大阪城：人氣最旺的日本城堡，天守閣與箭樓遺跡必看

位於大阪這座大都市正中心的大阪城（大阪市中央區），是這座城市的象徵，也是不容錯過的旅遊景點。以天守閣所在的主城堡（本丸）為中心建成的大阪城公園占地面積很大，達105.6公頃。公園裡有庭園、廣場，更有大阪城音樂大廳、棒球場、慢跑專用道等，是市民休閒放鬆的好去處，深受市民喜愛。

從豐臣家與德川家混搭風格的天守閣，可以一覽大阪市區

最大的看點當然是大阪城天守閣。參觀人數，2017年度達到了2754395人的歷史新高，是近年來參觀人數最多的日本城堡。

人們對於大阪城的印象是「豐臣秀吉的城堡」。但實際上，豐臣秀吉修築的最早的大阪城，在建成不過34年之後的1615年，「大阪夏之陣」的戰鬥中被燒毀了。之後，德川幕府直接管理大阪城，搗毀了豐臣時代的石牆和護城河，通過動員全國大名的「天下普請」方式修築了新的大阪城。我們現在看到的石牆和護城河，就是那個時候建成的。不過，德川家的大阪城，也在建成36年之後的1655年，天降落雷，燒毀了天守閣。之後一直沒再重建天守閣。

現在大阪城的天守閣是1931年重建的。是在德川家建造的天守台基礎上，參考「大阪夏之陣圖屏風」上描繪的豐臣時代首座天守閣的外觀建造的。這座混搭風格的天守閣，在歷史上是不可能存在的，倒也符合大阪「無奇不有」的特性，豐臣家與德川家的連袂演出，頗有幾分意味深長。





天守閣從外面看是座五層建築，內部則是八層。整棟建築就像是一座巨大的資料館。每層都擺放了一些模型和解說展板，介紹豐臣秀吉生平和當時的社會文化背景。第二層的展示品中，有原本裝飾在天守閣最頂層黑牆上的黃金伏虎，還有屋頂上的金鯱（譯注——相當於傳統中國建築的「鴟尾」）的原尺寸複製品，震撼感十足。複製的戰國時代武士頭盔和無袖和服試穿體驗專案（另收費），適合拍照上傳給朋友分享，也很受外國遊客歡迎。













八層則是可以360度一覽大阪城市景觀的回廊式觀景台。通常的參觀路線是，先上到觀景台，然後往下走樓梯逐層欣賞各層的展覽。因此上行電梯前總是排著長長的佇列。如果走逆行參觀路線，即走樓梯逐層向上觀賞展覽，再到頂層盡情飽覽大阪街景，最後乘坐人不多的電梯一口氣下到底，則可以讓人擺脫排隊的煩躁感。









大阪城天守閣