岩手三陸鐵路之旅：悠然眺望谷灣海岸（南段：盛站-宮古站）

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「三陸鐵路」電車行駛在岩手縣的海岸，沿途可以眺望到美麗的大海，因而深受旅客喜愛。2019年3月，它與JR山田線的宮古站至釜石站區間整合為一體，誕生了南北長約163公里的「谷灣線」。我們將分「南段」和「北段」，為讀者介紹這條人氣線路的車窗外美景、以土特產而聞名的車站以及周圍的主要景點。

過去，三陸鐵路分為南北兩條線路，南段是從盛站到釜石站的「南谷灣線」，北段是從宮古站到慈站的「北谷灣線」，運行在釜石站和宮古站間的則是JR東日本的山田線。

2011年3月，東日本大地震引發的海嘯摧毀了車站、鐵軌和橋樑，鐵路交通陷入了不知何時才能恢復通車的困境，但相關單位認為「愈是在這樣的時候，愈應該發揮它作為地區交通手段的作用」，在短短5天之後，受害程度較輕的北谷灣線部分區段就恢復了列車運行。

2014年4月，三陸鐵路全線恢復運行。2019年3月23日，地震後長期不通的山田線釜石站-宮古站區間在恢復通車的同時，將運營管理移交給了三陸鐵路公司。縱貫盛站-久慈站的全長163公里的「三陸鐵路谷灣線」由此誕生，它目前是日本最長的一段「第三部門」鐵路(*1)。



在宮古站-磯雞站區間行駛的谷灣線列車 圖片提供：三陸鐵路



慶祝谷灣線誕生的通車儀式 圖片提供：三陸鐵路

巧用優惠車票，下車享受旅途中的樂趣

從南段的盛站到北段的久慈站，全程大約需要4個半小時。一直坐在車上欣賞窗外景色固然不錯，但中途下車探訪名勝古跡，品嘗當地美食，也不失為列車旅行的一種樂趣。

三陸鐵路為乘客們準備了「全線乘車劵」「1日乘車劵」和「單趟中途下車劵」等多種優惠車票。每一種乘車劵的可使用區間和有效期各不相同，請大家在官網上查詢後，配合自己的旅程和目的，妥善運用。



盛放的櫻花扮靚吉裡吉裡站 圖片提供：三陸鐵路



織笠站-陸中山田站區間，沿途是風平浪靜的谷灣型海岸，列車從山田灣邊穿過 圖片提供：三陸鐵路

掛滿扇貝繪馬的「戀濱站」、看得見釜石大觀音的「平田站」

舊南谷灣線區間為36.6公里，舊JR山田線區間為55.4公里，宮古站大致位於中間點上。在這段南側區間，不時可以欣賞到谷灣海岸複雜地形造就出的絕美景色。剛重建好的車站、鐵軌線路，以及現在仍在重建的沿岸城鎮，也都值得一看。

從盛站出發的第三站戀濱站，原本叫做「小石濱站」。當地漁業協會將特產扇貝定名為「戀濱扇貝」，謀求打造成一個品牌產品。為此車站在2009年也更名為戀濱，之後成為了戀人們追捧的氣場。候車室的牆上掛滿了「扇貝繪馬」，也就是寫滿了祝福語的扇貝殼，祈禱戀愛成功和早日重建小鎮，十分壯觀。建議你利用停車的幾分鐘時間，悄悄在貝殼上許個心願。



車站候車室內滿牆的「扇貝繪馬」。貝殼免費提供，但由於選用的均為本地扇貝殼，所以有時可能缺貨 圖片提供：三陸鐵路

在釜石站的前一站平田站，向東可以看到廣田灣，向東北方向可以看到高達48.5米的白色觀音像「釜石大觀音」。如想近距離觀看釜石大觀音，可以在釜石站下車換乘岩手縣交通公司的上平田方向巴士，約10分鐘可達「釜石大觀音入口」站，下車步行10分鐘即到。大觀音像的內部有一個瞭望台，可以將釜石灣的壯美景色一收眼底。



守望著釜石灣的釜石大觀音 圖片提供：岩手縣觀光協會

釜石，以「煉鐵小鎮」和「橄欖球小城」聞名

釜石以鋼鐵工業聞名，擁有日本最古老的西式高爐遺跡「橋野鐵礦山」，2015年，作為「明治日本工業革命遺產 制鐵煉鋼、造船、煤炭工業」的構成部分，入選了聯合國教科文組織世界文化遺產名錄。從釜石站坐車大約需要花費50分鐘，但借助城樓砌牆技術建造的高爐遺跡很有一看的價值。



在橋野鐵礦山運轉時間最長的三號高爐遺跡 圖片提供：岩手縣觀光協會

從1979年開始在日本橄欖球錦標賽蟬聯七屆冠軍的「新日鐵釜石橄欖球隊」，擁有壓倒性的強大實力，被稱作「北方鐵人」，並讓釜石以「橄欖球小城」而名揚日本。2019日本橄欖球世界盃比賽期間，新設在距離「鵜住居」站徒步10分鐘處的「釜石鵜住居復興體育場」成為比賽會場。鵜住居是東日本大地震中釜石市內受災最嚴重的地區。當地希望通過比賽造勢，向世界展示重建復興的有力步伐，並表達對各國援助的感謝。



橄欖球王者之戰的賽場釜石鵜住居復興體育場（圖片提供：釜石市2019橄欖球世界盃推進本部秘書處）

採訪/撰文：shoepress

標題圖片：行駛在岩手船愈站-織笠站區間的三陸鐵路列車

寫真提供：三陸鐵路