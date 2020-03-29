岩手三陸鐵路之旅：悠然眺望谷灣海岸（北段：宮古站-久慈站）

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「三陸鐵路」蜿蜒行駛在岩手縣沿岸，是一條人氣很高的地方鐵路。2019年3月，它與JR山田線的釜石站-宮古站區間整合後，誕生了南北全長約163公里的「谷灣線」。本文將為大家介紹中間點宮古站以北至終點久慈站之間的沿途景點。

三陸鐵路宮古站-久慈站區間過去被稱作「北谷灣線」。這段線路翻山越嶺，沿途隧道接連不斷，但也有許多獨特的魅力，比如可以從30米高的大橋上俯瞰浩瀚的太平洋，還可以中途下車去品嘗一下地方美食。



從「安家川橋樑」眺望太平洋 圖片提供：三陸鐵路

宮古站，可以買到三陸鐵路的文創產品

谷灣線通車時，在宮古站還開設了一家名為「Santetsuya（三鐵屋）」的特產店，三陸鐵路文創產品和沿線土特產琳琅滿目，最受歡迎的是「黑鹿煎餅」。這個獨特的商品名中蘊藏著這樣的含義，那就是即便經營狀況嚴峻，三陸鐵路依然要力爭實現「黑字化」（即賺錢，與「黑鹿」在日語中諧音——譯注）。店裡出售的都是雜糧、海帶絲、醬油和鹽等當地特產，口味道地，深受好評。

如果想要體驗集市的熱鬧氛圍，順便買點三陸的特產，可以從宮古站步行10分鐘前往「宮古市魚菜市場」。這裡不僅出售各種新鮮水產、蔬菜和手工熟食，在有的小餐館裡還可以品嘗到海鮮蓋飯。

宮古站也是距離三陸地區首屈一指的觀光勝地「淨土濱」最近的車站。風平浪靜海灣裡粗獷的岩石巋然聳立，這裡的「極樂淨土般的美妙景色」，絕不可錯過。



香脆的「黑鹿煎餅」 圖片提供：三陸鐵路



宮古市魚菜市場一派熱鬧景象，這裡不僅有前來買菜的本地居民，還有許多來選購土特產的遊客 圖片提供：岩手縣觀光協會



從宮古站前往淨土濱，乘坐巴士大約需要20分鐘 圖片提供：岩手縣觀光協會

在堀內站附近可以從高達30米的大橋上眺望太平洋

堀內站位於可以眺望大海的高地之上，附近有兩座大橋，是三陸鐵路沿線眺望點中最有人氣的地方。

位於南側白井海岸站方向的「大澤橋樑」，是一座形態優美的鋼筋混凝土拱形橋，高30米，全長156米。北側的「安家川橋樑」高33米，長302米。從兩座大橋都可以將太平洋的壯美景色盡收眼底。列車通過橋樑時，會減速慢行或短時停車，大家一定要提前準備好相機拍照。



從大澤橋可以隔著漁港眺望太平洋 圖片提供：三陸鐵路



到了秋季，路過安家川橋時，透過車窗你或可看到鮭魚洄游景象 圖片提供：三陸鐵路

陸中野田站，「野田海鹽」霜淇淋；久慈站，谷灣線北部門戶

陸中野田站是一座鐵路和公路服務區合二為一的設施，在整個日本都十分少見。這裡最有名的，是公路服務區出售的「野田海鹽」霜淇淋。野田村擁有超過400年的制鹽歷史，用柴火慢慢煮幹海水製成的天然海鹽，能夠完美地襯托霜淇淋的香草風味。



「野田海鹽」霜淇淋 圖片提供：野田村觀光協會

位於谷灣線最北端的久慈，是海女（徒手潛水捕魚的女性——譯注）下海捕魚的最北之地。車站內專設一角，展示海女的相關資料，還可以試穿海女的服裝。小賣鋪「三陸谷灣亭」的招牌商品「海膽便當」，用熬海膽的湯汁煮好米飯，再在上面鋪上滿滿一層海膽，奢侈美味。每天限量供應20份，建議大家提前預訂。

在久慈美麗的海岸，尤為引人注目的，是海浪侵蝕形成的「吊鐘洞」。6月夏至前後，透過洞穴，可以看到朝陽從海平面徐徐升起的光景。



這個車站，就是NHK晨間劇《海女》中的「北三陸站」。站內設有旅遊指南服務台和商店 圖片提供：三陸鐵路



從久慈站打車前往吊鐘洞大約需要15分鐘。朝陽在洞穴中升起 圖片提供：三陸鐵路

在宮古-久慈區間運行的「被爐列車」

三陸鐵路在不同季節運行充滿情趣的主題列車。其中比較有名的是每年12月到次年2月之間（可能調整時間或暫停運營），在舊北谷灣線區間行駛的「被爐列車」。乘車時可以舒舒服服地用被爐暖腳，透過車窗欣賞開闊的冬季海景。



四人一組的被爐坐席給乘客帶來賓至如歸的感覺 圖片提供：三陸鐵路

採訪/撰文：shoepress

標題圖片：從大澤橋眺望三陸海岸的絕美景色 圖片提供：三陸鐵路