國寶松江城、堀川泛舟，「水城」松江之魅力盡展無餘

Guideto Japan

島根縣松江市不僅是縣政府所在地，同時也是一座觀光城市。「水城」松江市東西兩側分別是「中海」和「宍道湖」， 以城郭為中心建起的城市「城下町」一帶有堀川流經。本文為大家介紹松江觀光熱點——國寶松江城（堡）和遊玩項目「泛舟堀川」。

築城能手打造美麗的傍水之城 松江從江戶時代開始，以城下町的形式發展起來。整個城市位於日本第五大湖泊「中海」和第七大湖泊「宍道湖」之間。穿流於兩湖間的大橋川流經市中心，由國寶松江城的護城河河水形成的水路「松江堀川（通稱：堀川）」遍佈松江這座「水城」，每年吸引著1000萬人次的遊客到訪。



被稱為「松江開府之祖」的是戰國武將堀尾吉晴，他曾是豐臣秀吉和德川家康的重臣。堀尾吉晴的兒子忠氏因在關原合戰（1600年）中戰功卓著而獲封出雲、隱岐兩地，父子二人入主以牢不可破而著稱的戰略要地「月山富田」城堡（島根縣安來市）。然而，較之建造在高山峻嶺上的這座「山城」，堀尾吉晴更看好水資源豐富的松江。在兒子忠氏早逝之後，堀尾吉晴作為孫子忠晴的監護人，開始了松江城（堡）和城下町建設，從而奠定了現今松江市的基礎。 雖然堀尾家在忠晴那一代絕後，但經過京極家1代、松平家10代的積累，松江發展成了一個可年產大米18.6萬石（體積單位，1石10鬥——譯注）的城下町。作為和京都、金澤齊名的「茶點之地」，發展起了松江特色的茶文化和日式點心文化，還誕生出諸如「豐來榮彌節」等獨特的節慶活動。





松江城時隔65年重新躋身「國寶」 日本現存12座城堡，在山陰地區則只有松江城這唯一的一座。被稱作「入母屋破風」的建築風格，宛如「千鳥」展翅般的屋頂造型十分獨特，因此被人們親切地稱為「千鳥城」。 此外，塗成黑色的防雨城牆壁板，承傳了桃山時代的築城風格。

松江城被列入國寶，是在2015年。其實，二戰結束後，依據1950年實施的《文化遺產保護法》，松江城無奈從「國寶」降為了「重要文化遺產」。降格原因是松江城的築城時期不明確。後來，松江市政府通過向中央政府請願以及懸賞號召市民尋找歷史證據，為松江城重新升格為國寶進行了長期不懈的努力。 2012年，在調查松江城內的神社時，人們發現了兩塊和城堡建築年代相關的祈禱牌，上面用黑墨寫著「慶長十六年（1611年）」。這兩塊祈禱牌和城堡 地下室中兩根木柱上遺留的懸掛牌子的痕跡完全吻合，由此，建造時期得以明確，讓松江城重新被列入國寶的夙願終於實現了。 在城堡地下室中央，有一處水井，是為了確保困守城池時飲水問題而挖掘的。在全國現存的12座城堡中，內部備有水井的只此一處。另外，地下室還具備存儲食鹽等糧食的糧倉功能。這說明，松江城在築城之初就已考慮到了可能面臨的實戰問題。 在2樓到4樓的展示廳，你可以看到有關射箭口、城牆上的小塔樓等城堡特有構造的解說資料、盔甲和火繩槍等資料以及用來播放無人機拍攝的影像資料的數位標牌。 5樓的天守閣也遵循古制，採用天守閣造型，室內不設牆壁，可以360度眺望四周。根據規定，松江城周圍不設高層建築。因此，從這裡遠望，視野十分開闊。來松江觀光，如果先登上天守閣一覽周邊地形，或許更能增添遊興。





明治時期，松江城的箭樓被拆毀出售。2001年，三個箭樓得到修復。城山公園內有許多歷史建築，如大正天皇在皇太子時期下榻的興雲閣、發現了使松江城重新成為國寶的關鍵物證「祈禱牌」的松江神社、位於松江城背面的城山稻荷神社等。到了春天，360株櫻花競相開放，美不勝收，還被收入《賞櫻名勝100選》中。





国宝松江城 地址：松江市殿町城山1-5

城堡中心地區開放時間：4月～9月，上午7點～下午7點30分；10月～3月，上午8點30分～下午5點 ※全年無休

城堡內部開放時間：4月～9月，上午8點30分～下午6點30分；10月～3月，上午8點30分～下午5點（最晚入場時間：下午4點30分）

瞭望台參觀費：成人670日圓，中小學生280日圓，外國人330日圓（中小學生140日圓） ※有團隊優惠票、身障人士優惠票、聯票