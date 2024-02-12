沖繩小島上的春節傳統慶祝儀式

Guideto Japan

琉球王朝時代，沖繩與日本、中國和東南亞各國廣泛開展貿易活動，450年間，在其方方面面的影響下，形成了獨特的文化。在沖繩本島，慶祝農曆新年的習俗正在逐年淡化，但在一些小島上卻仍然是當地最重要的傳統節日之一。島嶼攝影師黑岩正和用鏡頭記錄下了這些神聖節慶儀式的風采。

久高島的斟酒儀式 久高島位於沖繩本島南部東端的知念岬以東約5公里的海面上。它只是一座周長不足8公里的小島，但相傳這裡是琉球的創世神阿摩美久下凡並建立王朝之地，自古以來這片聖域便被稱為「神之島」，尤以每隔12年舉行一次的神女就任儀式「izaiho」而聞名。 每到舊曆新年，島上的居民們就會穿上正裝，集會場外飄揚著日本國旗，漁船上掛著祈求捕魚豐收的「大漁旗」。整座小島沉浸在慶賀新春的喜慶氛圍中，人們向祭祀場地「外間殿」聚集，等待舉行祈禱新一年健康平安的斟酒儀式。

從沖繩本島的安座真港乘坐渡輪，約15分鐘到達久高島

整座久高島都沉浸在慶賀春節的喜慶氛圍中

停泊在漁港的船隻上掛著祈求豐收的「大漁旗」 外間殿和久高殿是久高島上的兩大祭祀場所。斟酒儀式上，島上的男性兩人一組進入外間殿，在神女的見證下，使用祭禮杯舉杯共飲。其餘排隊等待的人們則在前院的帳篷裡對酌，加深彼此間的友誼。許多移居島外的久高島人也會在這一天聚集在這裡，人們因久別重逢而酒興高漲，空酒瓶很快就堆積起來。 完成斟酒儀式的二人走出外間殿，跳起名為「kachashi」的沖繩手舞，以表達迎來新年的喜悅之情。隨著氣氛逐漸高漲，圍觀者陸續加入到舞蹈中來，場面變得熱鬧非凡，猶如一場盛宴。

男子兩人一組，在神聖莊重的氛圍中舉行斟酒儀式

沖繩特色舞蹈「kachashi」，舉起雙臂，邊扭動手腕邊左右擺動胳膊

周圍的人們合著節奏打起拍子，場面更加熱鬧

女性們也加入這場舞蹈，人們的臉上洋溢著歡笑