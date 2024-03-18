京都早春的賞梅勝地：北野天滿宮、城南宮和梅宮大社

北野天滿宮——賞梅花，追憶菅原道真

供奉著學業之神菅原道真（845-903年）的北野天滿宮位於京都市上京區。在京都，自古以來說到賞梅，讓人首先想到的就是這裡。菅原道真非常喜歡自家庭院中的梅花，當他從京都被貶至九州太宰府時，曾賦詩向院中的梅花告別——東風吹起時，切記送我梅花香，莫因無主忘春來。



北野天滿宮牌坊前掛著「梅苑對外開放」的彩旗

北野天滿宮種有約30個品種的1500棵梅樹。通常2月初至3月下旬是梅花的最佳觀賞期，但這裡還種有元旦後就開始開花的「寒紅梅」，因此賞梅季就變得更長了。期間，這裡的梅苑向公眾收費開放，自2018 年起，每逢花季的週末還舉辦燈光秀活動。

當然，梅苑之外，還有很多值得一看的「梅」景。穿過樓門後，在右側的寶物殿周圍，盛開著紅白雙色的梅花。一旁還有一座被視為天滿宮神明使者的牛像，牛像後面是一棵巨大的梅樹，仿若那座臥牛像正在欣賞梅花。



盛開在臥牛像頭上的梅花



梅花與寶物殿相映成趣

國家重要文化遺產三光門前白梅盛開，再往前走，國寶神殿前還種著一對梅樹和松樹。這棵梅樹名為「紅和魂梅」，據說與「飛松傳說」中的梅樹是同一品種。飛松傳說講的是菅原道真所愛之梅，因為思念主人而連夜從京都飛到太宰府的故事。北野天滿宮的梅花不僅美麗，背後還蘊藏著逸聞趣事，因而在欣賞燦爛綻放的梅花時，你還可以同時追思一下平安時代的京都。



重要文化遺產三光門與白色梅花相得益彰



在國寶正殿前盛開的紅和魂梅



芬芳的梅花，預告著春天的到來