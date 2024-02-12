沖繩小島上的春節傳統慶祝儀式

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琉球王朝時代，沖繩與日本、中國和東南亞各國廣泛開展貿易活動，450年間，在其方方面面的影響下，形成了獨特的文化。在沖繩本島，慶祝農曆新年的習俗正在逐年淡化，但在一些小島上卻仍然是當地最重要的傳統節日之一。島嶼攝影師黑岩正和用鏡頭記錄下了這些神聖節慶儀式的風采。
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久高島的斟酒儀式

久高島位於沖繩本島南部東端的知念岬以東約5公里的海面上。它只是一座周長不足8公里的小島，但相傳這裡是琉球的創世神阿摩美久下凡並建立王朝之地，自古以來這片聖域便被稱為「神之島」，尤以每隔12年舉行一次的神女就任儀式「izaiho」而聞名。

每到舊曆新年，島上的居民們就會穿上正裝，集會場外飄揚著日本國旗，漁船上掛著祈求捕魚豐收的「大漁旗」。整座小島沉浸在慶賀新春的喜慶氛圍中，人們向祭祀場地「外間殿」聚集，等待舉行祈禱新一年健康平安的斟酒儀式。

從沖繩本島的安座真港乘坐渡輪，約15分鐘到達久高島
從沖繩本島的安座真港乘坐渡輪，約15分鐘到達久高島

整座久高島都沉浸在慶賀春節的喜慶氛圍中
整座久高島都沉浸在慶賀春節的喜慶氛圍中

停泊在漁港的船隻上掛著祈求豐收的「大漁旗」
停泊在漁港的船隻上掛著祈求豐收的「大漁旗」

外間殿和久高殿是久高島上的兩大祭祀場所。斟酒儀式上，島上的男性兩人一組進入外間殿，在神女的見證下，使用祭禮杯舉杯共飲。其餘排隊等待的人們則在前院的帳篷裡對酌，加深彼此間的友誼。許多移居島外的久高島人也會在這一天聚集在這裡，人們因久別重逢而酒興高漲，空酒瓶很快就堆積起來。

完成斟酒儀式的二人走出外間殿，跳起名為「kachashi」的沖繩手舞，以表達迎來新年的喜悅之情。隨著氣氛逐漸高漲，圍觀者陸續加入到舞蹈中來，場面變得熱鬧非凡，猶如一場盛宴。

男子兩人一組，在神聖莊重的氛圍中舉行斟酒儀式
男子兩人一組，在神聖莊重的氛圍中舉行斟酒儀式

沖繩特色舞蹈「kachashi」，舉起雙臂，邊扭動手腕邊左右擺動胳膊
沖繩特色舞蹈「kachashi」，舉起雙臂，邊扭動手腕邊左右擺動胳膊

周圍的人們合著節奏打起拍子，場面更加熱鬧
周圍的人們合著節奏打起拍子，場面更加熱鬧

女性們也加入這場舞蹈，人們的臉上洋溢著歡笑
女性們也加入這場舞蹈，人們的臉上洋溢著歡笑

濱比嘉島的新春慶典

濱比嘉島上保留著傳說中女神阿摩美久和男神志仁禮久曾居住過的洞窟以及阿摩美久之墓，因此這座島嶼也被稱為「諸神棲息之島」。濱比嘉島位於沖繩本島中部東海岸的與勝半島以東，可以沿著跨海公路駕車前往。

男女兩神居住過的洞窟被稱作「志仁禮久靈地」，位於島嶼南部一片略高的丘陵上。相傳兩神在這個地方誕下了子女，因此人們相信，向洞窟內的鐘乳石求子非常靈驗。洞穴通常不對外開放，但在春節期間會打開大門，人們在洞穴前進行新年祈福，為神獻上舞樂表演。

從鳥居拾級而上，前往聖域「志仁禮久靈地」
從鳥居拾級而上，前往聖域「志仁禮久靈地」

洞穴平時大門緊閉，只有在春節的慶祝活動期間可以進入內部祭拜
洞穴平時大門緊閉，只有在春節的慶祝活動期間可以進入內部祭拜

相傳將供品米放在頭上祈禱可保佑身體健康，也有許多人把這種米帶回家
相傳將供品米放在頭上祈禱可保佑身體健康，也有許多人把這種米帶回家

在新年祈福儀式上，村莊的女祭司為神獻上白米和點心並進行禱告，參與儀式的島民們則祈禱新的一年繁榮興旺。接著，表演者用沖繩傳統樂器三弦琴、太鼓、笛子等樂器演奏沖繩古典音樂，為神獻上舞蹈。最後曲調一變，三弦琴明亮的音色響起，人們便一同加入進來，跳起民族舞蹈「kachashi」。

新年祈福結束後，表演者跳起祝福之舞
新年祈福結束後，表演者跳起祝福之舞

在志仁禮久靈地前祈福，感謝新的一年到來
在志仁禮久靈地前祈福，感謝新的一年到來

表演者手持摺扇在伴奏中起舞，現場洋溢著新春的喜慶氣氛
表演者手持摺扇在伴奏中起舞，現場洋溢著新春的喜慶氣氛

祭神活動結束後，人們在三弦琴的伴奏中跳起舞蹈「kachashi」
祭神活動結束後，人們在三弦琴的伴奏中跳起舞蹈「kachashi」

黑島的「tsunanumin儀式」與拔河比賽

黑島隸屬竹富町，畜牧業發達，據說這裡牛的數量是人口的10倍以上。這座島上有兩個村莊，每年春節期間都會舉辦「tsunanumin儀式」和拔河比賽，東北部的石垣島是在夏季豐收節之後舉辦這一儀式的。

下午兩點左右，東筋村裡響起恢弘的鐘聲，宣告節慶活動正式開始。主會場黑島傳統藝能館前人頭攢動，身穿日式短外衣的島民們分成南北兩隊，對唱沖繩縣八重山地區的民謠《正月yunta》，然後便是熱鬧的「tsunanumin儀式」。

黑島傳統藝能館前掛著大幅《正月yunta》的歌詞
黑島傳統藝能館前掛著大幅《正月yunta》的歌詞

對唱《正月yunta》。攝於2015年。自2018年起，當地人換上了新的節慶服裝「sudina」
對唱《正月yunta》。攝於2015年。自2018年起，當地人換上了新的節慶服裝「sudina」

在「tsunanumin儀式」上，兩名武士分別持長矛和鐮刀，站在由數名青年扛起的木臺上，從南北兩個方向隆重登場。武士們擺出威嚇的姿勢，一邊用銳利的眼神掃視觀眾，一邊朝中央前進。當兩個木臺撞在一起時，武士們便展開激烈的戰鬥，場面震撼無比。

手持長矛的武士站在青年們扛起的木臺上，自南邊而來
手持長矛的武士站在青年們扛起的木臺上，自南邊而來

北邊的武士手持鐮刀「來勢洶洶」
北邊的武士手持鐮刀「來勢洶洶」

兩個木臺匯合後，武士們展開激烈的戰鬥
兩個木臺匯合後，武士們展開激烈的戰鬥

接下來是全員參與的拔河比賽。過去，當地人認為南邊獲勝是一種吉兆。不過，近年來人們逐漸相信「北邊獲勝預示著畜牧業繁榮，南邊獲勝則預示著農業豐收」，因此兩個陣營都士氣昂揚。其他島嶼北邊獲勝預示著漁業豐收，而黑島則預示著畜牧業繁榮，這一點體現了養牛業興盛的島嶼黑島的獨有特色。到了慶典的最後，保佑五穀豐登、子孫昌盛的「彌勒神」隆重登場。

眾人分為南北兩隊，展開激烈的拔河比賽
眾人分為南北兩隊，展開激烈的拔河比賽

一名男子站在拔河繩中間裁定勝負的木棍上，為兩邊助威
一名男子站在拔河繩中間裁定勝負的木棍上，為兩邊助威

彌勒神登場，賜予人們五穀種子
彌勒神登場，賜予人們五穀種子

久高島、濱比嘉島與黑島慶祝春節的方式各具特色，但還是有不少共同點。它們都表達了人們迎來新年的喜悅之情以及對於加強地域聯結的重視，各島嶼的慶典上也都洋溢著歡聲笑語。

採訪、撰稿、攝影：黑岩正和（96BOX）

標題圖片：濱比嘉島祭拜男神儀式上的舞蹈

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