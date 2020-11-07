大阪城：人氣最旺的日本城堡，天守閣與箭樓遺跡必看
Guideto Japan觀光旅遊
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位於大阪這座大都市正中心的大阪城（大阪市中央區），是這座城市的象徵，也是不容錯過的旅遊景點。以天守閣所在的主城堡（本丸）為中心建成的大阪城公園占地面積很大，達105.6公頃。公園裡有庭園、廣場，更有大阪城音樂大廳、棒球場、慢跑專用道等，是市民休閒放鬆的好去處，深受市民喜愛。
從豐臣家與德川家混搭風格的天守閣，可以一覽大阪市區
最大的看點當然是大阪城天守閣。參觀人數，2017年度達到了2754395人的歷史新高，是近年來參觀人數最多的日本城堡。
人們對於大阪城的印象是「豐臣秀吉的城堡」。但實際上，豐臣秀吉修築的最早的大阪城，在建成不過34年之後的1615年，「大阪夏之陣」的戰鬥中被燒毀了。之後，德川幕府直接管理大阪城，搗毀了豐臣時代的石牆和護城河，通過動員全國大名的「天下普請」方式修築了新的大阪城。我們現在看到的石牆和護城河，就是那個時候建成的。不過，德川家的大阪城，也在建成36年之後的1655年，天降落雷，燒毀了天守閣。之後一直沒再重建天守閣。
現在大阪城的天守閣是1931年重建的。是在德川家建造的天守台基礎上，參考「大阪夏之陣圖屏風」上描繪的豐臣時代首座天守閣的外觀建造的。這座混搭風格的天守閣，在歷史上是不可能存在的，倒也符合大阪「無奇不有」的特性，豐臣家與德川家的連袂演出，頗有幾分意味深長。
天守閣從外面看是座五層建築，內部則是八層。整棟建築就像是一座巨大的資料館。每層都擺放了一些模型和解說展板，介紹豐臣秀吉生平和當時的社會文化背景。第二層的展示品中，有原本裝飾在天守閣最頂層黑牆上的黃金伏虎，還有屋頂上的金鯱（譯注——相當於傳統中國建築的「鴟尾」）的原尺寸複製品，震撼感十足。複製的戰國時代武士頭盔和無袖和服試穿體驗專案（另收費），適合拍照上傳給朋友分享，也很受外國遊客歡迎。
八層則是可以360度一覽大阪城市景觀的回廊式觀景台。通常的參觀路線是，先上到觀景台，然後往下走樓梯逐層欣賞各層的展覽。因此上行電梯前總是排著長長的佇列。如果走逆行參觀路線，即走樓梯逐層向上觀賞展覽，再到頂層盡情飽覽大阪街景，最後乘坐人不多的電梯一口氣下到底，則可以讓人擺脫排隊的煩躁感。
大阪城天守閣
- 地址：大阪市中央區大阪城1-1
- 開放時間：上午9：00-下午5：00（入館截止時間為下午4：30）
- 闭馆日：12月28日-1月1日
- 門票費用：成人600日圓、中學生以下免費 ※有團體優惠和套票等
重要文物、城牆巨石和四季各異的花卉皆為看點，美不勝收
大阪城在明治維新動亂中曾遭大火，二戰中由於空襲導致包括天守閣在內眾多建築被燒毀。即便如此，在主城堡（本丸）及其週邊的外城堡（二之丸），還是保留下了10處重要文物。大手門、櫻門、多聞櫓等五座箭樓、2座倉庫以及金明水井小屋，歷經上述災難仍倖存至今。
箭樓內部也在限定時期特別開放。到2019年11月24日為止的週末和節假日的限定開放期間，就能進到被指定為重要文物的多門櫓箭樓、千貫櫓箭樓、焰硝倉庫等建築內部，來一場珍貴體驗。
對於城堡重度愛好者，那就要推薦「桝形」巨石了。所謂「桝形」，是指為了阻擋侵襲進來的敵軍攻勢，以垂直牆壁合圍而成的四方形空間。為了不讓敵軍一路直行抵達主城堡，特意把門設置在其前行的垂直方向上，當敵軍因轉向行動遲緩的時候，用火槍、弓箭等殺退敵軍，這是一種陷阱。為了不讓失去行進目標的敵人爬牆逃走，特意使用表面比較平滑的整塊巨大岩石來砌成。轉過櫻門，就能看到一塊「蛸石」。這是大阪城最大的石塊，表面積大概有36張榻榻米（59.43平方米），重量估計為108噸。在沒有起重機的時代是如何搬運這些巨石的，真令人驚奇。
另外，大阪城公園的庭園和廣場上，可以欣賞四季各異的各種花卉，特別是春天的梅花和櫻花很有名。外城堡（二之丸）東側的梅林，有100多個品種1270株梅樹，號稱西日本第一的梅林。春天，染井吉野和山櫻等大約3000株櫻花樹，把入選「櫻花名勝100選」的大阪城庭園內裝點得一片緋紅。
大阪城箭樓 內部特別開放
- 售票處：西之丸庭園前
- 開放時間：上午10：00-下午4：30（入場截止時間為下午4：00）
- 2019年開放時間：3月2日-11月24日的週末及節假日 ※7月20日-8月31日夏季休假期間，定期閉館日為週一
- 門票費用：成人700日圓、中學生以下300日圓 ※有團體優惠和套票等
旅遊情報
JO-TERRACE OSAKA
大阪城公園周邊有多條火車和巴士線路，交通便利。最近很多人喜歡在JR「大阪城公園」站上下車。與車站直接相連的商業設施「JO-TERRACE OSAK「」，於2017年開始營業。穿過該商城，就能進到公園裡。商城裡有很多餐飲商店，有很多人去大阪城遊玩前後會在這裡享用午餐或晚餐。長椅型拍照點總是很熱鬧，因為可以和日本紙傘下的公主或武士們的插畫合拍紀念照。
JO-TERRACE OSAKA
- 地址：大阪市中央區大阪城3-1
- 交通：JR環狀線「大阪城公園」站下車，步行即到
採訪、撰文：藤井和幸（96BOX）
攝影：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）