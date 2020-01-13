大阪繁華商業地帶「Kita」和「Minami」是怎麼回事？
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從梅田站更名，看出大阪人的執著
關西地區的兩大民營鐵路公司阪急和阪神，在2019年10月將「梅田站」更名為「大阪梅田站」。此舉的目的自然無需對當地居民解釋，在赴日外國遊客快速成長的背景下，更名是為了簡單明瞭地告訴大家：「梅田」即是「大阪市中心的中樞車站」。
阪急和阪神的「梅田站」，與4條JR線路的交會的「大阪站」相鄰，由地下通道連為一體。這裡每天上下車人數，阪急為51萬人，阪神為17萬人，JR大阪站為87萬人，形成了西日本地區最大的客運交通樞紐。儘管如此，由於站名不同，關西地區以外的遊客，尤其是外國人，很難想到這兩個車站幾乎就等於是同一個車站，常會出現東找西找，不知所措的情況。有一個非常出名的笑話，說是一個乘客從JR線大阪站下車後，在車站前搭上計程車，要求去梅田站，結果讓計程車司機非常傷腦經。
而且，大阪Metro（原大阪市營地鐵）也有幾條線路，站名大同小異，包括每日乘客人數達44萬人的御堂筋線的梅田站、谷町線的東梅田站和四橋線的西梅田站。這些車站都在大阪站附近，徒步即可到達，因此更是讓人感到困惑。如此拘泥於「梅田」這個地名，或許體現了大阪人對這片土地的深厚的感情吧。
大阪還有一個讓遊客摸不著頭緒的是「Kita（北）」和「Minami（南）」。這個說法在大阪市的條例和正式文宣中也經常能看到，可見在當地基本已被認知並通用。但「Kita（北）」從哪裡開始，「Minami（南）」又到哪裡為止，則沒有一個明確的範圍界定；況且，也沒有這樣的地址門牌或車站的站名。關西圈以外的人大致知道「Kita（北）」是指梅田和大阪站一帶以及北新地，「Minami(南)」 是指道頓堀和難波站周邊的繁華地帶，但是從機關單位和媒體發佈的資訊以及個人的使用情況來看，納入「南」或「北」的車站和地點都不盡相同。
「Kita」和「Minami」的說法，源於江戶時代
「Kita（北）」和「Minami（南）」的說法可追溯到江戶時代的花街柳巷。「Kita（北）」始於江戶時代初期盛極一時的堂島新地的妓院區。1730年，堂島建設了白米市場，作為商業城市大阪的中心發展起來，於是，妓院區便移到了曾根崎川北岸的曾根崎新地，成為富商的飲酒作樂之地，極盡繁榮。堂島和曾根崎都位於大阪城下的北端，因而被稱為「北部的花街」或「北部的新地」。
1874年，國營電車的大阪站在梅田開通後，繁華商業街隨之擴大規模，這一帶開始被人們稱為「北陽」，或只稱「KITA（北）」。曾根崎新地作為町名沿用至今，高級酒吧、高級餐廳「料亭」匯集於此，發展成為更高級別的大人們的娛樂場所——北新地。
「Minami（南）」是從「南地五花街」發展而來。1615年道頓堀的河流工程竣工後，南側建起了很多戲院，於是招攬觀眾的花街柳巷陸續出現。宗右衛門町、九郎衛門町、櫓町、阪町、難波新地構成的花柳巷「南地五花街」，逐漸被簡稱為「南地」或「Minami（南）」。
各藩國儲藏兼出售糧食的棧房建在中之島和堂島，那裡的武士也會去「Kita（北）」尋歡作樂；與之相對的「Minami（南）」，則聚集了以工匠為首的工商業者，熱鬧非凡。有趣的是，即便到了今天，這兩個地區給人的印象也和當時沒什麼兩樣，「Kita（北）」是一派精緻時尚的都市風貌，分佈著許多成年人喜愛的高級餐廳，而「Minami（南）」則是年輕人文化的發源地，散布著濃郁的百姓生活氣息。
如果你來這裡遊覽，只要大致記住以下幾塊區域即可：「Kita」以梅田為中心，包括北新地、堂島、中之島和西天滿；「Minami」以道頓堀和心齋橋為中心，其南部為難波站周邊一帶，東部是黑門市場所在的日本橋，西部延伸至二手服裝店和人氣咖啡館匯集的堀江周圍。你完全不用勉強找話去說，只要拿地名來問一句：「道頓堀哪家店可以吃到美味午餐？」，熱情爽朗的大阪歐巴桑一定會把「Minami」的B級美食介紹個給你。
港灣地區「Nish（西）」或將崛起？
最近受到眾人矚目的「Nish（西）」，是指港灣地區，其中心地帶為2025年大阪世界博覽會會場所在地、包含賭場在內的綜合度假區候選地——夢洲。按計劃，最晚在世界博覽會舉辦前一年的2024年，大阪Metro（地鐵）中央線將延伸至夢洲，並建設一座超高樓大廈「夢洲站塔樓（暫定名）」。
夢洲及其東北方向的舞洲、G20大阪峰會主會場所在地咲洲，這三座人工島本應成為大阪新城「Technoport大阪」建設規劃的中心，但由於泡沫經濟破滅及申辦奧運會失敗，開發受阻陷於停頓。但是，2025年世界博覽會的舉辦和綜合度假區招商，讓這裡又逐漸恢復了生機。海灣地區建有日本環球影城和世界最大規模的水族館「海遊館」，深受赴日遊客的歡迎，因此可以預測，飯店和商業設施的需求前景更加廣闊。
行政方面以及房地產開發商如今頻繁使用「Nish」這個詞，以期它儘快深入人心並成為與「Kita」和「Minami」旗鼓相當的繁華鬧市。然而，大阪人生性不喜歡受「貴人」指使，這個名字能否讓他們接受還很難說。「Kita」和「Minami」與江戶時代的歷史密不可分，而「Nish」能否展現出不同於這兩地的新街市的魅力呢？可以說真正的較量才剛剛開始。
採訪/撰文：藤井和幸（96BOX）
攝影：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）
標題圖片：從咲洲上空俯瞰大阪市區