麒麟啤酒仙臺工廠與竹葉型魚糕館：隨團參觀工廠，乾一杯新釀啤酒
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麒麟啤酒仙臺工廠，打造人氣品牌
麒麟啤酒以「日本新的常規啤酒」為目標，於1990年開始銷售「一番榨」啤酒。所謂「一番榨」，是原料過濾程序中自然流出的第一道麥汁，這款啤酒，就是只用第一道麥汁釀造出來的。如今它已成為日本知名啤酒品牌之一，在全球40個國家以「KIRIN ICHIBAN」的名稱銷售。
麒麟啤酒仙臺工廠（宮城野區）的主打產品以「一番榨」最為有名，廠內有專人陪同的免費參觀團，深受遊客歡迎，尤其是外國客人的數量成長最為明顯。從JR仙石線多賀城站有免費接駁車接送，如果你想品嘗剛釀造出的啤酒，這裡是不可錯過的景點。
深度體驗啤酒釀造過程
參觀團從上午9點半到下午3點，每半小時為一個梯次。參觀時間為50分鐘，試飲20分鐘，共需70分鐘。
麒麟啤酒工廠參觀團的特點是，遊客可以透過五感——視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，了解啤酒香醇的秘密。在流程解說中，隨處都精心設計了聞香、觸摸和品嘗的環節。大家在參觀過程中可以試嘗啤酒的原料麥芽，還可以觸摸0～1度恆溫的儲酒罐冰涼的罐子，這些都是只有親臨啤酒生產現場，才能體驗到的樂趣。
參觀途中還專設一處，讓遊客試飲平時喝不到的麥汁。麥汁是由醪糟過濾而得。普通的啤酒，是混合了醪糟第一次過濾而得的麥汁和再度過濾而得的麥汁後製成的，而「一番榨」啤酒只使用第一次過濾而得的第一道麥汁釀制。如果對比著喝，你會為第一道麥汁的醇正濃郁而驚歎不已。
盡情品嘗新釀製出的啤酒
隨團參觀結束後，就是大家期待已久的試飲時間了。在20分鐘的時間裡，大家最多可以試飲3杯啤酒，還配有下酒小吃，真是貼心。除「一番榨」和「一番榨黑生」外，還準備了當季酒品和無酒精啤酒等3種啤酒，軟飲料的種類也很豐富。
工廠內有一家自助餐廳「Kirin Beer Port Sendai（仙臺麒麟啤酒港）」，提供用當地蔬菜烹製的健康營養菜肴。這裡當然也可以品嘗到剛釀製好的新鮮啤酒，如果你想再喝一杯，不妨光顧一下這家餐廳。
【DATA】
- 地址：宮城縣仙臺市宮城野區港2-2-1
- 交通：從JR仙臺站乘車40分鐘（JR多賀城站有免費接駁車接送）
- 電話：022-254-2992（餐廳：022-387-7811）
- 營業時間：上午9點～下午4：40（上午9點半～下午3點半有專人領隊參觀）
- 休息日：週一（逢節慶日，則為節後第一個工作天）
- 費用：參觀免費 餐廳自助午餐為1300日圓，晚餐為2000日圓（均含稅）
●周邊資訊
鐘崎竹葉魚糕館
最適合下酒的仙臺特產，是將大翅鮶鮋或鱈魚的肉泥烤製成竹葉形的魚糕。「鐘崎竹葉魚糕館」是一處遊樂園，在這裡既可以參觀相鄰魚糕工廠的作業場景，看到師傅們用傳統方式製作魚糕的過程。
特別要為各位讀者推薦的是「竹葉魚糕製作體驗教室」。在工作人員的指導下，把碾碎的魚肉揉成團，穿上竹籤，成型後放到火上烤。剛烤好的魚糕不僅香氣四溢，富於彈性，而且因為是自己親手烤製的，吃起來會別有一番風味。
【DATA】
- 地址：宮城縣仙臺市若林區鶴代町6-65
- 交通：從JR仙臺站乘車20-30分鐘
- 電話：022-238-7170
- 營業時間：上午9點半～下午6點
- 休息日：不定期休息
- 門票：免費
- 竹葉魚糕製作體驗教室：需預約（官方網站）。一次為45分鐘，每天舉辦5次，費用為700日圓
採訪/撰文：Shoe Press
標題圖片：「一番榨」生產線。生產線有時不營運，建議有意參觀者請事先確認（圖片提供：麒麟啤酒仙臺工廠）