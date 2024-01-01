京都的年末年初：各種除舊迎新的冬季傳統活動

■京都年末的活動

祇園「事始」

每年12月13日，祇園（位於東山區）的藝妓和舞妓們都會結伴外出，拜訪教授自己彈琴跳舞等技藝的師傅和平日裡給予自己關照的「茶屋」等，這一傳統習俗稱做「事始」。藝妓會送上京都話的問候語「おことうさんどす」，意思是「看到您很忙碌，說明生意興隆，真是再好不過了」。

從這一天開始，花街柳巷就要提早開始準備新年，向平日裡給予自己關照的人送上「鏡餅」。這些身著和服外出問候新年的藝妓們的身影，也告知了普通的京都市民年關即將到來。近年來，許多人會在「事始」的當天帶著相機聚集在祇園，以拍下這一華美的傳統活動。



「事始」之日，外出問候新年的祇園藝妓們。她們穿戴的和服、腰帶和飾品通常都是配套的

「終弘法」和「終天神」

位於京都南區的東寺與和歌山縣高野山、香川縣善通寺齊一起，並稱為弘法大師（空海）的三大靈跡。21日是空海的忌辰，因此，每個月的這一天，寺廟內都舉行名為「弘法市」的集市，各類古董、古藝術品攤位鱗次櫛比。每年12月舉辦的集市被稱為「終弘法」，是一年中人最多，最熱鬧的。五重塔下，出售古董、來年生肖擺件等新年用品、柿餅、章魚燒的攤位，多達上千家。



人頭攢動的東寺「終弘法」

位於京都上京區、供奉菅原道真的北野天滿宮，每月25日舉行名為「天神市」的集市，每年的最後一次集市被稱為「終天神」，場面同樣熱鬧非凡。在這裡，除了銷售各種正月用品、盆栽花木的店鋪外，寺廟內還有耍猴表演，歡聲笑語在神社內回蕩。此外，從「事始」到「終天神」期間，香火錢700日圓即可獲得北野天滿宮特製的新年幸運梅乾「大福梅」。



北野天滿宮「終天神」，各種攤位鱗次櫛比



購買正月用品的祭拜客

撣塵掃除

每年12月20日早上7點左右和9點左右，位於下京區的西本願寺和東本願寺都會分別舉行大掃除——撣塵，由信眾將佛堂內堆積了一年的灰塵清掃乾淨。相傳這項傳統活動始於室町時代（1336-1573年），也就是淨土真宗的中興之祖蓮如的活躍時期。



在西本願寺的撣塵掃除，用竹棍敲打榻榻米的女子們



西本願寺在撣塵掃除中使用的最古老的大團扇

撣塵掃除時，信眾們會用竹棒有力地拍打榻榻米地板，灰塵隨著拍打之聲在佛堂裡飛揚，然後用大扇子將灰塵扇到堂外。這一傳統活動，也包含了人們對平安無事地度過了一年的喜悅之情。



東本願寺的撣塵掃除一景

試敲除夜之鐘

每年年末，位於東山區的淨土宗總寺院知恩院，在除夕夜鐘聲敲響之前，在12月27日舉行和實敲同樣的試敲活動。知恩院的大鐘為日本最大級，被指定為國家重要文化遺產。鐘高約3.3公尺，口徑約2.8公尺，重約70噸，與奈良東大寺和京都方廣寺的梵鐘並稱為日本三大梵鐘。



試敲活動在白天舉行

大鐘由17名僧人協力敲響。1名僧人拉著主繩，發出「準備——！」的號令，另外16名僧人拉著輔繩，隨聲重複，然後齊聲喊道「來吧！」，用全身之力拉動木槌，撞響大鐘。知恩院的大鐘只在除夕夜、淨土宗創始人法然上人的圓寂法會以及這個試敲活動上才會被敲響。



1名僧人手持主繩，另外16名僧人拉著輔繩，協力敲響大鐘