嚴寒之地秋田，溫暖身心的三大鄉土火鍋

Guideto Japan

冬日裡的日本料理，最令人期待的莫過於溫暖身心的火鍋。地處嚴寒、暴雪地帶的日本東北地區的秋田縣，是充分利用本地食材的火鍋料理的寶庫。除了最具代表性的烤米棒火鍋外，還有湯汁浸泡飯團的米糰火鍋和濃縮了名產日本叉牙魚鮮味的鹽魚汁 火鍋。本文將為您一一介紹。

比內土雞湯鮮香濃鬱的烤米棒火鍋

天寒地凍的秋田縣。穿破風雪一往直前的秋田新幹線「小町（Komachi）」 （秋田觀光聯盟提供） 說到秋田的鄉土火鍋，首推烤米棒火鍋。搗碎米飯，插上木棍捏成棒狀後在炭火上烤，這種食物稱「烤米棒（Kiritanpo）」。將它放入加了灰樹花、芹菜等食材的比內土雞湯裡燉煮後即可品嘗。烤米棒還有另一款吃法，即在表面刷上味噌後烤製，稱做「味噌烤米棒」。

每一根烤米棒都用炭火精心烤製 「喰處 北洲」的烤米棒火鍋，現點現做的烤米棒深受好評。做一根烤米棒需要用兩碗米飯，放在炭火上慢慢烤製。濃香馥鬱的雞湯滲透到烤米棒之中，吃起來軟糯彈牙，入口即碎。絕妙的口感，定會讓你欲罷不能。 與烤米棒火鍋絕配的比內土雞，是將原種為天然紀念物的「比內雞」做了品種改良後培育的肉雞，它和「薩摩土雞」「名古屋交趾雞」並稱為日本三大土雞。肉質軟硬適中，油脂濃鬱美味。有機會去秋田，建議你一定要品嘗一下。

烤米棒火鍋，一人份亦可點單 ●DATA 喰處 北洲 地址： 秋田縣秋田市大町4-1-11

秋田縣秋田市大町4-1-11 交通： JR秋田站徒步15分鐘

JR秋田站徒步15分鐘 電話： 018-863-1316

018-863-1316 營業時間： 下午5點30分到晚上10點30分

下午5點30分到晚上10點30分 休息日：星期日

爽滑口感惹人愛的米糰火鍋

米糰是桌球大小的飯團，吃起來口感極佳 與烤米棒同受喜愛的還有米糰火鍋。食材和做法都跟烤米棒類似，只是改將用搗碎的米飯捏成的團子放入鍋中。秋田是因「秋田小町」「一見鍾情」而聞名遠近的稻米產地。能夠充分品味當地稻米美味的，就屬這兩款火鍋了。 「Chawan（茶碗）屋」的米糰火鍋，賣點是飯團裡加了蝦肉泥。比內土雞湯和蝦味鮮美的飯團相得益彰，只要吃上一口，就會讓你停不下筷子。食材裡有多種菇類，所以湯汁稍顯濃稠，身體從內到外都能吃得暖烘烘的。店內的本地酒也種類齊全，不妨一同品嘗。 ●DATA Chawan屋 地址： 秋田縣秋田市大町4-2-7

秋田縣秋田市大町4-2-7 交通： JR秋田站徒步15分鐘

JR秋田站徒步15分鐘 電話： 018-864-5202

018-864-5202 營業時間： 下午5點到晚上11點

下午5點到晚上11點 休息日：星期一