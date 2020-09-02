來一場神戶徒步旅行！參觀雄偉的布引瀑布

登山遠足這種享受自然的文化，也是海外的舶來品。1874年，手拿冰杖，腳穿登山鞋的一群外國人登上了六甲山，這被視為日本首次真正意義的登山活動。在這之前，日本雖然有山嶽信仰，還有修驗道（日本傳統禁欲主義中的一種——譯注）信徒的修行活動等，人們也會進山，但幾乎不存在純娛樂的登山活動。在北野這種允許日本人與外國人混居的「雜居地」，日本人接觸西方文化與生活習慣的機會也多，於是慢慢地，親近大自然的遠足登山就開始滲透到神戶民眾的生活中去。

1868年開港的神戶，從奈良時代起就作為瀨戶內海海運的要衝而繁榮，並以洋溢著異國風情的海濱城市而聞名，人口 150多萬的這座大城市的北側，聳立著六甲山脈，也為這座城市增添了一大特色，一片蔥蘢中的登山道入口，距離位於海濱地區的神戶地標——神戶港塔，只有2公里遠。

新幹線的候車時間也能來一次正宗的遠足

可以在短時間內感受神戶的地形與文化，其實有個好去處，而且就在新幹線「新神戶站」的背後。那就是「布引瀑布」，日語寫做「布引瀧」，只需徒步幾分鐘，就能享受正宗的遠足和森林浴了。坐新幹線到達神戶後，或是離開神戶前利用最後一點點時間想要再玩上一會兒的人，都喜歡去這個著名景點。

新神戶站背後緊挨著六甲山。下到一層，走上北側的那條路後，就能看到牆上寫著「布引瀧 0.4公里」，非常醒目，所以沒有地圖也不用擔心找不到。車站背後有清澈的溪流，溪水還從車站建築下方流過，著實讓人驚訝。









從車站步行2分鐘左右處，有一座磚石修建的「砂子橋」。走過橋，一片綠茵蔥郁中就能看到遠足路線的起點了。走不了多遠是一個岔路，路口有標識，左邊平坦的道路通往「雌瀧」，步行100公尺左右，右邊是陡峭的臺階，一路攀登上去就是「雄瀧」，大約270公尺的距離。









「布引瀑布」是布引溪流上4條瀑布——雄瀧、雌瀧、夫妻瀧、鼓瀧的總稱。與華嚴瀑布（櫪木縣日光市）、那智瀑布（和歌山縣智勝浦町）並稱為日本三大神瀑。布引瀑布以落差最大的雄瀧最為有名，不過如果時間富裕，去看看雌瀧也很有價值。

雌瀧是優美的兩段式瀑布，置身於一片蔥郁當中，讓人難以相信這裡與新神戶站僅有5分鐘的距離。側耳傾聽奔落的水聲，剛才車站的人聲鼎沸接踵摩肩猶如是一場夢般無法想像。雖然要繞一些遠路，但從雌瀧經由鼓瀧，再繞至雄瀧和夫妻瀧——「布引瀑布」的這個全套路線還是值得一試的。









從岔路口拾階而上，不到10分鐘即可達雄瀧。路上有可以俯瞰鼓瀧的絕佳觀景點，滿目蒼翠一路走去，很快就能到雄瀧。雖然有些地方坡度較陡容易打滑，但沿途都有扶手可抓，所以即便是穿工作時的皮鞋也不影響攀登。

雄瀧最大落差有43公尺，非常宏偉。水流蜿蜒瀉下，宛如隨風飄展的白衣。這也是「布引」這個名字的由來。從雄瀧的水潭再分出兩股直流而下，那便是夫妻瀧了。瀑布對面擺放有長凳，可以坐下靜觀大自然鬼斧神工的藝術傑作。



水潭上方是形狀優美的雄瀧。下方是夫妻瀧



