京都的年末年初：各種除舊迎新的冬季傳統活動
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■京都年末的活動
祇園「事始」
每年12月13日，祇園（位於東山區）的藝妓和舞妓們都會結伴外出，拜訪教授自己彈琴跳舞等技藝的師傅和平日裡給予自己關照的「茶屋」等，這一傳統習俗稱做「事始」。藝妓會送上京都話的問候語「おことうさんどす」，意思是「看到您很忙碌，說明生意興隆，真是再好不過了」。
從這一天開始，花街柳巷就要提早開始準備新年，向平日裡給予自己關照的人送上「鏡餅」。這些身著和服外出問候新年的藝妓們的身影，也告知了普通的京都市民年關即將到來。近年來，許多人會在「事始」的當天帶著相機聚集在祇園，以拍下這一華美的傳統活動。
「終弘法」和「終天神」
位於京都南區的東寺與和歌山縣高野山、香川縣善通寺齊一起，並稱為弘法大師（空海）的三大靈跡。21日是空海的忌辰，因此，每個月的這一天，寺廟內都舉行名為「弘法市」的集市，各類古董、古藝術品攤位鱗次櫛比。每年12月舉辦的集市被稱為「終弘法」，是一年中人最多，最熱鬧的。五重塔下，出售古董、來年生肖擺件等新年用品、柿餅、章魚燒的攤位，多達上千家。
位於京都上京區、供奉菅原道真的北野天滿宮，每月25日舉行名為「天神市」的集市，每年的最後一次集市被稱為「終天神」，場面同樣熱鬧非凡。在這裡，除了銷售各種正月用品、盆栽花木的店鋪外，寺廟內還有耍猴表演，歡聲笑語在神社內回蕩。此外，從「事始」到「終天神」期間，香火錢700日圓即可獲得北野天滿宮特製的新年幸運梅乾「大福梅」。
撣塵掃除
每年12月20日早上7點左右和9點左右，位於下京區的西本願寺和東本願寺都會分別舉行大掃除——撣塵，由信眾將佛堂內堆積了一年的灰塵清掃乾淨。相傳這項傳統活動始於室町時代（1336-1573年），也就是淨土真宗的中興之祖蓮如的活躍時期。
撣塵掃除時，信眾們會用竹棒有力地拍打榻榻米地板，灰塵隨著拍打之聲在佛堂裡飛揚，然後用大扇子將灰塵扇到堂外。這一傳統活動，也包含了人們對平安無事地度過了一年的喜悅之情。
試敲除夜之鐘
每年年末，位於東山區的淨土宗總寺院知恩院，在除夕夜鐘聲敲響之前，在12月27日舉行和實敲同樣的試敲活動。知恩院的大鐘為日本最大級，被指定為國家重要文化遺產。鐘高約3.3公尺，口徑約2.8公尺，重約70噸，與奈良東大寺和京都方廣寺的梵鐘並稱為日本三大梵鐘。
大鐘由17名僧人協力敲響。1名僧人拉著主繩，發出「準備——！」的號令，另外16名僧人拉著輔繩，隨聲重複，然後齊聲喊道「來吧！」，用全身之力拉動木槌，撞響大鐘。知恩院的大鐘只在除夕夜、淨土宗創始人法然上人的圓寂法會以及這個試敲活動上才會被敲響。
■京都的新年活動
新年歌牌大賽
相傳，八阪神社（位於東山區）供奉的素盞鳴尊是日本首位和歌創作者，因此，每年1月3日，八阪神社都舉行「新年歌牌大賽」。穿著平安時代服裝的女性和兒童們在神社的能舞臺上展開激烈角逐，搶奪寫有《百人一首》和歌的紙牌。大賽不允許使用近年流行的歌牌競技賽中採用的拍飛紙牌的手法，參賽者需要用手將對應的紙牌按住，比賽氣氛頗為優雅。
神社的七菜粥
神社款待信眾七菜粥，可謂京都新春的一景。神職人員首先會將「春天的七種蔬菜」供奉於神像前，祈禱神明保佑新的一年無病無災，然後熬成七菜粥款待信眾。
御香宮神社位於伏見區，最初被稱為御諸神社。相傳，862年，神社院內湧出散發清香的泉水，飲後病痛立即痊癒，為此獲得清和天皇的賜名——御香宮。湧泉「御香水」，於1985年被當時的日本政府環境廳評選為「百大名泉」之一，這也是京都市內唯一入選的泉水。每年新春，在御香宮神社的七菜粥款待活動中，300日圓香火錢便可以享用到一碗用御香水熬出的七菜粥，許多想要祈禱無病無災的信眾爭相來此排隊以求。
十日惠美須大祭
京都惠美須神社（位於東山區）於每年1月8日至12日舉辦為期5天的節慶活動，期間的1月10日為「十日惠美須大祭」。
神職人員會為信眾分發保佑生意興隆、家運昌盛的吉兆細竹，東映太秦電影村的演員們則坐上 「寶惠轎」參拜神社，京都水產協會會為神社供奉招福金槍魚等等，祭拜活動豐富多彩。神社周邊各色攤點林立，祈願生意興隆者紛至遝來，活動期間場面熱鬧非凡。
射箭大賽
這是位於東山區的寺院三十三間堂的傳統活動。參賽者需在本堂西面長達120公尺的簷廊南端，瞄準設置於最北端的靶布引弓射箭，中靶數最多者獲勝。相傳，這一活動起源於鐮倉時代（1185-1333年）武士之間持續一天一夜的射箭比武。由此衍生出了三十三間堂的新春活動「射箭大賽」。到了每年距1月15日最近的週日，約2000名全國弓道高手和剛成人的青年們齊聚一堂，共同參加在三十三間堂本堂西側的射箭場舉行的「射箭大賽」，參加者需要從60公尺外瞄準直徑約1公尺的靶子射箭。剛成人的青年們身著盛裝、引弓射箭的場景聞名全國。
採訪、撰文：藤井和幸（96BOX）
攝影：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）
標題圖片：西本願寺的撣塵大掃除