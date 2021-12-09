日本三景之天橋立：在「海之京都」眺望空中飛龍
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漂浮於海上的壯麗松林自古備受喜愛
位於京都府北部宮津市的天橋立，是一條寬20～170公尺、全長約3.6公里的沙洲，將若狹灣西端的宮津灣與內海阿蘇海一南一北隔開。圍繞名字的由來有很多傳說，比如「是神靈升天時用的梯子倒在地上形成的」。約有8000棵松樹鬱鬱蔥蔥地覆蓋在這道狹長的海濱沙灘上，宛如一座通往天庭的橋樑。
天橋立絕美的景觀自古就深受日本人喜愛，有不少繪畫和詩歌流傳後世。京都國立博物館收藏的室町時代水墨畫家雪舟創作的《天橋立圖》被指定為國寶。江戶前期的儒學家林鵝峰在《日本國事蹟考》中，將之與廣島的宮島、宮城的松島相媲美而大加稱讚，「日本三景」這一說法由此而來。17世紀末到訪天橋立的儒學家、本草學家貝原益軒也在《丹後國天橋立之圖》和《己巳紀行》中留下了記錄。他在後者中寫下「視為日本三景之一亦可」，可見從當時起日本三景的說法就已經很流行了。
●從京都站到天橋立站的交通方式
從京都站乘坐JR山陰線前往福知山站，換乘京都丹後鐵道宮福線到宮津站，再換乘宮豐線前往天橋立站。如果乘坐特快「Hashidate」，則無需換乘，約2小時路程。
胯下倒看「飛龍觀」和「升龍觀」
天橋立瞭望臺主要有南面的天橋立View Land和北面的傘松公園兩處。乘坐電車前往天橋立View Land非常方便，從天橋立站到升降單軌電車乘車處徒步約7分鐘。上了升降車後，大概5分鐘就可以到達文珠山，上面有瞭望臺、空中回廊、遊戲設施、餐廳等。
眺望天橋立時，強烈推薦「胯下倒看」的方式。方法是彎下腰從自己的胯下觀景。天地顛倒後，就會感覺大海變成了天空。在天橋立View Land玩「胯下倒看」，看到的景觀就像巨龍在空中飛舞一樣，所以稱為「飛龍觀」。
天橋立站對岸海拔130公尺高地上的傘松公園內，也設有胯下倒看臺。這裡看到的景觀像是巨龍騰空的樣子，所以叫做「升龍觀」。公園內設置了空中觀景臺，那裡有地板上鋪設了強化玻璃的空中走廊，還有可以一邊歇腳一邊領略遠處風光的空中露臺等各種瞭望臺。纜車傘松站附近還有冠島遝島遙拜所，大家一定不要錯過。
建議從海上眺望並打卡「天橋立四大觀」
遊覽天橋立步行大約1小時，騎自行車15分鐘左右就能逛完，也可以乘坐天橋立觀光船。從天橋立站步行約4分鐘到天橋立棧橋，從這裡坐船到對岸的一之宮棧橋大約12分鐘，其間可從海上眺望松林，切身感受其壯美。
自駕前往或時間充裕的遊客，建議您順便去一趟阿蘇海西面的「大內峠一字觀公園」和宮津灣東岸的「天橋立雪舟觀展望休憩所」。從公園眺望天橋立的景觀，松林呈一字形橫排，故名「一字觀」；從「休憩所」望去，與雪舟所繪水墨畫《天橋立圖》的構圖類似，因而得名「雪舟觀」。與「飛龍觀」和「升龍觀」合起來佔據東西南北四方，並稱「天橋立四大觀」。此外，宮津還因美味的螃蟹而聞名，有的旅館還提供特產「間人蟹」，這種螃蟹因物以稀為貴而被稱為「夢幻之蟹」，建議各位一定要去品嘗一下。
採訪、撰文、圖片：黑岩正和（96BOX）
標題圖片：在傘松公園的櫻花下眺望天橋立