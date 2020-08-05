走！一起去逛名古屋城：絢麗豪華的本丸御殿與天守閣時隔多年再次交相輝映
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德川幕府的重要據點孕育出大都市名古屋
名古屋城最為知名的，莫過於古城樓屋頂金光閃閃的金色鴟吻——金鯱。作為名古屋城的城下街區發展起來的愛知縣名古屋市，現在已成為居住著230萬人的日本中部地區最大城市。名古屋城作為該市的象徵，一直深受廣大市民喜愛。對於江戶幕府來說，名古屋城是最重要的要塞，竣工於1612年。
德川家康於1609年下令修築名古屋城，這是關原大戰戰勝豐臣家的9年之後。當時，還在徹底消滅豐臣家殘餘勢力的大阪之陣（1614-1615年）之前，豐臣秀吉之子秀賴還固守在大阪城裡。德川家認為，在位於聯結幕府所在地江戶和上方（即關西）的東海道中點位置尾張（愛知縣西部），有必要建造一座防禦能力超強的要塞。
在那之前，尾張藩的中心是清洲城（愛知縣清須市）及其周邊城鎮。但由於地處沿河低地，時有水患，地基也比較脆弱，一直是個不省心的問題，因此決定在熱田高地修築新城。那裡曾是織田信長年輕時居住的據點那古野城所在地。
1610年，德川幕府動員全國的大名協助開始築城，即所謂的「天下普請」。此舉一方面是測試「外樣大名(與德川家關係較疏遠的地方諸侯——譯注)」們的忠誠度，同時也有借此削弱他們財力的意圖。修築石牆垣等負擔較重的任務，德川幕府下令由從前追隨豐臣家的西部諸藩大名來承擔。以「築城高手」之稱名滿天下的熊本藩大名加藤清正，自願承擔了修築天守台石牆這一最重要的任務，只用了三個月左右就完工了，成為史上一段佳話。
最終，這座城堡交付給了始于家康第九子德川義直的尾張德川家。名古屋城成為德川禦三家最重要的居城，從這一點也能看出江戶幕府對此地是多麼重視。五層高的大天守屋頂上裝飾著一對用純金打造的鴟吻——金鯱，盡顯德川家的威勢。1615年完工的本丸御殿，既是藩主住所，也兼做尾張藩行政機關，裡面裝飾得金碧輝煌、絢麗豪華。
城下街區也鋪設了棋盤網狀道路，並把武士、工匠、商人、神社寺廟等從清洲整體搬遷過來，名古屋迅速繁華了起來。
計畫木結構復原的天守閣
進入明治時期，名古屋城一度被征作軍用。當日本政府決定保留此城郭後，名古屋城被收歸宮內省管轄，成為名古屋離宮。昭和初期被認定為國寶，是舊國寶的第一號，被捐贈給名古屋市，開始對外公開。但在第二次世界大戰中遭受了空襲，1945年5月，天守閣和本丸御殿被大火燒毀。
即便如此，戰後不久就對公眾開放了從大火中倖存的望樓和大門、石牆等遺址。1952年被指定為「特別史跡 名古屋城址」。依靠名古屋市民為主籌措的巨額捐款，1959年用鋼筋混凝土建成了我們現在看到的天守閣。外觀是根據戰前製作的實測圖忠實再現的，金鯱也複製安放了上去。在外五層裡七層的天守閣內部，除了設有展望室之外，還作為博物館陳列展示歷史資料和模型，每天遊客如織。
現在，由於設備老化和抗震性能不足等原因，天守閣內部已暫停開放。名古屋市正在推進天守閣木結構複原計劃。雖然不能登天守閣是個遺憾，但2018年本丸御殿重建完成，可以時隔70年一睹內城景觀。一旦復原工程開工，就無法同時看到天守閣和本丸御殿了，建議趁早去看一次。
壯美的本丸御殿復活了
去年6月開始對外開放的本丸御殿，是以實測圖和眾多照片、柱石為參考，花費大約十年時間忠實復原的武家風格「書院造」建築。
初代藩主德川義直在本丸御殿只住了五年時間，就搬到二之丸禦殿居住。由於1626年德川家第二代將軍德川秀忠前往京都的時候在此住過，之後本丸御殿便成為將軍專用禦殿。雖然實際使用次數很少，但殿內裝飾著狩野貞信、狩野探幽等畫師們所繪的屏風壁畫和裝飾金屬件，顯得金碧輝煌。
二戰期間，有屏風壁畫曾卸下保存，很多保存完好，其中1000多幅被指定為國家重要文物。本丸御殿裡擺滿了通過分析紙張材質和顏料後精心復原的仿製品。現代工匠們窮盡技藝重現的楣窗和裝飾金屬件充滿了豪華氣息，令人歎為觀止。
望樓和大門讓人遙想築城當年
三座望樓能讓人一窺築城之初的雄姿，現在均為國家重要文物。靠近正面入口的西南角望樓，內部終年對外開放，大家一定不要錯過。從望樓最頂層可以近距離觀賞大天守和小天守。而往正門方向，則能遠眺名古屋車站周邊的高層建築群。這座望樓曾在宮內省管轄時的大正時期修復過，獸頭瓦上的菊紋讓人感受到名古屋城的歷史變遷。
東南角望樓在城內就能看到。而西北角望樓則面臨位於本丸西北方向禦深井丸的外護城河，如果從名古屋公園外側眺望，就能看到望樓石牆與護城河水面相映的美景。
此外，還有三座門也被指定為國家重要文物，現在還殘存著築城當時所建的石牆和土牆。以被指定為名勝的二之丸庭園為代表，以及梅林、牡丹園、椿園等庭園裡，四時花開不斷，值得一遊。
推薦先參加不需要提前預約的「名古屋城導覽」，然後可以慢慢逛自己感興趣的場所。這樣，可以跟著既熟悉名古屋城也熟悉名古屋這座城市的志願者導遊免費參觀，一邊聽著名古屋口音的解說詞一邊盡情遊覽城內。
特別史跡 名古屋城
- 地址：愛知縣名古屋市中區本丸1番1號
- 開放時間：9:00-16:30（本丸御殿、西南角望樓16:00之後停止入場）
- 閉館日：12月29日-1月1日
- 門票價格：成人500日元、中學生以下免費 ※團體和名古屋市老年人有優惠
- 名古屋城導覽集合地點：正門、東門的導遊展板附近 無需預約，免費參加
- 名古屋城導覽出發時間：平時 10:00，13:30 週末和假日 9:30、11:00、13:30
- 交通：乘坐名古屋市營地鐵「名城線」，在「市役所」車站下車，徒步5分鐘；乘坐鶴舞線，在「淺間町」車站下車，徒步12分鐘；乘坐名古屋觀光旅遊線路大巴MEGURU，在「名古屋城」車站下車，徒步即到（從名古屋車站出發，車程約21分鐘）
採訪/撰文/攝影：nippon.com日本網編輯部