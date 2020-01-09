麒麟啤酒仙臺工廠與竹葉型魚糕館：隨團參觀工廠，乾一杯新釀啤酒

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近年來，宮城縣仙臺市開放針對大人們的「工廠參觀團」，大受遊客歡迎，參觀完生產線後還可以試飲啤酒。本文為讀者介紹麒麟啤酒仙臺工廠參觀團和魚糕製作體驗教室，遊客可以在參觀過程中透過身體的五感充分體驗啤酒釀製的趣味性，並手工製作下酒菜「竹葉型魚糕」。

深度體驗啤酒釀造過程 參觀團從上午9點半到下午3點，每半小時為一個梯次。參觀時間為50分鐘，試飲20分鐘，共需70分鐘。 麒麟啤酒工廠參觀團的特點是，遊客可以透過五感——視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，了解啤酒香醇的秘密。在流程解說中，隨處都精心設計了聞香、觸摸和品嘗的環節。大家在參觀過程中可以試嘗啤酒的原料麥芽，還可以觸摸0～1度恆溫的儲酒罐冰涼的罐子，這些都是只有親臨啤酒生產現場，才能體驗到的樂趣。



參觀途中還專設一處，讓遊客試飲平時喝不到的麥汁。麥汁是由醪糟過濾而得。普通的啤酒，是混合了醪糟第一次過濾而得的麥汁和再度過濾而得的麥汁後製成的，而「一番榨」啤酒只使用第一次過濾而得的第一道麥汁釀制。如果對比著喝，你會為第一道麥汁的醇正濃郁而驚歎不已。



