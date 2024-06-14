嚴寒之地秋田，溫暖身心的三大鄉土火鍋
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比內土雞湯鮮香濃鬱的烤米棒火鍋
說到秋田的鄉土火鍋，首推烤米棒火鍋。搗碎米飯，插上木棍捏成棒狀後在炭火上烤，這種食物稱「烤米棒（Kiritanpo）」。將它放入加了灰樹花、芹菜等食材的比內土雞湯裡燉煮後即可品嘗。烤米棒還有另一款吃法，即在表面刷上味噌後烤製，稱做「味噌烤米棒」。
「喰處 北洲」的烤米棒火鍋，現點現做的烤米棒深受好評。做一根烤米棒需要用兩碗米飯，放在炭火上慢慢烤製。濃香馥鬱的雞湯滲透到烤米棒之中，吃起來軟糯彈牙，入口即碎。絕妙的口感，定會讓你欲罷不能。
與烤米棒火鍋絕配的比內土雞，是將原種為天然紀念物的「比內雞」做了品種改良後培育的肉雞，它和「薩摩土雞」「名古屋交趾雞」並稱為日本三大土雞。肉質軟硬適中，油脂濃鬱美味。有機會去秋田，建議你一定要品嘗一下。
●DATA
喰處 北洲
- 地址：秋田縣秋田市大町4-1-11
- 交通：JR秋田站徒步15分鐘
- 電話：018-863-1316
- 營業時間：下午5點30分到晚上10點30分
- 休息日：星期日
爽滑口感惹人愛的米糰火鍋
與烤米棒同受喜愛的還有米糰火鍋。食材和做法都跟烤米棒類似，只是改將用搗碎的米飯捏成的團子放入鍋中。秋田是因「秋田小町」「一見鍾情」而聞名遠近的稻米產地。能夠充分品味當地稻米美味的，就屬這兩款火鍋了。
「Chawan（茶碗）屋」的米糰火鍋，賣點是飯團裡加了蝦肉泥。比內土雞湯和蝦味鮮美的飯團相得益彰，只要吃上一口，就會讓你停不下筷子。食材裡有多種菇類，所以湯汁稍顯濃稠，身體從內到外都能吃得暖烘烘的。店內的本地酒也種類齊全，不妨一同品嘗。
●DATA
Chawan屋
- 地址：秋田縣秋田市大町4-2-7
- 交通：JR秋田站徒步15分鐘
- 電話：018-864-5202
- 營業時間：下午5點到晚上11點
- 休息日：星期一
鹽魚汁火鍋，可整條品嘗秋田縣魚
鹽魚汁火鍋使用了鹽漬發酵日本叉牙魚製作而成的魚醬「鹽魚汁」。這種魚醬有獨特的風味，在清淡的湯裡加上一些，會增添醇厚的口感。一般使用的食材有白菜和茼蒿等蔬菜，以及帶有魚卵「Buriko」的整條日本叉牙魚。
日本叉牙魚的主要漁場在日本海的秋田縣海域，因而被秋田縣定為「縣魚」。11到12月迎來最鮮美的季節，一直都是冬日美味。不過在「秋田川反漁屋酒場 大町本店」，因為將最鮮美的時節裡捕撈的日本叉牙魚進行了冷凍保存，所以顧客全年都可以吃到鹽魚汁火鍋。味道柔和的魚肉和彈牙口感的魚卵堪稱完美。每天晚上9點左右，還有當地的民間神靈「生剝鬼」來店捧場，把店內氣氛推向高潮。
●DATA
秋田川反漁屋酒場 大町本店
- 地址：秋田縣秋田市大町4-2-35
- 交通：JR秋田站徒步15分鐘
- 電話：018-865-8888
- 營業時間：下午5點到淩晨0點
- 休息日：無
●周邊資訊
美酒王國秋田 Sake-Navi
在「美酒王國秋田 Sake-Navi」，秋田縣全縣36個酒窖的120種以上本地美酒匯聚一堂，顧客可以在立式酒吧輕鬆品嘗比較各類美酒。除了品牌種類齊全外，1杯從250日圓起價，非常親民，這也是它深受歡迎的原因。推薦500日圓的「自選品酒套餐」，你可以一次選3款喜歡的本地酒享用。如有中意的本地清酒，還可以購買。另外，這裡還定期舉辦「酒窖日」「品酒日」等活動，請確認相關資訊並前來參加。
＊本店在2023年2月13日重新開業。
●DATA
- 地址：秋田縣秋田市大町5-2-1
- 交通：JR秋田站徒步20分鐘
- 電話：018-853-5530
- 營業時間：下午5點到凌晨0點（關店時間晚上11點）
- 休息日：星期日（如逢週末3連休，休息日為星期一）
採訪、撰文、拍攝：Shoepress
標題圖片：秋田鄉土火鍋代表烤米棒火鍋（Shoepress）