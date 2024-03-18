京都早春的賞梅勝地：北野天滿宮、城南宮和梅宮大社
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北野天滿宮——賞梅花，追憶菅原道真
供奉著學業之神菅原道真（845-903年）的北野天滿宮位於京都市上京區。在京都，自古以來說到賞梅，讓人首先想到的就是這裡。菅原道真非常喜歡自家庭院中的梅花，當他從京都被貶至九州太宰府時，曾賦詩向院中的梅花告別——東風吹起時，切記送我梅花香，莫因無主忘春來。
北野天滿宮種有約30個品種的1500棵梅樹。通常2月初至3月下旬是梅花的最佳觀賞期，但這裡還種有元旦後就開始開花的「寒紅梅」，因此賞梅季就變得更長了。期間，這裡的梅苑向公眾收費開放，自2018 年起，每逢花季的週末還舉辦燈光秀活動。
當然，梅苑之外，還有很多值得一看的「梅」景。穿過樓門後，在右側的寶物殿周圍，盛開著紅白雙色的梅花。一旁還有一座被視為天滿宮神明使者的牛像，牛像後面是一棵巨大的梅樹，仿若那座臥牛像正在欣賞梅花。
國家重要文化遺產三光門前白梅盛開，再往前走，國寶神殿前還種著一對梅樹和松樹。這棵梅樹名為「紅和魂梅」，據說與「飛松傳說」中的梅樹是同一品種。飛松傳說講的是菅原道真所愛之梅，因為思念主人而連夜從京都飛到太宰府的故事。北野天滿宮的梅花不僅美麗，背後還蘊藏著逸聞趣事，因而在欣賞燦爛綻放的梅花時，你還可以同時追思一下平安時代的京都。
城南宮——美不勝收的垂枝梅
位於伏見區的城南宮是遷都平安（794年）時為護佑京城南部而創建的。其庭園「神苑」，由園林設計師中根金作（1917-1995年）設計，他也是足立美術館庭園和波士頓美術館天心園的設計者，被譽為「昭和時代的小堀遠州」。在5個不同主題的區域，你可以欣賞到四季的時令花卉。其中的「春山」，以150棵絢爛綻放的垂枝梅而聞名。
小溪流經春山，遊客可以在潺潺流水奏響的BGM中欣賞梅花。從西面眺望庭園，盛放的垂枝梅層層疊疊，猶如一簾濃淡相宜的淺紅色幕簾。微風吹過，梅樹垂下的枝條緩緩搖曳，花色也隨之變化萬千，好不優雅。東北側還有一棵山茶樹，它是城南宮的另一特色春景。青苔的深綠色與落英繽紛的山茶花的深紅色以及垂枝梅的粉紅色形成了鮮明的對比，美不勝收。
除了神苑之外，天滿宮裡的「攝社」芹川天滿宮（又名唐渡天滿宮）周圍也是賞梅的好去處。最佳賞花期通常為2月下旬至3月中旬。
梅宮大社——因繪馬上寫有「梅花」與「產子」而聞名
梅宮大社位於京都西部右京區的梅津，顧名思義，它以迷人的梅花景色而聞名。該神社是平安時代四大豪族「源平藤橘」之一的橘氏的宗祠。
梅宮大社的創建時間不詳，據說是平安時代初期由橘嘉智子（檀林皇后）遷至此處的。想與嵯峨天皇之間孕育一個孩子的嘉智子在梅宮大社祈禱，據說不久後她就懷上了仁明天皇。時至今日，人們依然信奉在這裡求子和祈願平安分娩非常靈驗，神社的繪馬上，和「梅花」一起並寫著「產子」（日語中「梅」與「產子」都讀作「Ume」）的字樣。
穿過紅色鳥居後，在雄偉的樓門前有成排的紅白相間的梅樹。樓門上方擺放著許多酒桶。 這是因為梅宮大社也是一個保佑清酒釀造的神社，供奉的主神是酒解神和酒解子神。
拜殿的東側也種著梅樹，並設有休息用的長凳，可供遊客坐下來欣賞梅花。梅花前方有一個石柱，上面刻著「百度石」的字樣，石板路從這裡一直延伸到另一塊石頭旁。據說來回於它們之間並許願100次，就會夢想成真，這種祭拜方式被稱為「百度參拜」，可以一邊賞梅一邊進行。
梅宮大社以北神苑和西神苑為中心，種植了約35個品種的450棵梅樹。最佳觀賞期為2月中旬至3月中旬，但神苑裡的晚梅在3月下旬會與山櫻花一起綻放，建議大家屆時前來觀賞櫻花與梅花「連袂」盛放的絕美景象。
採訪、撰文：藤井和幸（96BOX）
圖片：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）
標題圖片：北野天滿宮裡抬頭賞梅的臥牛像