走！一起去逛名古屋城：絢麗豪華的本丸御殿與天守閣時隔多年再次交相輝映

德川幕府的重要據點孕育出大都市名古屋

名古屋城最為知名的，莫過於古城樓屋頂金光閃閃的金色鴟吻——金鯱。作為名古屋城的城下街區發展起來的愛知縣名古屋市，現在已成為居住著230萬人的日本中部地區最大城市。名古屋城作為該市的象徵，一直深受廣大市民喜愛。對於江戶幕府來說，名古屋城是最重要的要塞，竣工於1612年。





德川家康於1609年下令修築名古屋城，這是關原大戰戰勝豐臣家的9年之後。當時，還在徹底消滅豐臣家殘餘勢力的大阪之陣（1614-1615年）之前，豐臣秀吉之子秀賴還固守在大阪城裡。德川家認為，在位於聯結幕府所在地江戶和上方（即關西）的東海道中點位置尾張（愛知縣西部），有必要建造一座防禦能力超強的要塞。

在那之前，尾張藩的中心是清洲城（愛知縣清須市）及其周邊城鎮。但由於地處沿河低地，時有水患，地基也比較脆弱，一直是個不省心的問題，因此決定在熱田高地修築新城。那裡曾是織田信長年輕時居住的據點那古野城所在地。





1610年，德川幕府動員全國的大名協助開始築城，即所謂的「天下普請」。此舉一方面是測試「外樣大名(與德川家關係較疏遠的地方諸侯——譯注)」們的忠誠度，同時也有借此削弱他們財力的意圖。修築石牆垣等負擔較重的任務，德川幕府下令由從前追隨豐臣家的西部諸藩大名來承擔。以「築城高手」之稱名滿天下的熊本藩大名加藤清正，自願承擔了修築天守台石牆這一最重要的任務，只用了三個月左右就完工了，成為史上一段佳話。





最終，這座城堡交付給了始于家康第九子德川義直的尾張德川家。名古屋城成為德川禦三家最重要的居城，從這一點也能看出江戶幕府對此地是多麼重視。五層高的大天守屋頂上裝飾著一對用純金打造的鴟吻——金鯱，盡顯德川家的威勢。1615年完工的本丸御殿，既是藩主住所，也兼做尾張藩行政機關，裡面裝飾得金碧輝煌、絢麗豪華。

城下街區也鋪設了棋盤網狀道路，並把武士、工匠、商人、神社寺廟等從清洲整體搬遷過來，名古屋迅速繁華了起來。



