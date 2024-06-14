嚴寒之地秋田，溫暖身心的三大鄉土火鍋

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冬日裡的日本料理，最令人期待的莫過於溫暖身心的火鍋。地處嚴寒、暴雪地帶的日本東北地區的秋田縣，是充分利用本地食材的火鍋料理的寶庫。除了最具代表性的烤米棒火鍋外，還有湯汁浸泡飯團的米糰火鍋和濃縮了名產日本叉牙魚鮮味的鹽魚汁 火鍋。本文將為您一一介紹。
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比內土雞湯鮮香濃鬱的烤米棒火鍋

天寒地凍的秋田縣。穿破風雪一往直前的秋田新幹線「小町（Komachi）」 （秋田觀光聯盟提供）
天寒地凍的秋田縣。穿破風雪一往直前的秋田新幹線「小町（Komachi）」 （秋田觀光聯盟提供）

說到秋田的鄉土火鍋，首推烤米棒火鍋。搗碎米飯，插上木棍捏成棒狀後在炭火上烤，這種食物稱「烤米棒（Kiritanpo）」。將它放入加了灰樹花、芹菜等食材的比內土雞湯裡燉煮後即可品嘗。烤米棒還有另一款吃法，即在表面刷上味噌後烤製，稱做「味噌烤米棒」。

每一根烤米棒都用炭火精心烤製
每一根烤米棒都用炭火精心烤製

「喰處 北洲」的烤米棒火鍋，現點現做的烤米棒深受好評。做一根烤米棒需要用兩碗米飯，放在炭火上慢慢烤製。濃香馥鬱的雞湯滲透到烤米棒之中，吃起來軟糯彈牙，入口即碎。絕妙的口感，定會讓你欲罷不能。

與烤米棒火鍋絕配的比內土雞，是將原種為天然紀念物的「比內雞」做了品種改良後培育的肉雞，它和「薩摩土雞」「名古屋交趾雞」並稱為日本三大土雞。肉質軟硬適中，油脂濃鬱美味。有機會去秋田，建議你一定要品嘗一下。

烤米棒火鍋，一人份亦可點單
烤米棒火鍋，一人份亦可點單

●DATA

喰處 北洲

  • 地址：秋田縣秋田市大町4-1-11
  • 交通：JR秋田站徒步15分鐘
  • 電話：018-863-1316
  • 營業時間：下午5點30分到晚上10點30分
  • 休息日：星期日

爽滑口感惹人愛的米糰火鍋

米糰是桌球大小的飯團，吃起來口感極佳
米糰是桌球大小的飯團，吃起來口感極佳

與烤米棒同受喜愛的還有米糰火鍋。食材和做法都跟烤米棒類似，只是改將用搗碎的米飯捏成的團子放入鍋中。秋田是因「秋田小町」「一見鍾情」而聞名遠近的稻米產地。能夠充分品味當地稻米美味的，就屬這兩款火鍋了。

「Chawan（茶碗）屋」的米糰火鍋，賣點是飯團裡加了蝦肉泥。比內土雞湯和蝦味鮮美的飯團相得益彰，只要吃上一口，就會讓你停不下筷子。食材裡有多種菇類，所以湯汁稍顯濃稠，身體從內到外都能吃得暖烘烘的。店內的本地酒也種類齊全，不妨一同品嘗。

●DATA

Chawan屋

  • 地址：秋田縣秋田市大町4-2-7
  • 交通：JR秋田站徒步15分鐘
  • 電話：018-864-5202
  • 營業時間：下午5點到晚上11點
  • 休息日：星期一

鹽魚汁火鍋，可整條品嘗秋田縣魚

日本叉牙魚的鮮美，盡享無遺（秋田川反漁屋酒場 大町本店提供）
日本叉牙魚的鮮美，盡享無遺（秋田川反漁屋酒場 大町本店提供）

鹽魚汁火鍋使用了鹽漬發酵日本叉牙魚製作而成的魚醬「鹽魚汁」。這種魚醬有獨特的風味，在清淡的湯裡加上一些，會增添醇厚的口感。一般使用的食材有白菜和茼蒿等蔬菜，以及帶有魚卵「Buriko」的整條日本叉牙魚。

日本叉牙魚的主要漁場在日本海的秋田縣海域，因而被秋田縣定為「縣魚」。11到12月迎來最鮮美的季節，一直都是冬日美味。不過在「秋田川反漁屋酒場 大町本店」，因為將最鮮美的時節裡捕撈的日本叉牙魚進行了冷凍保存，所以顧客全年都可以吃到鹽魚汁火鍋。味道柔和的魚肉和彈牙口感的魚卵堪稱完美。每天晚上9點左右，還有當地的民間神靈「生剝鬼」來店捧場，把店內氣氛推向高潮。

●DATA

秋田川反漁屋酒場 大町本店

  • 地址：秋田縣秋田市大町4-2-35
  • 交通：JR秋田站徒步15分鐘
  • 電話：018-865-8888
  • 營業時間：下午5點到淩晨0點
  • 休息日：

●周邊資訊

美酒王國秋田 Sake-Navi

酒鄉秋田個性十足的特產本地酒匯聚一堂
酒鄉秋田個性十足的特產本地酒匯聚一堂

在「美酒王國秋田 Sake-Navi」，秋田縣全縣36個酒窖的120種以上本地美酒匯聚一堂，顧客可以在立式酒吧輕鬆品嘗比較各類美酒。除了品牌種類齊全外，1杯從250日圓起價，非常親民，這也是它深受歡迎的原因。推薦500日圓的「自選品酒套餐」，你可以一次選3款喜歡的本地酒享用。如有中意的本地清酒，還可以購買。另外，這裡還定期舉辦「酒窖日」「品酒日」等活動，請確認相關資訊並前來參加。

＊本店在2023年2月13日重新開業。

●DATA

  • 地址：秋田縣秋田市大町5-2-1
  • 交通：JR秋田站徒步20分鐘
  • 電話：018-853-5530
  • 營業時間：下午5點到凌晨0點（關店時間晚上11點）
  • 休息日：星期日（如逢週末3連休，休息日為星期一）

採訪、撰文、拍攝：Shoepress

標題圖片：秋田鄉土火鍋代表烤米棒火鍋（Shoepress）

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