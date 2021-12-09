日本三景之天橋立：在「海之京都」眺望空中飛龍

漂浮於海上的壯麗松林自古備受喜愛

位於京都府北部宮津市的天橋立，是一條寬20～170公尺、全長約3.6公里的沙洲，將若狹灣西端的宮津灣與內海阿蘇海一南一北隔開。圍繞名字的由來有很多傳說，比如「是神靈升天時用的梯子倒在地上形成的」。約有8000棵松樹鬱鬱蔥蔥地覆蓋在這道狹長的海濱沙灘上，宛如一座通往天庭的橋樑。





天橋立絕美的景觀自古就深受日本人喜愛，有不少繪畫和詩歌流傳後世。京都國立博物館收藏的室町時代水墨畫家雪舟創作的《天橋立圖》被指定為國寶。江戶前期的儒學家林鵝峰在《日本國事蹟考》中，將之與廣島的宮島、宮城的松島相媲美而大加稱讚，「日本三景」這一說法由此而來。17世紀末到訪天橋立的儒學家、本草學家貝原益軒也在《丹後國天橋立之圖》和《己巳紀行》中留下了記錄。他在後者中寫下「視為日本三景之一亦可」，可見從當時起日本三景的說法就已經很流行了。

●從京都站到天橋立站的交通方式

從京都站乘坐JR山陰線前往福知山站，換乘京都丹後鐵道宮福線到宮津站，再換乘宮豐線前往天橋立站。如果乘坐特快「Hashidate」，則無需換乘，約2小時路程。