大阪繁華商業地帶「Kita」和「Minami」是怎麼回事？

從梅田站更名，看出大阪人的執著

關西地區的兩大民營鐵路公司阪急和阪神，在2019年10月將「梅田站」更名為「大阪梅田站」。此舉的目的自然無需對當地居民解釋，在赴日外國遊客快速成長的背景下，更名是為了簡單明瞭地告訴大家：「梅田」即是「大阪市中心的中樞車站」。





阪急和阪神的「梅田站」，與4條JR線路的交會的「大阪站」相鄰，由地下通道連為一體。這裡每天上下車人數，阪急為51萬人，阪神為17萬人，JR大阪站為87萬人，形成了西日本地區最大的客運交通樞紐。儘管如此，由於站名不同，關西地區以外的遊客，尤其是外國人，很難想到這兩個車站幾乎就等於是同一個車站，常會出現東找西找，不知所措的情況。有一個非常出名的笑話，說是一個乘客從JR線大阪站下車後，在車站前搭上計程車，要求去梅田站，結果讓計程車司機非常傷腦經。

而且，大阪Metro（原大阪市營地鐵）也有幾條線路，站名大同小異，包括每日乘客人數達44萬人的御堂筋線的梅田站、谷町線的東梅田站和四橋線的西梅田站。這些車站都在大阪站附近，徒步即可到達，因此更是讓人感到困惑。如此拘泥於「梅田」這個地名，或許體現了大阪人對這片土地的深厚的感情吧。









大阪還有一個讓遊客摸不著頭緒的是「Kita（北）」和「Minami（南）」。這個說法在大阪市的條例和正式文宣中也經常能看到，可見在當地基本已被認知並通用。但「Kita（北）」從哪裡開始，「Minami（南）」又到哪裡為止，則沒有一個明確的範圍界定；況且，也沒有這樣的地址門牌或車站的站名。關西圈以外的人大致知道「Kita（北）」是指梅田和大阪站一帶以及北新地，「Minami(南)」 是指道頓堀和難波站周邊的繁華地帶，但是從機關單位和媒體發佈的資訊以及個人的使用情況來看，納入「南」或「北」的車站和地點都不盡相同。



