的人參加儀式，會招來火災」的說法，所以外地人只能去看看熱鬧。據說蓑衣上的稻草是保佑不遭火災的護身符，跑來看熱鬧的人們會爭相拿取來訪神身上的稻草，放在自己的房檐上，保佑家宅免於火災。
生剝鬼挨家挨戶的家訪，「遊佐的小正月儀式」（山形縣遊佐町）
「遊佐的小正月儀式」是山形縣遊佐町3個村落世代流傳的正月傳統儀式。雖然與男鹿的生剝鬼很像，但不同村落都各有特點。有的村落，生剝鬼是不說話，但卻發出高亢的怪叫聲，而有的村落，生剝鬼則是不發一語地挨家挨戶拜訪。奇怪的造型總會嚇到小朋友。
年輕人戴上鬼或老翁的面具，身上穿著多層稻草做成的厚厚蓑衣「Kendan」，裝扮成生剝鬼，到訪各村落的每戶人家，去祈福五穀豐登、無病無災。
最後，來訪神大部分都是地方的傳統儀式，都是以普通家庭為舞臺進行的。來訪神會在村落裡家訪，遊客可以去看個熱鬧，感受下氛圍，但是來訪神也是神靈，所以注意一定不能打擾來訪神的神聖儀式。
採訪、撰文：shoepress
標題圖片：冒著大雪挨家挨戶家訪的生剝鬼（圖片提供：男鹿市觀光課）